تعلن WOW عن قمتها القادمة في دبي في الفترة الممتدة من 8 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول

مع وجود تذاكر محدودة متاحة ومراجعة تقديم كل مشارك بعناية قبل الاختيار، ستكون قمة WOW بدبي تجربة غامرة من الفخامة والحصرية والابتكار.

دبي، الإمارات العربية 15 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- بعد بضعة أشهر فقط من ضجة الإنترنت حول WOW هونج كونج، من المقرر أن تعقد قمة WOW القادمة في دبي، عاصمة الويب 3.0 العالمية، في الفترة الممتدة من 8 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول في أتلانتس، ذا رويال.

WOW Dubai 2023 will be unlike any event Web3 Dubai has seen

يعد الحدث بأن يكون تجمعًا استثنائيًا لقادة الصناعة البارزين والمسؤولين الحكوميين والصناديق الاستثمارية ورواد الأعمال وفناني الرموز غير القابلة للاستبدال ورجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات. بعد نجاحها غير المسبوق في لشبونة وهونغ كونغ، تستعد قمة WOW بدبي 2023 لتكون الحدث الأكثر حصرية لهذا العام. يجب على الحاضرين هذه المرة طلب دعوتهم إلى الحدث. مع وجود تذاكر محدودة للحصول عليها ومراجعة كل مشارك بعناية قبل الاختيار، ستكون تجربة غامرة من الفخامة والحصرية والابتكار. المتحدثون المحتملون والشركاء والجهات الراعية مدعوون للتقدم عبر ملأ النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني.

ستضم قمة WOW بدبي 2023 أيضًا منطقة فنية رائعة ومنطقة للرموز غير القابلة للاستبدال حيث يمكن للحاضرين مقابلة الفنانين والمبدعين واستكشاف فنون الرموز غير القابلة للاستبدال الجديدة والتفاوض على الصفقات.

أضاف إيفان في.إيفانوف، الرئيس التنفيذي العالمي لقمة WOW: "يسعدنا أن نعلن عن حدثنا الحصري التالي في دبي بعد نجاح WOW بهونج كونج بشكل لا يصدق ونفخر باستضافة WOW بدبي 2023 في أكثر الأماكن تميزًا وفخامة - أتلانتس ذا رويال، بحضور وشركاء ومتحدثين رفيعي المستوى فقط. دبي هي واحدة من أهم المواقع على الأصول الافتراضية وخريطة الويب 3 العالمية، ونحن متحمسون لجلب قمة WOW إلى دبي".

دبي هي الوجهة المثالية لاستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات في الويب 3 Web3، مع أكثر من 1000 مقر شركة ومساحة واسعة النطاق. تقدم قمة WOW بدبي 2023 للحضور تجربة لا مثيل لها في التواصل مع كبار الشخصيات والأعمال والمرح. يمكن للمسؤولين الحكوميين أيضًا استكشاف أحدث الحلول التقنية لـ CBDC والمعرف الرقمي والتتبع والتعقب وAML وRegTech والمشاريع القائمة على البلوكتشين للرعاية الصحية.

بالنسبة للمستثمرين والصناديق، توفر قمة WOW بدبي 2023 فرصة فريدة للقاء الشركات الناشئة بقوة في منصة مسابقة العرض التقديمي للمشروع. نرحب بالشركات الناشئة للتقديم حتى 31 يوليوز/تموز مع فرصة للحصول على تمويل أو الفوز بجوائز تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.

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الموقع الإلكتروني:

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