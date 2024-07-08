تعلن شركة HabitTrade/هابيت التداول عن دخولها سوق الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية, 8 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة HabitTrade، وهي شركة وساطة للأوراق المالية عبر الإنترنت، رسميًا أعمالها الخاصة بالأوراق المالية في الشرق الأوسط. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والخدمات الشاملة، تهدف HabitTrade إلى تمكين المستثمرين المحليين من خلال تجربة تداول احترافية وموثوقة عبر الإنترنت، ومساعدتهم على تكوين الأصول العالمية بسهولة.

ميزات مبتكرة للمستثمرين

تقدم HabitTrade عملية إيداع مبسطة وسريعة وإمكانية الوصول إلى تداول أكثر من 5,000 سهم أمريكي، وأكثر من 2,500 سهم من أسهم هونج كونج، والخيارات، وأكثر من 3,000 صندوق استثمار متداول، كل ذلك ضمن حساب واحد. تدمج المنصة مجموعة من الميزات والخدمات القوية، بما في ذلك تداول الأسهم الجزئية، مما يسمح للمستخدمين ببدء الاستثمار بمبالغ صغيرة، ووظيفة نسخ التداول لمتابعة المحافظ الاستثمارية عالية الجودة. على الرغم من أن HabitTrade لن تقدم الأسهم السعودية في البداية، إلا أنها تُخطط لإضافتها في المستقبل.

تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار

قال دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة HabitTrade: "يظهر بحثنا أن معظم المستخدمين مهتمون بالاستثمار في الأصول العالمية ولكن طرق الإيداع والقدرات المهنية تعيقهم. ولهذا السبب قمنا بتصميم HabitTrade لجعل الرحلات الاستثمارية للمستخدمين أكثر سلاسة.

لقد جعلنا واجهة المنتج بسيطة، وقدمنا المزيد من خيارات الاستثمار، ونظامًا تعليميًا شاملًا، وعملية إيداع مريحة وسريعة. بالنسبة لأولئك الذين بدأوا للتو، فإننا نقدم أسهمًا جزئية، مما يسمح للمستخدمين بشراء أسهم الشركات المدرجة بمبلغ دولار واحد فقط. سواء كان المستخدمون مستثمرين متمرسين أو مبتدئين، يمكنهم تحقيق استثمار فعال على HabitTrade."

احتضان الابتكار في سوق واعدة

إن مشروع HabitTrade في سوق الشرق الأوسط مدفوع بإمكانيات التطوير الكبيرة في المنطقة واستعدادها لتبني الابتكار، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالاستثمار في الأصول العالمية. تهدف HabitTrade إلى تزويد المستخدمين بأعلى جودة من الخدمات المالية من خلال الابتكار التكنولوجي، مما يساهم في رقمنة التمويل في الشرق الأوسط. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا، تسعى HabitTrade إلى تعزيز المساواة في المعلومات، وجعل الاستثمار والإدارة المالية أكثر ملاءمة، وخلق قيمة للمستثمرين المحليين وأسواق رأس المال. باعتبارها منصة استثمارية موثوقة لأكثر من 200,000 مستثمر فردي، تتطلع HabitTrade إلى ضخ المزيد من الطاقة في التنمية المالية في الشرق الأوسط.

حول هابيت التداول

HabitTrade هي منصة تداول رائدة تعمل على تعزيز كفاءة الاستثمار، وتقليل التكاليف، وتوفير المزيد من الخيارات الاستثمارية من خلال الابتكار التكنولوجي. تلتزم HabitTrade بتقديم أحدث الحلول المالية، وتساعد المستثمرين على تخصيص الأصول العالمية بكفاءة وأمان في بيئة مالية دائمة التغير. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا على: [email protected].