تعلن شركة Moondance Labs عن تمويل بقيمة 6 ملايين دولار لتعزيز تطوير بروتوكول Tanssi

تورتولا، جزر فيرجن البريطانية، 23 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Moondance Labs، التي ابتكرت بروتوكول البنية التحتية لسلسلة تطبيقات Tanssi المبتكرة، عن دورة تمويل ناجحة بقيمة 6 ملايين دولار. تمت قيادة الدورة بشكل مشترك من قبل Scytale Digital، وKR1، وSNZ، وشهدت مشاركة أصحاب رأس المال الاستثماري البارزين في blockchain بما في ذلك Arrington Capital، وBorderless Capital، وHypersphere، وBlockchain Founders Fund.

Moondance Labs Announces $6M Funding to Boost Development of Tanssi Protocol

أعرب George McDonaugh، المدير العام والمؤسس المشارك لشركة KR1، عن سعادته بالتقدم الذي حققته Moondance Labs خلال العام الماضي. وصرّح: "لقد حقق فريق Moondance Labs تقدمًا كبيرًا خلال العام الماضي، حيث نجح في تنفيذ خارطة طريق Tanssi لتصبح الأداة المفضلة لكل مطوري التطبيقات."

تم تخصيص الأموال المكتسبة حديثًا لتمويل نمو الفريق في Moondance Labs ومواصلة تحسين Tanssi. وتعمل Tanssi على تزويد المطورين بأدوات متقدمة لتسهيل إطلاق التطبيقات بسرعة وفعالية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة نشر سلسلة التطبيقات. كما تعمل على تحويل أي سلسلة متصلة إلى سلسلة تطبيقات معيارية، مما يوفر إطارًا لا يتطلب ترخيصًا مسبقًا ويركز على المطورين، بحيث يعمل على توفير مميزات محورية مثل إنتاج الكتل، والمحافظ، وموثوقية البيانات، والأوراكل، والتفاعلات المتبادلة عبر السلسلة.

تمهد Tanssi الطريق للإطلاق السريع لسلاسل التطبيقات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التمويل اللامركزي والألعاب والعقارات والطاقة المستدامة وغير ذلك الكثير، وذلك عبر معالجة المشاكل القديمة التي تعيق من تطوير سلسلة التطبيقات والمتعلقة بالعقبات التقنية والتكاليف المرتفعة.

وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز المالي، أعرب Francisco Agosti، المؤسس المشارك لشركة Tanssi والرئيس التنفيذي لشركة Moondance Labs، عن حماسه لتطور Tanssi السريع. وصرّح قائلًا: "تمثلت مهمتنا منذ البداية في تقديم تجربة لا مثيل لها للمطورين من حيث آليات نشر الطبقة الأولى، والوصول للتوازن المثالي بين الأمان واللامركزية. وستمكننا دورة التمويل هذه من المضي قدمًا في طريق تحقيق هذا الهدف، ونحن ممتنون للدعم الثابت الذي يقدمه مستثمرونا".

من المقرر أن تطلق Tanssi أنظمة اختبار محفزة في المستقبل القريب، تهدف إلى إشراك مجتمعها النامي والمشاريع المبتكرة التي تتم تحت إطار نظامها الاقتصادي ومنح الجوائز لهم. ستتضمن هذه الحملة تحديات سواءً على نطاق السلسلة أو خارجها، تهدف إلى تحفيز التفاعل الشامل مع تقنيات Tanssi والتطبيقات اللامركزية المتنوعة التي تستضيفها.

علق Tobias Bauer أحد الشركاء في صندوق مؤسسي Blockchain، قائلًا: "يسرنا دعم Moondance Labs في رحلتها ونحن واثقون من أن Tanssi ستحقق تقدمًا كبيرًا في آليات استخدام نظام blockchain الحيوي، سواء داخل السلسلة أو خارجها"

تهدف المبادرة إلى تعزيز قوة الشراكة بين المطورين والمهتمين، وتقديم مكافآت للمشاركة الفعّالة والمساهمات في تحسين قوة الشبكة ووظائفها. للاطلاع على آخر الأخبار عن تفاصيل الحملة والمشاركة، انضم إلى مجتمعات Tanssi واشترك في النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.

نبذة عن Tanssi Network

يهدف بروتوكول البنية التحتية لسلسلة تطبيقات Tanssi إلى تسهيل وتسريع عملية نشر سلاسل التطبيقات. ومن خلال ربط السلسلة بـ Tanssi، يتم تحويلها على الفور إلى سلسلة تطبيقات قياسية. يمكن هذا التحويل خلق بيئة صديقة للمطورين لا تتطلب الترخيص المسبق، ومجهزة بالكامل بجميع مكونات البنية التحتية الأساسية الضرورية لابتكار سلسلة تطبيقات مبتكرة وغير تقليدية. تشمل المميزات الرئيسية شبكة مشتركة ولا مركزية من منتجي الكتل، والتي تضمن الأمان القوي وإمكانية استرجاع البيانات، بالإضافة إلى عمليات التكامل السلس المزودة بأدوات حيوية مثل الجسور والمحافظ ومستكشفات الكتل ونقاط نهاية RPC والمفهرسات والأوراكل وغير ذلك الكثير. ونتيجة لكل هذه المميزات، أصبح من الممكن نشر سلاسل التطبيقات في دقائق معدودة. اعرف المزيد من tanssi.network.

جهة الاتصال الصحفي: الاسم - Kathy Barcelli، البريد الإلكتروني- [email protected]

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