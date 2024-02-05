تعلن شركة Tookitaki عن تغيير علامتها التجارية لمجموعة AML الخاصة بها إلى FinCense لتعكس القدرات المحسنة للمنصة

سنغافورة, 5 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- تُعدُّ Tookitaki شركة رائدة موثوقًا بها في مجال مكافحة الجرائم المالية، وقد أعلنت عن تغيير علامتها التجارية الرائدة لمجموعة مكافحة غسيل الأموال (AMLS) إلى FinCense. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تمثيل القدرات المعززة لمنصة الامتثال الخاصة بها بشكل أفضل، والتي تتصدى الآن لمخاطر الاحتيال ومكافحة غسل الأموال بطريقة ميسرة.

لقد أدى التقارب بين تحديات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال إلى إعادة تشكيل مشهد الامتثال، مما دفع المؤسسات المالية إلى البحث عن حل موحد. في الوقت الحالي، توجد فوارق تشغيلية بين فرق مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال. ومع استمرار ارتفاع التكاليف، ستكون ثمة حاجة إلى حل كامل لإدارة الشأنين معًا.

يُعدُّ هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص في المدفوعات التي تُجرى عبر الحدود، حيث تعد الحماية من مخاطر الجرائم المالية أمرًا حيويًا. تقوم FinCense بسد الفجوة بين الاحتيال ومكافحة غسل الأموال من خلال الحل FRAML.

أكد السيد Abhishek Chatterjee، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tookitaki، على أهمية تغيير العلامة التجارية، قائلاً: "لماذا يجب أن يختار العملاء FinCense؟ لأن بإمكانها أن تستشعر التمويل الذي يماثل الأنماط المشبوهة. إن انتقالنا من AMLS إلى FinCense يعني أكثر من مجرد تغيير الاسم؛ حيث يمثل تقدمًا محوريًا في حلول الامتثال المتاحة في السوق. ومن خلال دمج مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال في حل واحد قوي، فإننا نمكن المؤسسات المالية من الاستفادة من التآزر لتحسين معدلات الكشف وتقليل التكاليف التشغيلية ومنع الاحتيال في الوقت الفعلي.

تعمل FinCense على تعزيز التعاون بين مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، من خلال منصة شاملة بارعة في التعامل مع تعقيدات المجالين على حد سواء.

وإدراكًا للتعقيدات الفريدة للمدفوعات عبر الحدود وقابليتها لمخاطر الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، فقد تم تصميم FinCense بعناية لتوفير الحماية في الوقت الفعلي لشركات الدفع المحلي وعبر الحدود. وتم تصميم FinCense بحيث تعمل على نطاق واسع من خلال معالجة مليارات المعاملات بإنتاجية عالية تصل إلى 200 TPS لمنع الاحتيال في الوقت الفعلي.

معلومات عن Tookitaki

يعد Tookitaki اسمًا ذائع الصيت في عالم مكافحة الجرائم المالية. يخدم منتج الشركة الرائد FinCense المؤسسات المالية الرائدة عالميًا في 11 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين، لاكتشاف الجرائم المالية ومنعها. وتعد FinCense المنصة الأكثر ذكاءً في مجال منع الاحتيال وتوفر للمؤسسات المالية تغطية لا مثيل لها للمخاطر في ما يتعلق ببرامج مكافحة غسل الأموال والاحتيال. ويُعدُّ النظام البيئي لمكافحة الجرائم المالية (AFC) من أهم ابتكارات الشركة، وهو أول مستودع رقمي يعتمد على المجتمع لأنماط الجرائم المالية العالمية في مجاله. توفر FinCense امتثالًا شاملاً، بدءًا من الإعداد حتى العناية الواجبة المستمرة. وتضمن مجموعة هندسة البيانات الحديثة من FinCense الاستجابة في الوقت الفعلي والأداء الفني الفائق، مما يضمن إنتاجية وأمانًا وتوافرًا أعلى.

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