تعلن شركة ClimateCrete Inc. عن إغلاق جولة تمويل من الفئة "أ" بقيمة 3.3 مليون دولار بقيادة Capital K

مينلو بارك، كاليفورنيا, 6 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ClimateCrete Inc. الناشئة للبناء المستدام اليوم عن اختتام جولة تمويل من الفئة "أ" بقيمة 3.3 مليون دولار بقيادة Capital K، وهي شركة رأس مال مخاطر في وادي السيليكون متخصصة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة، وانضمت إليها مشاريع الابتكار في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) في المملكة العربية السعودية.

أعلنت الشركة أيضًا عن تعيين أول رئيس تنفيذي لها، بيتر هادروفيتش، وهو الرئيس التنفيذي المخضرم في وادي السيليكون ومستشار الشركات الناشئة والمحامي.

تعمل شركة ClimateCrete على جعل إنتاج الخرسانة مستدامًا وأكثر ملاءمة للمناخ بفضل تقنية في انتظار الحصول على براءة اختراع تستخدم الرمال المحلية الوفيرة، بدلاً من الرمال المستوردة النادرة بشكل متزايد، في تركيبة تتطلب كمية أقل من الأسمنت، المصدر الرئيسي لبصمة ثاني أكسيد الكربون للخرسانة. بالمقارنة مع الخرسانة التقليدية، فإن ™ClimateCrete jتميز ببصمة كربونية منخفضة بشكل كبير ولا تكلف أكثر من المنتجات المماثلة.

قال باتريك سول، المدير الإداري لشركة Capital K: "تعمل تقنية CloudCrete على تحويل الرمال المحلية الوفيرة ولكن غير القابلة للاستخدام إلى سلعة ثمينة جديدة لصناعة البناء والتشييد في جميع أنحاء العالم". "الخرسانة الناتجة تكون أقوى مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وبالنظر إلى أن العالم ينفد بسرعة من رمل البناء، فإن شركة ClimateCrete تستعد لإحداث تغيير جذري في الاقتصاد والتأثير البيئي للتطبيقات الخرسانية.

تم تطوير تقنية ClimateCrete في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في مختبر المؤسس المشارك خورخي جاسكون، الأستاذ ومدير مركز الحفز الكيميائي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وقد استوحى بحثه من حقيقة أن الرمال الشاسعة في شبه الجزيرة العربية لم تكن حتى الآن مناسبة للاستخدام في الخرسانة.

قال البروفيسور جاسكون: "في الوقت الحالي، يمكن استخدام 5 بالمائة فقط من رمال العالم في صناعة الخرسانة. في ClimateCrete، قمنا بتطوير تقنية تعمل على تعديل سطح جزيئات الرمل، مما يجعل الخرسانة أكثر متانة واستقرارًا". "تعمل عملية التعديل التي تجريها شركة CloudCrete على تحسين جودة الخرسانة وتقليل الحاجة إلى الأسمنت، وهو مصدر ثاني أكسيد الكربون للخرسانة. كما يتم التخلص من تكاليف النقل وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بواردات الرمال."

تقوم شركة ClimateCrete بتسليم نماذجها الأولية لإنتاج الخرسانة إلى الشركاء في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تطوير أكثر من 1.1 تريليون دولار من مشاريع العقارات والبنية التحتية.

قال ويليام ماكدونو، أحد مؤسسي شركة ClimateCrete وأستاذ الأبحاث المتميز في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والذي تم اختياره مؤخرًا كواحد من قائمة TIME 100 من القادة الأكثر ابتكارًا في قيادة العمل المناخي: "إن اعتماد هذه التكنولوجيا يمثل فرصة هائلة للمملكة العربية السعودية". "مع أول برنامج تجريبي قابل للتنفيذ لإثبات تقنيتها وحلولها، فإن شركة ClimateCrete في وضع يمكنها من إنشاء طريق لنمو غير مسبوق في صناعة البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية والمنطقة."

يتمتع بيتر هادروفيك، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ClimateCrete، بخبرة 23 عامًا في وادي السيليكون بصفته مديرًا تنفيذيًا ومستشارًا للشركات الناشئة ومحاميًا ممارسًا. وتشمل أحدث مناصبه، الرئيس التنفيذي لشركة Integrated Tactical Technologies، والرئيس التنفيذي لشركة Sonitus Technologies، ونائب الرئيس الأول في شركة Adamas Pharmaceuticals. بدأ هادروفيتش حياته المهنية في وادي السيليكون في مجموعة Venture Law Group.

نبذة

ClimateCrete هي شركة ناشئة مقرها في الولايات المتحدة، تعمل على تحويل الرمال المحلية غير القابلة للاستخدام سابقًا إلى مجمع جديد مستدام لتصنيع الخرسانة، مما يجعل إنتاج الخرسانة مستدامًا من خلال تمكين الإنتاج محليًا مع بصمة كربونية أقل بكثير. إن ™ClimateCrete هي العلامة التجارية الرسمية المسجلة لعملية ™ClimateCrete التي تنتظر الحصول على براءة اختراع.