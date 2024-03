تعلن شركة FSS عن خدمة BLAZE في الشرق الأوسط لتوفير حل دفع فعال وقابل للتطوير

- لقد جرى تقديم منصة BLAZE، وهي منصة تقنية قائمة على الخدمات الصغيرة السحابية الأصلية، خلال فعالية Simply Payments، وهو مؤتمر تواصل القيادات فيما يخص ممثلي صناعة الخدمات المالية

- إن منصة BLAZE مصممة بهدف تسهيل معاملات الدفع القابلة للتطوير والآمنة، بالتزامن مع الطلب المتغير الذي تواجهه البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

12 مارس / آذار 2024

Financial Software Financial Software & Systems Pvt Ltd (FSS) وهي مزود عالمي بارز في مجال توفير حلول تكنولوجيا المدفوعات، أعلنت عن منصة BLAZE من أجل سوق المدفوعات في الشرق الأوسط خلال مؤتمر Simply Payments الذي انعقد في 7 مارس في دبي.

وقد ركز مؤتمر Simply Payments على موضوع "إعادة تعريف مفهوم النظام البيئي للمدفوعات من خلال المنصات". وحضر هذا الحدث شخصيات بارزة من قطاع التمويل في الشرق الأوسط إلى جانب متحدثين بارزين، بما في ذلك السيد Jan Pilbauer، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات، الذي تحدث بالتفصيل عن "النظام البيئي للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة". كما شارك الدكتور علي بن سالم الشكيلي، مساعد المدير العام - رئيس القنوات الرقمية والإلكترونية في البنك الوطني العماني، رؤياه حول "قصة نجاح منصات الدفع"؛ إلى جانب السيد Tony Chacko Joseph، رئيس قسم تحول المدفوعات الرقمية في وزارة المالية، والذي ناقش موضوع "المدفوعات الرقمية في القطاع العام".

تعد BLAZE منصة تقنية قائمة على الخدمات الصغيرة السحابية الأصلية مصممة لتوفير مكاسب كبيرة على مستوى الكفاءة من حيث السرعة وقابلية التطوير والتوسع، وضمان قوة التحمل العالية أثناء أعباء العمل القصوى، وتحسين منع الاحتيال، وتعزيز الخدمات للبنوك والمؤسسات المالية، مع تبسيط الخيارات وتعزيز ثقة المستهلكين النهائيين.

ويمكن لبوابة الدفع FSS معالجة أكثر من 5000 معاملة في الثانية من خلال بنية BLAZE.

وستساعد BLAZE، تلك المنصة المصممة بغرض إنشاء نظام بيئي قوي لتكنولوجيا الدفع ذات المستوى العالمي، مؤسسات الخدمات المالية والبنوك على التغلب على التحديات التي تفرضها الهياكل الكثيفة الموحدة والمتجانسة.

تتمتع FSS بسجل حافل في الشرق الأوسط، مع أكثر من 18 منتجًا منتشرًا في ست دول وشراكات مع أفضل البنوك من المستوى الأول، وأربعة من ست محولات مركزية في البلاد، وأفضل معالجَين تابعَين لجهات خارجية.

وقال V Balasubramanian، الرئيس التنفيذي لشركة FSS CashTech: "يكشف التوسع المستمر في المنطقة عن التزامنا بتزويد عملائنا بخدمات ودعم عالي الجودة. كما إننا نجسد أيضًا التزامنا بالابتكار في مجال المدفوعات من خلال BLAZE. وستقدم BLAZE يد العون إلى البنوك والمؤسسات المالية من أجل تقديم تجارب دفع جديدة ومبتكرة لعملائها."

إن دخول BLAZE إلى السوق سيقود نحو توسيع تواجدها في سوق الشرق الأوسط وتوفير حلول دفع آمنة وقابلة للتطوير ومدعومة بالتكنولوجيا الرقمية.

