تعلن Miami International Holdings عن نتائج التداول لشهر فبراير 2024؛ ومنذ بداية العام، يحقق تداول الأسهم وخيارات الأسهم لمجموعة MIAX Exchange مستويات قياسية في حين ارتفع حجم عقود MGEX الآجلة بنسبة 30.3%

برينستون، نيوجيرسي، 9 مارس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIH) اليوم عن نتائج التداول لشهر فبراير 2024 لشركاتها التابعة في البورصة الأمريكية – ®Miax و®MIAX Pearl و®MIAX Emerald و(MIAX Exchange Group مجتمعين) وMinneapolis Grain Exchange (MGEX™).

أبرز الأحداث المتعلقة بحجم التداول والحصة التسويقية منذ بداية السنة وحتى تاريخه في فبراير 2024

وصل إجمالي حجم الخيارات المتعددة المدرجة لـMIAX Exchange Group إلى إجمالي شهري قدره 145.3 مليون عقد، بزيادة قدرها 6.0٪ على أساس سنوي (YoY) وهذا يمثل زيادة بنسبة 3.4٪ عن يناير 2024. وصلت حصة السوق في فبراير 2024 إلى 16.34%، بانخفاض قدره 2.7% على أساس سنوي. وصل إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه (YTD) إلى رقم قياسي بلغ 285.8 مليون عقد، بزيادة قدرها 4.8% عن نفس الفترة من عام 2023.

وصل مؤشر خيارات MIAX إلى حجم شهري بلغ 58.3 مليون عقد، بزيادة قدرها 6.3% على أساس سنوي وزيادة بنسبة 2.6% عن يناير 2024. وصلت حصة السوق في فبراير 2024 إلى 6.56%، بانخفاض قدره 2.4% على أساس سنوي. وصل إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه (YTD) إلى رقم قياسي بلغ 115.2 مليون عقد، بزيادة قدرها 4.9% عن نفس الفترة من عام 2023.

وصل مؤشر MIAX Emerald Options إلى حجم شهري يبلغ 33.6 مليون عقد، بزيادة قدرها 22.7% على أساس سنوي وزيادة بنسبة 6.0% عن شهر يناير 2024. وصلت حصة السوق في فبراير 2024 إلى 3.78%، بزيادة قدرها 12.7% على أساس سنوي.

وفي الأسهم الأمريكية، وصل مؤشر MIAX Pearl للأسهم إلى حجم شهري بلغ 4.1 مليار سهم، بزيادة قدرها 48.1% على أساس سنوي ويمثل حصة سوقية قدرها 1.73%، بزيادة قدرها 36.7% على أساس سنوي. وصل إجمالي حجم التداول منذ بداية العام إلى مستوى قياسي بلغ 8.7 مليار سهم، بزيادة قدرها 73.8% عن نفس الفترة من عام 2023.

وفي العقود الآجلة للولايات المتحدة، وصلت MGEX، وهي سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO)، إلى حجم شهري بلغ 329,921 عقدًا، بزيادة قدرها 30.3% على أساس سنوي وتمثل زيادة بنسبة 49.9% عن يناير 2024.

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق في MIAX Exchange Group وMGEX.



حجم التداول للخيارات الشهرية المدرجة المتعددة لـ MIAX Exchange Group، للشهر الحالي المقارنة بين بداية العام وحتى تاريخه



عقود الخيارات المتعددة المدرجة Feb-24 Feb-23 نسبة التغيّر المئوية Jan-24 نسبة التغيّر المئوية Feb-24 Feb-23 نسبة التغيّر المئوية

أيام التداول 20 19

21

41 39



صناعة خيارات أسهم رأس المال بالولايات المتحدة 888,779,369 816,156,925 8.9 % 891,961,535 -0.4 % 1,780,740,904 1,667,456,224 6.8 %

MIAX Exchange Group 145,254,160 137,080,466 6.0 % 140,525,814 3.4 % 285,779,974 272,642,891 4.8 %

MIAX Options 58,313,579 54,863,604 6.3 % 56,855,169 2.6 % 115,168,748 109,832,501 4.9 %

MIAX Pearl 53,312,809 54,820,051 -2.7 % 51,931,661 2.7 % 105,244,470 112,106,488 -6.1 %

MIAX Emerald 33,627,772 27,396,811 22.7 % 31,738,984 6.0 % 65,366,756 50,703,902 28.9 %

الخيارات المتعددة المدرجة ADV Feb-24 Feb-23 نسبة التغيّر المئوية Jan-24 نسبة التغيّر المئوية Feb-24 Feb-23 نسبة التغيّر المئوية

صناعة خيارات أسهم رأس المال بالولايات المتحدة 44,438,968 42,955,628 3.5 % 42,474,359 4.6 % 43,432,705 42,755,288 1.6 %

MIAX Exchange Group 7,262,708 7,214,761 0.7 % 6,691,705 8.5 % 6,970,243 6,990,843 -0.3 %

MIAX Options 2,915,679 2,887,558 1.0 % 2,707,389 7.7 % 2,808,994 2,816,218 -0.3 %

MIAX Pearl 2,665,640 2,885,266 -7.6 % 2,472,936 7.8 % 2,566,938 2,874,525 -10.7 %

MIAX Emerald 1,681,389 1,441,937 16.6 % 1,511,380 11.2 % 1,594,311 1,300,100 22.6 %



حصة السوق للخيارات المتعددة المدرجة لـ MIAX Exchange Group، للشهر الحالي المقارنة بين بداية العام والتاريخ الحالي



سوق الخيارات المتعددة المدرجة Feb-24 Feb-23 نسبة التغيّر المئوية Jan-24 نسبة التغيّر المئوية Feb-24 Feb-23 نسبة التغيّر المئوية

MIAX Exchange Group 16.34 % 16.80 % -2.7 % 15.75 % 3.7 % 16.05 % 16.35 % -1.8 %

MIAX Options 6.56 % 6.72 % -2.4 % 6.37 % 2.9 % 6.47 % 6.59 % -1.8 %

MIAX Pearl 6.00 % 6.72 % -10.7 % 5.82 % 3.0 % 5.91 % 6.72 % -12.1 %

MIAX Emerald 3.78 % 3.36 % 12.7 % 3.56 % 6.3 % 3.67 % 3.04 % 20.7 %





حجم التداول لأسهم رأس المال لـ MIAX Pearl Equities، للشهر الحالي المقارنة بين بداية العام والتاريخ الحالي حصص أسهم رأس المال (بالملايين) Feb-24 Feb-23 نسبة التغيّر المئوية Jan-24 نسبة التغيّر المئوية Feb-24 Feb-23 نسبة التغيّر المئوية أيام التداول 20 19

21

41 39

صناعة أسهم رأس المال بالولايات المتحدة 234,704 216,694 8.3 % 242,622 -3.3 % 477,325 443,244 7.7 % حجم MIAX Pearl 4,062 2,743 48.1 % 4,604 -11.8 % 8,667 4,986 73.8 % MIAX Pearl ADV 203 144 40.7 % 219 -7.4 % 211 128 65.3 % حصة 1.73 % 1.27 % 36.7 % 1.90 % -8.8 % 1.82 % 1.12 % 61.4 %



حجم تداول العقود الآجلة والخيارات و

الفائدة المفتوحة لـ MGEX، الشهر الحالي المقارنة بين بداية العام والتاريخ الحالي العقود المستقبلية Feb-24 Feb-23 نسبة التغيّر المئوية Jan-24 نسبة التغيّر المئوية Feb-24 Feb-23 نسبة التغيّر المئوية أيام التداول 20 19

21

41 39

إجمالي MGEX 329,921 253,274 30.3 % 220,026 49.9 % 549,947 418,874 31.3 % متوسط الحجم اليومي لـMGEX 16,496 13,330 23.7 % 10,477 57.4 % 13,413 10,740 24.9 % الفائدة المفتوحة لـMGEX 71,095 57,070 24.6 % 80,674 -11.9 %



حول MIAX

تمتلك الشركة القابضة الأم لـ MIAX، شركة .Miami International Holdings, Inc، و Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire LLC (MIAX SapphireTM). )، Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™)، وLedgerX LLC (LedgerX)، وBermuda Stock Exchange(BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).

تعد MIAX، MIAX Pearl، وMIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مُسجلة في هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تعتمد على تقنية خاصة تم تطويرها داخليًا من قبل MIAX. تقدم MIAX تداول الخيارات على جميع البورصات الثلاث، وكذلك الأوراق المالية النقدية من خلال MIAX Pearl Equities™‎. تم تصميم منصة التداول MIAX لتلبية متطلبات العرض العالية الأداء في صناعة تداول الخيارات في الولايات المتحدة، حيث تتميز بالإنتاجية، وسرعة زمن الاستجابة، والموثوقية، والتحكم في تحديد تسلسل الأوامر بشكل دقيق أثناء انتقالها عبر الشبكة. تعمل MIAX أيضًا كمكان تبادل حصري للخيارات التي يتم تسويتها نقدًا على مؤشر التقلب SPIKES®‎ (الرمز: SPIKE)، وهو قياس لتقلب السوق المتوقع على مدى 30 يومًا في SPDR®‎ S&P 500®‎ ETF (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتقدم تداولًا في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك عقود آجلة لتداول القمح الأحمر الربيعي. MGEX هي سوق عقود معينة (DCM) ومنظمة مقاصة تجارة المشتقات (DCO) تحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتقدم خدمات سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة وغرفة مقاصة خاضعة لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهي مسجلة كسوق معينة للعقود (DCM)، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO)، ومنشأة تنفيذ صفقات السواب (SEF) مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

BSX هي سوق أوراق مالية دولية تتيح تداول الأوراق المالية عبر وسائل إلكترونية بالكامل، وهي متكاملة رأسيًا، ومقرها في برمودا وتأسست في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، والديون، والصناديق الاستثمارية، وصناديق التحوط البديلة، وشهادات الاشتقاق، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة وساطة للعقود الآجلة تقدم خدمات كاملة ومسجلة كوسيط في التجارة للعقود الآجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطني في برينستون، نيوجيرسي، مع مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

للمزيد حول MIAX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.miaxglobal.com.

للمزيد حول MGEX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.miaxglobal.com/mgex.

للمزيد حول LedgerX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ledgerx.com.

للمزيد حول BSX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bsx.com.

للمزيد حول Dorman Trading، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dormantrading.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات المستقبلية

لا يجوز أن يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة .Miami International Holdings, Inc (مع الشركات التابعة لها، الشركة)، ولا يجوز أن يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية أو الولاية القضائية التي يقع فيها هذا العرض؛ التماس أو البيع سيكون غير قانوني. قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية وفقًا لمعنى قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الخاصة بعام 1995. تصف البيانات التطلعية التوقعات المستقبلية أو الخطط أو النتائج، أو الإستراتيجيات؛ وعادةً ما تسبقها كلمات مثل "قد" أو "مستقبل" أو "خطة" أو "مخططة" أو "سيتم" أو "يجب" أو "مرتقب" أو "يتوقع" أو "مسودة" أو "في النهاية" أو "متوقع". يتم تحذيرك بأن مثل هذه التصريحات قد تخضع لكثيرٍ من المخاطر والشكوك؛ والتي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية عن تلك التي تم توقعها في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية من الطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المُشار إليها من قبل الشركة ملكية لأصحابها المعنيين. وما لم يُحدد كذلك صراحةً؛ فإن استخدام الشركة لعلامات الطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين أصحاب هذه العلامات التجارية والشركة. تهدف أي إشارات من قِبل الشركة إلى علامات الطرف الثالث إلى تحديد السلع و/أو الخدمات المتعلقة بالطرف الثالث المقابل، وتُعتبر استخدامًا تمييزيًا مشروعًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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Andy Nybo، نائب الرئيس الأول، الرئيس التنفيذي للاتصالات

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