تعلن شركة Inovia Capital عن افتتاح مكتب لها في أبوظبي لتعميق الشراكات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ترقية كلير غلوسوب إيراني إلى منصب رئيسة الشراكات الاستراتيجية ومكتب الرئيس التنفيذي، وانتقالها إلى أبوظبي لقيادة المبادرات الإقليمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Inovia Capital، شركة الاستثمار الجريء الرائدة في كندا والمتخصصة في قطاع البرمجيات، والتي تتعاون مع المؤسسين لبناء شركات تكنولوجيا عالمية، عن افتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أحد أكثر المراكز ديناميكية في العالم للابتكار والذكاء الاصطناعي. ويعزز هذا التوسع الحضور العالمي لـ Inovia، إذ تمتلك الشركة مكاتب في كندا ومنطقة خليج سان فرانسيسكو (Bay Area) ولندن، إلى جانب مكتبها الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل افتتاح مكتب أبوظبي خطوة محورية في تعميق الشراكات الاستراتيجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، عقب وفد الابتكار الكندي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الذي قادته الشركة في شهر أكتوبر، كما يدعم الطموحات الواردة في مذكرة التفاهم الأخيرة بين كندا ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

قال كريس أرسينولت، الشريك والرئيس التنفيذي لـ Inovia Capital: "تتشارك كندا ودولة الإمارات طموحاً قوياً ومتزايداً لتعزيز الابتكار، وحركة المواهب، والتعاون العالمي." وأضاف: "يبني مكتبنا الجديد على الزخم الذي تحقق من خلال جهود بناء العلاقات التي بدأناها قبل أكثر من عام، بما في ذلك وفد الابتكار الذي نظمناه في المنطقة في شهر أكتوبر، ويسمح لنا بالمساهمة بشكل ملموس في بناء الجسور بين منظومتي الابتكار والتكنولوجيا في بلدينا".

كجزء من هذا التوسع، انتقلت كلير غلوسوب إيراني، التي تمت ترقيتها مؤخراً إلى منصب رئيسة الشراكات الاستراتيجية ومكتب الرئيس التنفيذي، إلى أبوظبي لقيادة جهود Inovia في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وإلى جانب استمرارها في الإشراف على إدارة علاقات المستثمرين العالمية في Inovia، سيشمل دورها دعم شركات محفظة Inovia الاستثمارية من خلال بناء شراكات تجارية ومالية جديدة، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تمنح خبرة كلير المهنية في منطقة الخليج، حيث كانت مقيمة سابقاً في دبي، إلى جانب خبرتها في علاقات المستثمرين والاستثمار وبناء المنظومات الريادية، ميزة فريدة تؤهلها لتسريع طموحات Inovia الإقليمية.

قالت كلير غلوسوب إيراني: "إنه توقيت ملائم لتسريع توثيق الروابط بين منظومتي التكنولوجيا في كندا والشرق الأوسط." وأضافت: "سيسمح لنا التواجد في أبوظبي بدعم محفظتنا الاستثمارية بشكل أفضل من خلال تعميق علاقاتنا مع الجهات الملتزمة ببناء الجيل القادم من شركات التكنولوجيا العالمية".

وعلى الرغم من أن التفويض الاستثماري الأساسي لـ Inovia يظل مرتكزاً بقوة في كندا، فإن افتتاح مكتب أبوظبي، إلى جانب الأنشطة الموسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يشكل علامة فارقة في التزام الشركة ببناء روابط مع المنطقة، ويدعم مهمتها في مساندة المؤسسين خلال رحلتهم لبناء شركات تكنولوجيا عالمية ومستدامة.

نبذة عن Inovia Capital

تُعد Inovia Capital شركة الاستثمار الجريء الرائدة في كندا التي تتبع نهجاً متكاملاً في الاستثمار بقطاع البرمجيات، وتتعاون مع المؤسسين لبناء شركات عالمية مؤثرة ومستدامة. وتعتمد Inovia على ثلاث استراتيجيات استثمارية رئيسية هي: الاكتشاف (Discovery)، والاستثمار الجريء (Venture)، والنمو (Growth). ويستفيد فريق العمل من عقلية يقودها قادة تشغيليون ورواد أعمال سابقون، بما يتيح له تقديم دعم متعدد المراحل للمؤسسين، إلى جانب الإرشاد وإتاحة الوصول إلى شبكة عالمية واسعة. تدير Inovia ما يزيد على 2.5 مليار دولار أمريكي من خلال عمليات في مونتريال، وتورنتو، وواترلو، وكالغاري، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو (Bay Area)، ولندن، وأبوظبي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .inovia.vc