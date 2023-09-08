تعلن OKX وCircle عن شراكة إستراتيجية لتقديم تجربة USDC رائدة على OKX Wallet ومجمِّع OKX DEX

-- انطلقت اليوم فعاليات "حملة خالية من الرسوم (ما تُسمى بالغاز)" المشتركة بين OKX وCircle وتستمر حتى 5 أكتوبر، وتمكن مستخدمي الحساب الذكي لمحفظة OKX Wallet من الاستمتاع بمعاملات خالية من الرسوم

-- من خلال هذه الشراكة، يصبح مجمِّع OKX DEX واحدًا من أولى منصات التداول اللامركزية التي تتيح مقايضات USDC عبر شبكات Ethereum وAvalanche وArbitrum وOP Mainnet، مع دعم المزيد من شبكات البلوكشين قريبًا

سان فرانسيسكو، 8 سبتمبر، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت OKX، المنصة العالمية الرائدة في تطوير تقنية Web3، وCircle Internet Financial (Circle)، وهي شركة عالمية في مجال التقنية المالية والجهة المصدرة لعملة USDC، عن شراكة إستراتيجية لتقديم ميزات USDC المتطورة على OKX Wallet ومجمِّع OKX DEX، وهو ما يمثل إنجاز جديد في تطوير تقنية Web3. من خلال هذه الشراكة، تعمل OKX وCircle على تمكين معاملات USDC الخالية من الرسوم ودمج مجمِّع OKX DEX مع بروتوكول التحويل عبر الشبكات (CCTP) الخاص بشركة Circle.

تتيح "حملة خالية من الرسوم (الغاز)" لمستخدمي الحساب الذكي لمحفظة OKX Wallet إجراء معاملات USDC دون رسوم المعاملات من 7 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2023، مع مزيد من التفاصيل المتاحة هنا . تتيح ميزة الحساب الذكي في OKX Wallet، المدعومة بتقنية تجريد الحساب والتي جرى إطلاقها في 2 أغسطس 2023، معاملات سلسة عبر شبكات بلوكتشين متعددة باستخدام عملات مستقرة مثل USDC.



يوفر تكامل مجمع OKX DEX مع CCTP الخاص بشركة Circle، وهي أداة مساعدة لا تحتاج إلى إذن على الشبكة تمكن USDC من التنقل بسلاسة بين شبكات البلوكتشين، تجربة أكثر بساطة للمستخدمين الذين يتداولون أزواج USDC. يمثل التكامل أيضًا خطوة مهمة نحو استخدام USDC عبر الشبكة من خلال Ethereum وAvalanche وArbitrum وأنظمة OP Mainnet. ومع توفر مسارات CCTP الجديدة، من المتوقع أن يدعم مجمع OKX DEX شبكات بلوكتشين إضافية لوظائف USDC عبر الشبكة.



صرح Jason Lau، المدير التنفيذي لقسم الابتكار في OKX، قائلاً: "تلتزم OKX بتحسين سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول للمستخدمين في مجال Web3، والآن يتمتع المستخدمون بتجربة أفضل أثناء تفاعلهم ومعاملاتهم باستخدام USDC. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إجراء معاملات بدون رسوم الغاز باستخدام الحساب الذكي الذي تم إطلاقه مؤخرًا على OKX Wallet ومبادلة USDC بسلاسة عبر شبكات مختلفة من خلال ميزة المبادلة المدمجة."



كما صرح Dante Disparte، المدير التنفيذي للإستراتيجيات والسياسة العالمية في Circle، قائلًا: "يسر Circle تحسين الوصول إلى DeFi من خلال بروتوكول التحويل عبر الشبكات (CCTP) وميزات التجريد من الوقود المبتكرة المبنية على USDC من أجل تبسيط تجربة المستخدم وريادة التغيير التحويلي في التمويل والمساهمة في زيادة التبني الجماعي لتكنولوجيا البلوكشين."



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المزيد عن OKX

كمنصة رائدة في قيادة مستقبل Web3، تقدم OKX مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية احتياجات المبتدئين والخبراء على حد سواء، بما في ذلك:

-- OKX Wallet : محفظة العملات الرقمية المشفرة الأكثر قوة وأمانًا وتنوعًا في العالم والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 70 بلوكتشين مع السماح لهم بالاحتفاظ بأموالهم الخاصة. تتضمن المحفظة تقنية MPC التي تتيح للمستخدمين استعادة الوصول بسهولة إلى محفظتهم بشكل مستقل، مما يلغي الحاجة إلى العبارات الأولية التقليدية "المكتوبة". إضافة إلى ذلك، يتيح الحساب الذكي المدعوم بتجريد حساب OKX Wallet للمستخدمين الدفع مقابل المعاملات على شبكات بلوكتشين متعددة باستخدام USDC أو USDT، والتفاعل مع عقود متعددة عبر معاملة واحدة.

-- منصة تداول لامركزية (DEX) : مجمع تداول لامركزي متعدد الشبكات وعبر الشبكة يضم أكثر من 300 منصة تداول لامركزية أخرى وحوالي 15 جسرًا، مع دعم 200,000 قطعة نقدية وأكثر من 20 شبكة بلوكتشين.

-- متجر NFT : متجر متعدد الشبكات بدون رسوم يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى إدراجات NFT عبر سبعة أسواق من الدرجة الأولى بما في ذلك OpenSea وMagicEden وLooksRare وBlur.

-- Web3 DeFi : منصة DeFi قوية تدعم الربح والتخزين على حوالي 70 بروتوكولاً عبر أكثر من 10 شبكات.

قامت منصة OKX بالتعاون مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم، بما في ذلك: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي، وMcLaren Formula 1، ومهرجان Tribeca، واللاعب الأوليمبي Scotty James، وسائق الفورمولا 1 Daniel Ricciardo.

نظرًا لدورها الرائد في تصميم المنتجات التكنولوجية المبتكرة، تؤمن منصة OKX بتحدي الوضع الراهن. أطلقت المنصة مؤخرًا حملة عالمية بعنوان، النظام يحتاج إلى إعادة الصياغة ، والتي تدعو إلى نموذج جديد تقوده تقنية Web3 ذاتية الإدارة لتحل محل الأنظمة المركزية الحالية.

لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتنزيل تطبيقنا أو بادر بزيارة: okx.comن

بذة عن Circle

إن Circle شركة عالمية للتقنية المالية تمكن الشركات من جميع الأحجام من تسخير قوة العملات الرقمية وشبكات البلوكتشين العامة لإجراء المدفوعات والتجارة والتطبيقات المالية في جميع أنحاء العالم. Circle هي جهة إصدار بروتوكولات USDC وEUROC عالية السيولة والقابلة للتشغيل البيني والموثوقة على الإنترنت. تسهل منصة Circle المفتوحة والقابلة للبرمجة وواجهات برمجة التطبيقات على المؤسسات إدارة أعمالها على نطاق الإنترنت، سواء كانت تقوم بإجراء مدفوعات دولية أو إنشاء تطبيقات Web3 يمكن الوصول إليها عالميًا أو إدارة خزينتها الداخلية. تعرّف على المزيد على https://circle.com .



بيان إخلاء المسئولية

المعلومات المعروضة هي لأغراض معلوماتية فقط. لا يشكل ولا يعتبر عرضًا أو التماسًا أو توصية، للتعامل مع أي منتجات (بما في ذلك أي منتجات NFT أو غير ذلك)، أو كمشورة مالية أو استثمارية. تخضع كل من OKX Web3 Wallet وOKX NFT Marketplace لشروط خدمة منفصلة متاحة على www.okx.com .

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