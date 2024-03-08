تعلن شركة Miami International Holdings عن مشاركتها في مؤتمر "نداء للمساواة بين الجنسين" الذي ينظمه الاتحاد العالمي للبورصات

برينستون، نيوجيرسي، 8 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تعدMiami International Holdings, Inc. (MIH) الشركة المالكة لـ Miami International Securities Exchange، و LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL، وLLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald، و LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire، وLLC (MIAX SapphireTM)، وMinneapolis Grain Exchange، وLLC (MGEXTM)، وLedgerX LLC (LedgerX)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading)، وقد أعلنت اليوم عن مشاركتها في الحملة السنوية العاشرة للاتحاد العالمي للبورصات تحت عنوان "نداء للمساواة بين الجنسين" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 2024.

وسيستضيف MIAX حفل قرع الجرس في مقر الشركة الرئيسي في برينستون، نيوجيرسي، يوم 8 مارس، الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، للاحتفال بهذا الحدث.

صرح Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH، قائلًا: "يسعدنا أن نشارك مرة أخرى في حفل "نداء إلى المساواة بين الجنسين" الذي ينظمه الاتحاد العالمي للبورصات لعام 2024". من المهم لنا أن نظهر دعمنا المستمر لجميع النساء وأن نكون على وعي بأهمية المساواة بين الجنسين، لا سيّما في الصناعة المالية. نحن متحمسون للاحتفال اليوم بالإنجازات العديدة التي حققتها النساء العاملات في جميع الفروع التابعة لشركة MIH."

وتلتزم MIAX دومًا بتوفير فرص متساوية لجميع الموظفين، بغض النظر عن العرق أو الجنس." وأضافت Barbara J. Comly، نائبة الرئيس التنفيذي والمستشارة العامة لشركة MIH قائلة: "بينما نحتفل بـحدث "قرع الجرس للنداء إلى المساواة بين الجنسين" هذا العام، أود أن أعرب عن مدى فخري بجميع النساء في MIAX واللاتي تعتبر مساهماتهن سببًا مهمًا لنجاح شركتنا".

حملة "نداء إلى المساواة بين الجنسين" هي نتيجة الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادرة الأسواق المالية المستدامة، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والاتحاد العالمي للبورصات.

موضوع يوم الأمم المتحدة للمرأة لعام 2024 هو: "الاستثمار في المرأة التسريع من وتيرة التقدم." وفي هذا العام، يتناول اليوم العالمي للمرأة الحاجة الجماعية لمعالجة العجز السنوي البالغ 360 مليار دولار في تدابير المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.

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حول MIAX

تمتلك الشركة القابضة الأم لـ MIAX، وهي Miami International Holdings, Inc.، Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، و MIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، و MIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire, LLC (MIAX SapphireTM)، وMinneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™)، وLedgerX LLC (LedgerX)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).

تعد MIAX، MIAX Pearl، وMIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مُسجلة في هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تعتمد على تقنية خاصة تم تطويرها داخليًا من قبل MIAX. تقدم MIAX تداول الخيارات على جميع البورصات الثلاث، وكذلك الأوراق المالية النقدية من خلال MIAX Pearl Equities™‎. تم تصميم منصة التداول MIAX لتلبية متطلبات العرض العالية الأداء في صناعة تداول الخيارات في الولايات المتحدة، حيث تتميز بالإنتاجية، وسرعة زمن الاستجابة، والموثوقية، والتحكم في تحديد تسلسل الأوامر بشكل دقيق أثناء انتقالها عبر الشبكة. تعمل MIAX أيضًا كمكان تبادل حصري للخيارات التي يتم تسويتها نقدًا على مؤشر التقلب SPIKES®‎ (الرمز: SPIKE)، وهو قياس لتقلب السوق المتوقع على مدى 30 يومًا في SPDR®‎ S&P 500®‎ ETF (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتقدم تداولًا في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك عقود آجلة لتداول القمح الأحمر الربيعي. MGEX هي سوق عقود معينة (DCM) ومنظمة مقاصة تجارة المشتقات (DCO) تحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتقدم خدمات سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة وغرفة مقاصة خاضعة لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهي مسجلة كسوق معينة للعقود (DCM)، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO)، ومنشأة تنفيذ صفقات السواب (SEF) مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

BSX هي سوق أوراق مالية دولية تتيح تداول الأوراق المالية عبر وسائل إلكترونية بالكامل، وهي متكاملة رأسيًا، ومقرها في برمودا وتأسست في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، والديون، والصناديق الاستثمارية، وصناديق التحوط البديلة، وشهادات الاشتقاق، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة وساطة للعقود الآجلة تقدم خدمات كاملة ومسجلة كوسيط في التجارة للعقود الآجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطني في برينستون، نيوجيرسي، مع مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

للمزيد حول MIAX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.miaxglobal.com.

للمزيد حول MGEX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.miaxglobal.com/mgex.

للمزيد حول LedgerX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ledgerx.com.

للمزيد حول BSX، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bsx.com.

للمزيد حول Dorman Trading، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dormantrading.com.

إخلاء مسؤولية وبيان تحذيري حول البيانات التطلعية

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية تابعة لشركة Miami International Holdings, Inc. (أو لأي من الشركات التابعة لها)، ولن يشكل عرضًا أو دعوة أو بيع في أي ولاية أو سلطة قضائية؛ حيث يكون مثل هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني. قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية وفقًا لمعنى قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الخاصة بعام 1995. تصف البيانات التطلعية التوقعات المستقبلية أو الخطط أو النتائج، أو الإستراتيجيات؛ وعادةً ما تسبقها كلمات مثل "قد" أو "مستقبل" أو "خطة" أو "مخططة" أو "سيتم" أو "يجب" أو "مرتقب" أو "يتوقع" أو "مسودة" أو "في النهاية" أو "متوقع". يتم تحذيرك بأن مثل هذه التصريحات قد تخضع لكثيرٍ من المخاطر والشكوك؛ والتي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية عن تلك التي تم توقعها في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية من الطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المُشار إليها من قبل الشركة ملكية لأصحابها المعنيين. وما لم يُحدد كذلك صراحةً؛ فإن استخدام الشركة لعلامات الطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين أصحاب هذه العلامات التجارية والشركة. تهدف أي إشارات من قِبل الشركة إلى علامات الطرف الثالث إلى تحديد السلع و/أو الخدمات المتعلقة بالطرف الثالث المقابل، وتُعتبر استخدامًا تمييزيًا مشروعًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي: Andy Nybo، نائب الرئيس الأول، الرئيس التنفيذي للاتصالات

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