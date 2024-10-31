تعلن شركة Daimler Truck الشرق الأوسط وأفريقيا عن توليها المزيد من المسؤوليات الإقليمية

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إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة،, 31 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Daimler Truck الشرق الأوسط وأفريقيا (DT MEA)، وهي شركة تابعة بنسبة 100% لشركة Daimler Truck AG،الإعلان عن مسؤولياتها الموسعة لـ 59 سوقًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتمثل هذه المهمة الإقليمية الجديدة في الالتزام بتوفير شاحنات مرسيدس بنز وحافلات مرسيدس بنز، وشاحنات وحافلات فوسو (FUSO) ذات المستوى العالمي.

Daimler Truck Middle East Africa Announces Expanded Regional Responsibilities

مع هذا الدور الإقليمي الأوسع، أصبحت DT MEA الآن أقرب إلى شركائها وعملائها، خاصة في الأسواق سريعة النمو. إن هذا التركيز التشغيلي المعزز للشركة يضمن استمرار تقديم منتجات وخدمات استثنائية في جميع الأسواق، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء المحليين لتلبية الاحتياجات المحددة لكل سوق.

تدير شركة Daimler Truck MEA مستودعين حديثين مخصصين لضمان إمدادات سلسة من قطع الغيار الأصلية لسيارات مرسيدس بنز وفوسو. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد مركز التدريب المتقدم على الالتزام بتطوير المواهب الإقليمية وتقديم خدمة لا مثيل لها.

قال Michael Dietz، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Daimler Truck في الشرق الأوسط وإفريقيا: "هذه الخطوة الاستراتيجية تضعنا على الطريق لتعزيز وجودنا الإقليمي وضمان خدمة لا مثيل لها لعملائنا إلى جانب شركائنا الأقوياء. نتطلع إلى الفرص التي يجلبها هذا الفصل الجديد من رحلتنا مع استمرارنا في النمو عبر هذه الأسواق المتنوعة والمهمة."

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ملاحظات للمحررين:

نبذة عن Daimler Truck MEA

شركة Daimler Truck في الشرق الأوسط وإفريقيا (DT MEA)،هي واحدة من خمسة مراكز إقليمية عالمية في جميع أنحاء العالم، مقرها في دبي وتشرف على جميع عمليات المركبات التجارية لشركة Daimler Truck في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويدير هذا الكيان محفظة المركبات التجارية بالكامل لشركات مرسيدس بنز للشاحنات ومرسيدس بنز للحافلات وشركة فوسو للشاحنات والحافلات وFreightliner وWestern Star. بالإضافة إلى ذلك، تتعامل مع أنشطة الخدمة وقطع الغيار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بدعم من مستودعات الأجزاء لشركتي مرسيدس بنز وفوسو.