تعلن Miami International Holdings عن نتائج التداول لشهر يناير 2024؛ حيث ارتفع حجم أسهم مياكس بيرل بنسبة 105.3% مع وصول حصة السوق إلى 1.9%

برينستون، نيوجيرسي، 9 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings (MIH) اليوم عن نتائج التداول لشهر يناينر من عام 2024 وذلك لشركاتها التابعة في الولايات المتحدة – MIAX®, MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (الذين يشكلون معًا MIAX Exchange Group)، بالإضافة إلى Minneapolis Grain Exchange (MGEX™).

أبرز الأحداث المتعلقة بحجم التداول وحصة السوق لشهر يناير 2024

وصل إجمالي حجم الخيارات الشهرية المدرجة المتعددة لـ MIAX Exchange Group إلى حجم شهري مقداره 140.5 مليون عقد، بزيادة قدرها 3.7% على أساس سنوي (YoY)، مما يعني زيادة بنسبة 9.5% عن شهر ديسمبر 2023. وصلت حصة السوق في يناير 2024 إلى 15.75%، بانخفاض قدره 1.1% على أساس سنوي.

وصل مؤشر MIAX Options إلى حجم شهري يبلغ 56.9 مليون عقد، بزيادة قدرها 3.4% على أساس سنوي وزيادة بنسبة 10.6% عن ديسمبر 2023. وصلت حصة السوق في يناير 2024 إلى 6.37%، بانخفاض قدره 1.3% على أساس سنوي.

وصل مؤشر MIAX Pearl إلى حجم شهري يبلغ 51.9 مليون عقد، بانخفاض بنسبة 9.3٪ على أساس سنوي مما يمثل زيادة بنسبة 12.0٪ عن شهر ديسمبر 2023.

وصل مؤشر MIAX Emerald Options إلى حجم شهري يبلغ 31.7 مليون عقد، بزيادة قدرها 36.2% على أساس سنوي وزيادة بنسبة 4.0% عن شهر ديسمبر 2023. وصلت حصة السوق في يناير 2024 إلى 3.56%، بزيادة قدرها 30.0% على أساس سنوي.

أما بالنسبة لأسهم رأس المال الأمريكية، فقد وصل حجم تداول Pearl Equities™ إلى حجم شهري بلغ 4.6 مليار سهم، بزيادة قدرها 105.3% على أساس سنوي ويمثل زيادة بنسبة 4.9% عن ديسمبر 2023. وصلت حصة السوق في يناير 2024 إلى 1.90%، بزيادة قدرها 91.7% على أساس سنوي.

وفي العقود الآجلة للولايات المتحدة، وصلت MGEX، وهي سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO)، إلى حجم شهري بلغ 220.026 عقدًا، بزيادة قدرها 32.9٪ على أساس سنوي مما يمثل زيادة بنسبة 61.0٪ عن ديسمبر 2023.

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق في MIAX Exchange Group وMGEX.



حجم التداول للخيارات الشهرية المدرجة المتعددة لـ MIAX Exchange Group، للشهر الحالي المقارنة بين بداية العام وحتى تاريخه

عقود

الخيارات المتعددة المدرجة يناير 2024 يناير 2023 نسبة التغيّر المئوية ديسمبر 2023 نسبة التغيّر المئوية يناير2024 يناير2023 نسبة التغيّر المئوية

أيام التداول 21 20

20

21 20



صناعة خيارات أسهم رؤوس الأموال بالولايات المتحدة 891,961,535 851,299,299 4.8 % 831,449,638 7.3 % 891,961,535 851,299,299 4.8 %

MIAX Exchange Group 140,525,814 135,562,425 3.7 % 128,287,450 9.5 % 140,525,814 135,562,425 3.7 %

MIAX Options 56,855,169 54,968,897 3.4 % 51,400,676 10.6 % 56,855,169 54,968,897 3.4 %

MIAX Pearl 51,931,661 57,286,437 -9.3 % 46,372,764 12.0 % 51,931,661 57,286,437 -9.3 %

MIAX Emerald 31,738,984 23,307,091 36.2 % 30,514,010 4.0 % 31,738,984 23,307,091 36.2 %

الخيارات المتعددة المدرجة ADV يناير 2024 يناير 2023 نسبة التغيّر المئوية ديسمبر 2023 نسبة التغيّر المئوية يناير 2024 يناير 2023 نسبة التغيّر المئوية

صناعة خيارات أسهم رأس المال بالولايات المتحدة 42,474,359 42,564,965 -0.2 % 41,572,482 2.2 % 42,474,359 42,564,965 -0.2 %

MIAX Exchange Group 6,691,705 6,778,121 -1.3 % 6,414,373 4.3 % 6,691,705 6,778,121 -1.3 %

MIAX Options 2,707,389 2,748,445 -1.5 % 2,570,034 5.3 % 2,707,389 2,748,445 -1.5 %

MIAX Pearl 2,472,936 2,864,322 -13.7 % 2,318,638 6.7 % 2,472,936 2,864,322 -13.7 %

MIAX Emerald 1,511,380 1,165,355 29.7 % 1,525,701 -0.9 % 1,511,380 1,165,355 29.7 %



حصة السوق للخيارات المتعددة المدرجة لـ MIAX Exchange Group، للشهر الحالي المقارنة بين بداية العام والتاريخ الحالي



حصة السوق للخيارات المتعددة المدرجة يناير 2024 يناير 2023 نسبة التغيّر المئوية ديسمبر 2023 نسبة التغيّر المئوية يناير 2024 يناير 2023 نسبة التغيّر المئوية

MIAX Exchange Group 15.75 % 15.92 % -1.1 % 15.43 % 2.1 % 15.75 % 15.92 % -1.1 %

MIAX Options 6.37 % 6.46 % -1.3 % 6.18 % 3.1 % 6.37 % 6.46 % -1.3 %

MIAX Pearl 5.82 % 6.73 % -13.5 % 5.58 % 4.4 % 5.82 % 6.73 % -13.5 %

MIAX Emerald 3.56 % 2.74 % 30.0 % 3.67 % -3.0 % 3.56 % 2.74 % 30.0 %





حجم التداول لأسهم رأس المال لـ MIAX Pearl Equities، للشهر الحالي المقارنة بين بداية العام والتاريخ الحالي حصص أسهم رأس المال (بالملايين) يناير 2024 يناير 2023 نسبة التغيّر المئوية ديسمبر 2023 نسبة التغيّر المئوية يناير 2024 يناير 2023 نسبة التغيّر المئوية أيام التداول 21 20

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صناعة أسهم رأس المال بالولايات المتحدة 242,622 226,550 7.1 % 247,729 -2.1 % 242,622 226,550 7.1 % حجم MIAX Pearl 4,604 2,243 105.3 % 4,387 4.9 % 4,604 2,243 105.3 % MIAX Pearl ADV 219 112 95.5 % 219 -0.1 % 219 112 95.5 % حصة 1.90 % 0.99 % 91.7 % 1.77 % 7.2 % 1.90 % 0.99 % 91.7 %



حجم تداول العقود الآجلة والخيارات و

الفائدة المفتوحة لـ MGEX، الشهر الحالي المقارنة بين بداية العام والتاريخ الحالي العقود المستقبلية يناير 2024 يناير 2023 نسبة التغيّر المئوية ديسمبر 2023 نسبة التغيّر المئوية يناير 2024 يناير 2023 نسبة التغيّر المئوية أيام التداول 21 20

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21 20

إجمالي MGEX 220,026 165,600 32.9 % 136,652 61.0 % 220,026 165,600 32.9 % متوسط الحجم اليومي لـMGEX 10,477 8,280 26.5 % 6,833 53.3 % 10,477 8,280 26.5 % الفائدة المفتوحة لـMGEX 80,674 65,286 23.6 % 63,238 27.6 %



حول MIAX

تمتلك الشركة القابضة الأم لـ MIAX، وهي Miami International Holdings, Inc.، Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، و MIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، و MIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire, LLC (MIAX SapphireTM)، وMinneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™)، وLedgerX LLC (LedgerX)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).

تعد MIAX، MIAX Pearl، وMIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مُسجلة في هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تعتمد على تقنية خاصة تم تطويرها داخليًا من قبل MIAX. تقدم MIAX تداول الخيارات على جميع البورصات الثلاث، وكذلك الأوراق المالية النقدية من خلال MIAX Pearl Equities™. تم تصميم منصة التداول MIAX لتلبية متطلبات العرض العالية الأداء في صناعة تداول الخيارات في الولايات المتحدة، حيث تتميز بالإنتاجية، وسرعة زمن الاستجابة، والموثوقية، والتحكم في تحديد تسلسل الأوامر بشكل دقيق أثناء انتقالها عبر الشبكة. تعمل MIAX أيضًا كمكان تبادل حصري للخيارات التي يتم تسويتها نقدًا على مؤشر التقلب SPIKES® (الرمز: SPIKE)، وهو قياس لتقلب السوق المتوقع على مدى 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتقدم تداولًا في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك عقود آجلة لتداول القمح الأحمر الربيعي. MGEX هي سوق عقود معينة (DCM) ومنظمة مقاصة تجارة المشتقات (DCO) تحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتقدم خدمات سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة وغرفة مقاصة خاضعة لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهي مسجلة كسوق معينة للعقود (DCM)، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO)، ومنشأة تنفيذ صفقات السواب (SEF) مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

BSX هي سوق أوراق مالية دولية تتيح تداول الأوراق المالية عبر وسائل إلكترونية بالكامل، وهي متكاملة رأسيًا، ومقرها في برمودا وتأسست في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، والديون، والصناديق الاستثمارية، وصناديق التحوط البديلة، وشهادات الاشتقاق، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة وساطة للعقود الآجلة تقدم خدمات كاملة ومسجلة كوسيط في التجارة للعقود الآجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تقع المكاتب التنفيذية لشركة MIAX ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، وتوجد مكاتب إضافية في الولايات المتحدة في ميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

للمزيد حول MIAX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.miaxglobal.com.

للمزيد حول MGEX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.miaxglobal.com/mgex.

للمزيد حول LedgerX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ledgerx.com.

للمزيد حول BSX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bsx.com.

للمزيد حول Dorman Trading، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dormantrading.com.

إخلاء مسؤولية وبيان تحذيري حول البيانات التطلعية

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية تابعة لشركة Miami International Holdings, Inc. (أو لأي من الشركات التابعة لها)، ولن يشكل عرضًا أو دعوة أو بيع في أي ولاية أو سلطة قضائية؛ حيث يكون مثل هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني. قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية وفقًا لمعنى قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الخاصة بعام 1995. تصف البيانات التطلعية التوقعات المستقبلية أو الخطط أو النتائج، أو الإستراتيجيات؛ وعادةً ما تسبقها كلمات مثل "قد" أو "مستقبل" أو "خطة" أو "مخططة" أو "سيتم" أو "يجب" أو "مرتقب" أو "يتوقع" أو "مسودة" أو "في النهاية" أو "متوقع". يتم تحذيرك بأن مثل هذه التصريحات قد تخضع لكثيرٍ من المخاطر والشكوك؛ والتي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية عن تلك التي تم توقعها في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية من الطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المُشار إليها من قبل الشركة ملكية لأصحابها المعنيين. وما لم يُحدد كذلك صراحةً؛ فإن استخدام الشركة لعلامات الطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين أصحاب هذه العلامات التجارية والشركة. تهدف أي إشارات من قِبل الشركة إلى علامات الطرف الثالث إلى تحديد السلع و/أو الخدمات المتعلقة بالطرف الثالث المقابل، وتُعتبر استخدامًا تمييزيًا مشروعًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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