تعلن شركة Gravity عن الإطلاق العالمي للعبة Tokyo Psychodemic

متوفرة الآن على أجهزة PlayStation®4 و PlayStation®5 و Nintendo Switch™ ، مع دعم مُحدث للغات على منصة Steam ®.

تتوفر الإصدارات الرقمية للتنزيل الفوري واللعب من خلال متجر PlayStation و Nintendo eShop .

مدينة سيول، دولة كوريا الجنوبية، 2 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Gravity، الرائدة عالميًا في مجال الألعاب، عن الإطلاق الرسمي للعبة Tokyo Psychodemic في الأسواق العالمية بتاريخ 28 نوفمبر، باستثناء اليابان.

Gravity Announces Global Release of Tokyo Psychodemic

تقدم لعبة Tokyo Psychodemic تجربة تحقيق جنائي سينمائية ثنائية الأبعاد، تأخذ اللاعبين إلى عالم ما بعد الجائحة حيث يواجهون ظواهر خارقة للطبيعة. تتضمن اللعبة التحقيق في قضايا غير محلولة باستخدام مهارات الطب الشرعي والعمل الجماعي، مع نهايات متعددة تعتمد على أساليب حل القضايا.

تتكون طريقة اللعب من جزئين رئيسيين: استكشاف السيناريو وجمع الأدلة. يقدم "استكشاف السيناريو" سردًا تفصيليًا للقضايا وعمقًا نفسيًا للشخصيات، التفاعلية عبر رسوم متحركة ثنائية الأبعاد حية وصور ثابتة ديناميكية. يركز "جمع الأدلة" على تحليل بيانات مسرح الجريمة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والملفات النصية، للكشف عن الأدلة. تُساهم الاكتشافات الجماعية في تقدم القصة، ما يخلق مشهدًا ديناميكيًا للتحقيق المثيرة والجذاب.

تعزز لقطات كاميرات المراقبة الحية ولوحة الأدلة التفاعلية من مستوى الانغماس، ما يوفر تجربة تحقيق واقعية.

أطلقت شركة Gravity لعبة Tokyo Psychodemic على أجهزة PlayStation®4 وPlayStation®5 وNintendo Switch™ في الأسواق العالمية باستثناء اليابان. الإصدارات الرقمية متوفرة للشراء واللعب الفوري عبر متجر PlayStation وNintendo eShop. تشمل خيارات اللغات: الكورية، الإنجليزية، اليابانية، الصينية المبسطة، والصينية التقليدية. يتوفر دعم مُحدث للغات على منصة Steam®. تم إصدار النسخة المخصصة لليابان فقط من لعبة Tokyo Psychodemic في مايو على أجهزة PlayStation®4 وPlayStation®5 وNintendo Switch™ حصريًا لليابان.

قال Yoo Joon، رئيس فريق نشر الألعاب على أجهزة التحكم في شركة Gravity: "تجمع لعبة Tokyo Psychodemic بين الرسومات ثنائية الأبعاد والمرئيات الحية والشخصيات متعددة الأبعاد، ما يوفر تجربة دراما غامضة مثيرة. تقدم اللعبة إثارة جوهرية تعتمد على أسلوب العثور على الأدلة جنبًا إلى جنب مع السرد السينمائي، لمتعة عشاق الألغاز والمغامرات."

توفر الصفحات الرسمية لكل منصة معلومات تفصيلية حول طريقة لعب Tokyo Psychodemic على Steam® وPlayStation®4 وPlayStation®5 وNintendo Switch™.

[الموقع الرسمي لشركة Gravity] http://www.gravity.co.kr

[صفحة معلومات Gravity للكمبيوتر الشخصي وأجهزة التحكم] https://www.startwithgravity.net/

[الموقع الرسمي للعبة Tokyo Psychodemic] https://tokyo-psychodemic.com/?lang=en

[الصفحة الرسمية للعبة Tokyo Psychodemic على صفحة Steam] https://store.steampowered.com/app/2397140/____XFILE/

[الصفحة الرسمية للعبة Tokyo Psychodemic على متجر PlayStation] https://store.playstation.com/en-us/concept/10008939

[الصفحة الرسمية للعبة Tokyo Psychodemic على صفحة Nintendo Switch] https://www.nintendo.com/us/store/products/tokyo-psychodemic-switch/

جهات الاتصال

Gravity Co., Ltd.

Alex Won، وحدة الأعمال في Gravity

[email protected]