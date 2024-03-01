تعلن THINKCAR عن إطلاقThinkTool Master X2: الجهاز اللوحي الثوري لتشخيص أعطال السيارات

ONTARIO، كاليفورنيا، 1 مارس 2024 /PRNewswire/ -- يسر THINKCAR، الشركة الرائدة في مجال تشخيص أعطال السيارات، أن تكشف النقاب عن أحدث ابتكاراتها، ThinkTool Master X2. تم تصميم Master X2 لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمحترفي صيانة المركبات في جميع أنحاء العالم، حيث يعد خليفة لجهاز Master X، مع ميزات قوية وقدرات متقدمة تميز هذا الجهاز اللوحي الحديث الذي يعمل بشاشة لمس مقاس 10.1 بوصة، ونظام تشغيل أندرويد.

باعتباره نسخة مطورة من Master X، فإن الميزة الأساسية الجديدة لـ Master X2 هي تقنية التشخيص عن بعد بالفيديو. تتيح هذه الميزة الفائقة لمحترفي صيانة المركبات التواصل مع الفنيين المؤهلين عبر الإنترنت. وبنقرة واحدة فقط، يمكن للمستخدمين الوصول إلى تشخصيات الأعطال على مستوى OE في الموقع والتشخيصات عن بعد، مما يوفر للمستخدم مساعدة الخبراء في الوقت الفعلي والدعم لمختلف التطبيقات.

تم تحديث Master X2 ليدعم الاتصال مع موصلات التشخيص عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية، بالإضافة إلى الاتصال بالبلوتوث والاتصال السلكي، وذلك بهدف تشخيص الأعطال بشكل أسرع أثناء صيانة المركبات المعقدة.

بالمقارنة مع Master X، يتمتع Master X2 بميزة أخرى تمت إضافتها إليه حديثًا وهي وحدة TPMS المدمجة. بفضل وحدة TPMS لم تعد هناك حاجة إلى أية أدوات إضافية، حيث تسمح الوحدة بتنشيط وبرمجة وإعادة تعليم مستشعرات TPMS، مما يسهل من عملية صيانة TPMS.

وهو مزود بذاكرة قوية تبلغ سعتها 128 جيجابايت وTHINKLINK VCI، الذي يدعم بروتوكولات الاتصال المتطورة، بما في ذلك J2534 وDoIP وD-PDU وCAN FD. مما يضمن الاتصال السلس مع مجموعة واسعة من المركبات ويتيح إجراء تشخيصات دقيقة وشاملة.

يغطي Master X2 أكثر من 300 طراز من المركبات، بما في ذلك أكثر من 160 مركبة ركاب، وأكثر من 150 مركبة تجارية/ ثقيلة (اختيارية)، وأكثر من 100 مركبة كهربائية (اختيارية). ويضمن هذا التنوع أن يتمكن متخصصو الصيانة من تشخيص مجموعة واسعة من أعطال المركبات وصيانتها بثقة، مما يعزز من كفاءتهم وإنتاجيتهم.

يتميز Master X2 أيضًا بـ41 خاصية لإعادة ضبط الصيانة، مما يوفر دعمًا متكاملًا عند صيانة المركبات. يعمل جهاز Master X2 على تمكين محترفي صيانة المركبات من تقديم خدمة استثنائية لعملائهم، بدءًا من مهام الصيانة الأساسية وحتى تشخيص أعطال النظام المتقدمة.

علاوة على ذلك، يوفر Master X2 خصائص برمجة قوية عبر الإنترنت لأكثر من 14 علامة تجارية للمركبات، ومقاييس ADAS دقيقة مع معدات THINKCAR ADAS، بالإضافة إلى عامين من التحديثات المجانية لبرامج الركاب.

صرح Chilon، مدير منتجات معدات التشخيص في THINKCAR: "نحن فخورون بتقديم THINKTOOL Master X2، الذي سيقلب الموازين في مجال تشخيص أعطال المركبات." وتابع مضيفًا: "يعمل جهاز Master X2 على تمكين محترفي صيانة المركابات من تقديم خدمات تشخيص وصيانة لا مثيل لها، وذلك بفضل ميزاته المتقدمة، واتصاله السلس، وأدائه الاستثنائي، مما يعزز من رضا العملاء في نهاية المطاف."

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة www.thinkcar.com.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2346121/Thinkcar_Thinktool_Master_X2___S10_Pro_Remote___In_Depth_Honest_Review___Best_Scan_Tool_2024.mp4