تعلن OKX Wallet عن إطلاق خاصية 'الحساب الذكي' المدعومة بتقنية تجريد الحساب، مما يتيح دفع رسوم الوقود من عملات USDT و USDC على شبكات متعددة

• سيتم إضافة إمكانات إضافية مدعومة بتقنية تجريد الحساب، بما في ذلك خاصية الاسترداد الجماعي، التي ستكون متاحة في وقت لاحق

سنغافورة، يوم 2 أغسطس 2023 -- أعلنت اليوم منصة OKX، المنصة الرائدة في مجال تقنيات Web3، عن إطلاق خاصية الحساب الذكي الجديدة المدعومة بتقنية تجريد الحساب على OKX Wallet، مما يتيح للمستخدمين الدفع مقابل المعاملات على العديد من شبكات البلوكشين باستخدام USDC أو USDT.

ستطلق OKX Wallet قريبًا ميزات إضافية مدعومة بتقنية تجريد الحساب، بما في ذلك خاصية الاسترداد الجماعي. ستمكن هذه الخاصية المستخدمين من تحديد "الأوصياء" الموثوق بهم من شبكاتهم الاجتماعية لمساعدتهم على استعادة حساباتهم الذكية إذا فقدوا مفاتيحهم.



OKX Wallet هي واحدة من أولى المحافظ في عالم Web3 التي تدعم تقنية تجريد الحساب متعدد الشبكات. من خلال خاصية الحساب الذكي، يمكن لمستخدمي OKX Wallet الآن التفاعل مع عقود متعددة في معاملة واحدة. يعزز هذا من قابلية التناغم في مجال العملات الرقمية للمستخدمين المتقدمين ويضيف ميزات مناسبة للمبتدئين، مما يخلق تجربة أكثر بديهية وسهولة في الاستخدام للمحفظة.

صرح Jason Lau، رئيس قسم الابتكار في OKX، قائلًا:"هدفنا هو تزويد مستخدمينا بالنافذة الأكثر أمانًا وقوة وسهولة في الوصول إلى عالم Web3. وستلعب خاصية الحساب الذكي، التي تدعمها تقنية تجريد الحساب، دورًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف. تعد هذه التكنولوجيا بمثابة خطوة كبيرة تجاه التبني الشامل لـ Web3 وتمكين حالات جديدة للاستخدام وتجارب فريدة للمستخدم. نحن متحمسون لمشاركة المزيد مع استمرارنا في تعزيز هذه الميزة."

تعمل تقنية تجريد الحساب على تبسيط المعاملات الرقمية من خلال تمكين إنشاء حسابات لمحفظة Web3 يمكنها إخفاء المزيد من التفاصيل الفنية لتفاعلاتها على شبكة البلوكشين خلف واجهة يسهل الوصول إليها وتتمحور حول المستخدم. يتم تحقيق ذلك من خلال الجمع بين العقود الذكية للمستخدمين وحسابات المفاتيح الخاصة (EOAs) في حساب "ذكي" واحد، مما يوفر تجربة Web3 موحدة بشكل أكبر.



يعمل الحساب الذكي المدعوم بتقنية تجريد الحساب على تبسيط بعض تعقيدات معاملات شبكة البلوكشين: على سبيل المثال، واحدة من أكثر النقاط إزعاجًا التي يواجهها المستخدمون هي الحاجة إلى التنقل في عملية المعاملات المعقدة وفك رموز المصطلحات الفنية مثل "رسوم الوقود" و "Gwei". يعالج الحساب الذكي هذه النقطة عن طريق تقليل عدد الخطوات المطلوبة لإكمال مبادلة العملات الرمزية أو التداول بنقرة واحدة فقط.

صرح Haider Rafique، رئيس قسم التسويق في OKX، قائلًا: "لقد وعدنا عملائنا ومجتمع DeFi الأكبر بأننا سنمنح الأولوية للأمان وقابلية التشغيل البيني بينما نبني محفظة Web3 وتطبيقاتنا. نحن ندعم أكثر من 60 شبكة متصلة، وتقنية MPC (الحوسبة متعددة الأطراف)، والآن مع الحساب الذكي، نحن نقدم حسابًا للعملات المتسقرة يمكنه التفاعل مع المعاملات على العديد من شبكات البلوكشين دون الحاجة إلى عملة شبكة البلوكشين الأصلية، بالإضافة إلى خاصية الاسترداد الجماعي قريبًا. هذه خطوة كبيرة نحو المستقبل، ونعتقد أنها تحتوي على القدرة على جعل المعاملات بين الشبكات أكثر سلاسة."



تشمل المزايا الإضافية لخاصية الحساب الذكي على OKX Wallet ما يلي:



• مزايا رسوم الوقود

￮ خيار الدفع مقابل الوقود على أي من الشبكات المدعومة باستخدام عملات USDC و USDT المستقرة.

▪ يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء معاملات بدون رسوم وقود إذا اختارت dApps التابعة لجهات الطرف الثالث رعاية تفاعلاتهم عبر الشبكة

￮ القضاء على حاجة المستخدمين إلى دفع رسوم الوقود باستخدام العملة الرمزية الأصلية لكل شبكة فردية



• عمليات مبسطة لمبادلات العملات الرمزية وربط الحصة

￮ يجمع الحساب الذكي بين مراحل متعددة من عملية المبادلة وربط الحصة في خطوة واحدة. يمكن للمستخدمين مبادلة العملات الرمزية وكسب الفائدة عن طريق ربط حصتهم من العملات الرقمية بنقرة واحدة فقط.

تدعم OKX Wallet حاليًا تقنية تجريد الحساب على سبع شبكات بلوكشين وهم: Ethereum و Polygon و Arbitrum و Optimism و BNB Chain و Avalanche و OKT Chain. إنها أيضًا أول محفظة Web3 تستخدم تقنية الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) عبر 37 شبكة بلوكشين، مما يلغي الحاجة إلى المفاتيح التقليدية المكتوبة والعبارات الأولية عن طريق تقسيم المفتاح الخاص للمستخدم إلى ثلاثة أجزاء، مما يحسن بشكل كبير من الأمان ويلغي وجود نقطة الفشل الواحدة.



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المزيد عن منصة OKXكمنصة رائدة في قيادة مستقبل Web3، تقدم OKX مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية احتياجات المبتدئين والخبراء على حد سواء، بما في ذلك:

• OKX Wallet : أقوى محفظة عملات رقمية في العالم وأكثرها أمانًا وتعددًا للاستخدامات مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 50 شبكة بلوكشين مع توفير الوصاية للمستخدمين على أموالهم. تتضمن المحفظة تقنية MPC التي تتيح للمستخدمين بسهولة استعادة الوصول إلى محفظتهم بشكل مستقل، مما يلغي الحاجة إلى عبارات أولية تقليدية "مكتوبة"

• DEX : منصة تداول لامركزية عابرة للشبكات تجمع ما يقرب من 200 DEX أخرى، مع أكثر من 200,000 عملة رقمية على أكثر من 10 شبكات بلوكشين متاحة.

• متجر NFT : متجر متعدد الشبكات بدون رسوم يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى إدراجات NFT عبر سبعة أسواق من الدرجة الأولى بما في ذلك OpenSea و MagicEden و LooksRare و Blur.

• Web3 DeFi : منصة تمويل لا مركزي قوية تدعم الكسب وربط التخزين المؤقت على 80 بروتوكولًا عبر 15 شبكات.

قامت منصة OKX بالتعاون مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم، بما في ذلك: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي، و McLaren Formula 1، ومهرجان Tribeca، واللاعب الأوليمبي Scotty James، وسائق الفورمولا 1 Daniel Ricciardo.

نظرًا لدورها الرائد في تصميم المنتجات التكنولوجية المبتكرة، تؤمن منصة OKX بتحدي الوضع الراهن. أطلقت المنصة مؤخرًا حملة عالمية بعنوان، النظام يحتاج إلى إعادة الصياغة ، والتي تدعو إلى نموذج جديد تقوده تقنية Web3 ذاتية الإدارة لتحل محل الأنظمة المركزية الحالية.

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