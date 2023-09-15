تعلن شركة Miami International Holdings أن MGEX قد قدمت التماسًا لإعادة الاستماع بعد قرار المحكمة بإلغاء الأمر الاستثنائي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات والمتعلق بعقود SPIKES الآجلة لمؤشر التقلب

برينستون، نيوجيرسي, 15 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings (MIH)، مالكة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ذ.م. م (MIAX®)، وشركة MIAX PEARL ذ.م.م (MIAX Pearl®)، وشركة MIAX Emerald ذ.م. م (MIAX Emerald®)، وشركة Minneapolis Grain Exchange لبورصة الحبوب ذ.م. م (MGEXTM)، وشركة LedgerX LLC ذ.م. م (LedgerX)، Bermuda Stock Exchange (BSX)، وشركة Dorman Trading ذ.م. م، اليوم أن شركة MGEX قدمت التماسًا لإعادة الاستماع إلى لجنة الاستئناف التابعة لمحكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا بتاريخ 28 يوليو 2023 لإخلاء الأمر الاستثنائي للجنة الأمن والبورصة الأمريكية المتعلق بعقود SPIKES®Volatility Index الآجلة (" الأمر "). يسمح الأمر بإدراج العقود الآجلة لـ SPIKES كعقد آجل على MGEX، والذي يعمل كسوق حصري لهذا العقد.

ونتيجة لالتماس MGEX، لم يعد التاريخ الأصلي الذي كان من المقرر أن تدخل فيه المحكمة حيز التنفيذ – 1 نوفمبر 2023 – ساريًا. إذا تم رفض الالتماس، فإن التاريخ الجديد للإخلاء هو بعد ثلاثة أشهر من نهاية الشهر الذي صدر فيه هذا الرفض. إذا تمت الموافقة على الالتماس، فسيظل الأمر ساري المفعول حتى تنظر المحكمة في المسألة مرة أخرى و/أو تصدر رأيًا جديدًا. وفقًا لذلك، فإن أقرب تاريخ سيُطلب فيه من العقود الآجلة لـ SPIKES التوقف عن التداول في بورصة MGEX هو 1 يناير 2024.

قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH: "لقد عملنا عن كثب مع صانعي السوق ومقدمي السيولة لدينا لإنشاء نظام بيئي لتداول التقلبات يوفر للأعضاء بدائل تنافسية للمنتجات الحالية". "لدينا دعم قوي من مجموعة واسعة من المشاركين في السوق الذين يبحثون عن خيارات أكبر عند تقلبات التداول ويعتقدون أن العقود الآجلة تلبي احتياجاتهم لمنتج مبتكر يمكن أن يساعد في خفض تكاليف التداول وتعزيز استراتيجيات تداول التقلبات الخاصة بهم." نحن وعملاؤنا ندرك تمامًا أن احتكار بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE) لمنتجات التقلب يسمح لها بفرض رسوم معاملات أعلى بكثير على منتجاتها الخاصة، مما يسمح لـ (CBOE) بدعم رسوم المعاملات لمنتجات الخيارات متعددة القوائم ".

وأضاف السيد Gallagher: "إن الدعوى القضائية التي رفعتها (CBOE) في يناير 2021 ضد إصدار هيئة الأوراق المالية والبورصات للأمر الاستثنائي خلقت حالة من عدم اليقين في السوق وثّبطت المنافسة التي تتوقعها هيئة الأوراق المالية والبورصات منذ إطلاق العقود الآجلة لـ SPIKES. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، فقد نما حجم تداول العقود الآجلة بشكل أسرع في أول عامين ونصف من حجم تداول العقود الآجلة لـ VIX في الفترة الأولية المماثلة، ونحن فخورون جدًا بهذا النمو ".

"على الرغم من الأمر الذي يحدد كيفية عمل المنتج ولماذا كان الإعفاء المحدود مناسبًا، تجاهلت المحكمة منطق لجنة الأوراق المالية والبورصات وأصبحت بدلاً من ذلك أداة لإدامة الاحتكار الحكومي. وحسب تصريح قال Tyler Gellasch، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الأسواق الصحية. " الأسوأ من ذلك، أنه عند قيامها بذلك، خلقت المحكمة الآن احتمال حدوث اضطراب كبير في السوق وأضرار للمستثمرين "

وعند مناقشة قرار المحكمة، استشهد السيد Gellasch بمقتطف من الأمر الاستثنائي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات في 24 نوفمبر 2020 والذي ينص جزئيًا على ما يلي:

"تعتقد اللجنة أن السماح بتداول المنتج كعقد آجل، بدلاً من ضمان آجل، يجب أن يعزز المنافسة لأنه يمكن أن يكون بديلاً لمنتج التقلب الحالي الوحيد القابل للمقارنة في السوق. يجب أن يوفر تسهيل المنافسة الأكبر بين هذه الأنواع من المنتجات للمشاركين في السوق إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية للتداول والتحوط ضد التقلبات في الأسواق، ولا سيما مؤشر S&P 500. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يؤدي إدخال منتج تقلب إضافي في السوق إلى خفض تكاليف المعاملات للمشاركين في السوق. علاوة على ذلك، نظرًا لأنه يتم تداول خيارات رمز SPY في 16 بورصة أوراق مالية وطنية مختلفة، تتوقع اللجنة أن يكون هناك عدد كبير من المشاركين في السوق القادرين على العمل كصناع سوق في المنتج. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة أن خيارات SPY متعددة الإدراج يجب أن توفر المرونة من خلال تقليل احتمالية أن يؤدي تعطل واحد أو أكثر من بورصات الخيارات إلى تعطيل التداول في المنتج ".

وتابع السيد Gellasch القول: "يجب الإشادة بفريق MIAX و MGEX لتقديمهم هذا الالتماس، لكن الكرة الآن أيضًا في ملعب هيئة الأوراق المالية والبورصات. يعتمد العديد من المستثمرين – بما في ذلك المستثمرين الذين لا يتداولون بنشاط في العقود الآجلة – على هيئة الأوراق المالية والبورصات للتحرك بسرعة وبعناية للنظر في أمر جديد للحفاظ على عمل هذه الأسواق بشكل صحيح ". لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات المعلومات التي تحتاجها لتعزيز المنافسة وحماية المستثمرين، والآن هو الوقت المناسب لها للعمل ".

نبذة عن MIAX

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc، وهي الشركة الأم القابضة لشركة MIAX، شركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX‎®‎‎) وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ (MIAX Pearl®) وشركة MIAX Emerald, LLC (‎‎‎MIAX Emerald®) وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™) وبورصة برمودا (BSX™) وDorman Trading، LLC.

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى مجلس الأوراق المالية الأمريكي (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم إنشاء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (SPDR) إس أند بي 500 (S&P 500) صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الربيعي الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. MGEX هي سوق العقود المعين (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) في إطار ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM و DCO في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة ومقاصة منظمة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المقايضة (SEF) مع هيئة تداول السلع الآجلة.

BSX هي سوق إلكتروني متكامل رأسيًا للسندات المالية العالمية، مقرها في برمودا تأسّست في 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتوجدُ مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في ميامي، فلوريدا توجدُ مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. توجدُ مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. توجدُ مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX، تفضّل بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن LedgerX، تفضّل بزيارة www.ledgerx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يُتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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آندي نيبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات

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