تعلن شركة METZ Display عن شراكة مع شركة Artificial Intelligence Technologies LLC

شنجن، الصين, 12 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة METZ Display، وهي علامة تجارية فرعية تابعة لشركة SKYWORTH ومزودة لشاشات العرض التفاعلية المبتكرة للتعليم والأعمال، عن أن شركة Artificial Intelligence Technologies LLC Dubai هي الموزع الحصري المعتمد لسوق الإمارات العربية المتحدة والموزع غير الحصري لأسواق عمان وقطر والبحرين، تقدم مجموعتها الكاملة من تطبيقات التعليم الذكي وغرف الاجتماعات الذكية.

استنادًا إلى 16 عامًا من الخبرة في مجال البحث والتطوير والأعمال في سوق شاشات العرض المسطحة التفاعلية (IFPD) من SKYWORTH، ورثت METZ Display تقنيتها بالكامل وقدمت العديد من شاشات العرض التفاعلية في قطاعي التعليم والأعمال التي توفر بيئة غامرة للغاية وتجربة سهلة الاستخدام منذ عام 2022، مثل شاشة LCD الشاملة وشاشة العرض المسطحة التفاعلية ذات الترابط البصري داخل الخلية (IFPD).

وقال إريك جيانغ، مدير المبيعات الإقليمي لشركة METZ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "من المتوقع أن يشهد سوق شاشات العرض المسطحة التفاعلية (IFPD) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً سريعاً خلال العامين المقبلين. إن الشراكة مع شركة Artificial Intelligence Technologies LLC، وهي كيان تجاري يعمل على ترويج منتجات وأدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي والمركبات الصوتية والمرئية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، ستأخذ METZ Display إلى مستوى جديد آخر. نحن واثقون من مواصلة تطوير منتجاتنا وخدماتنا عالية الجودة!"

عند الإطلاق الرسمي في دبي، ستظهر شاشات العرض التعاونية X-Series وK-Series وIncell من METZ لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بفضل البرامج المدمجة والتجربة المرئية الاستثنائية والميزات التفاعلية القوية، تعمل شاشات METZ على إنشاء بيئة جذابة وزيادة الكفاءة.

يقول السيد هارولد فرنانديز، المدير الإداري لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إن محفظة METZ ستكون خيارًا رائعًا للموزعين حيث يمكن تطبيقها على نطاق واسع في قطاعي التعليم والأعمال. وأضاف: "تقدم METZ Display منتجات توفر تجربة جذابة لا مثيل لها. نحن متحمسون لجلب هذه المنتجات إلى أسواقنا".

نبذة عن METZ Display

مع شركة Skyworth، إحدى أكبر شركات التلفزيون في العالم، وشركة Metz، إحدى أقدم الشركات المصنعة الألمانية، تقوم METZ Display بإنشاء تطبيقات تعليمية وتجارية عالية الجودة تجعل تكنولوجيا الشاشات الحديثة متاحة للجميع من خلال الجمع بين نقاط قوتهم و80 عامًا من الخبرة.

الموقع الإلكتروني: www.metzdisplay.com

البريد الإلكتروني: [email protected]

نبذة عن Artificial Intelligence Technologies LLC

تم إنشاء شركة Artificial Intelligence Technologies LLC ككيان تجاري للترويج لمنتجات وأدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي والمركبات الذاتية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. قم بزيارة الموقع الإلكتروني: https://ai-tech.ai/

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SKYWORTH (METZ Display) SOURCE