تعلن شركة Ubiquity Sprouting Corporation عن تركيب منشأة لزراعة براعم الفول السوداني بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 كجم يوميًا.

تايبيه, 29 نونبر/تشرين الثاني 2023 /PRNewswire/ -- شركة Ubiquity Sprouting Corporation (المشار إليها في ما يلي بِـUSC) رائدة في الزراعة المستدامة لبراعم الفول السوداني من خلال منشأة رائدة في تايوان.

تعلن بِـUSC بكل فخر عن افتتاح منشأة رائدة في تايوان تركز على إنتاج براعم الفول السوداني، بإنتاج يومي مثير للإعجاب يصل إلى 1000 كيلوغرام. تهدف USC إلى قيادة هذه الصناعة من خلال أن تصبح أول من قام بزراعة براعم الفول السوداني على نطاق واسع باستخدام الطرق العضوية دون أي عوامل كيميائية.

Ubiquity Sprouting Corporation announces installing peanut sprout daily 1,000 kg output growing facility.

تعمل هذه المنشأة المبتكرة بالحد الأدنى من الطاقة، وتستخدم المياه فقط للزراعة. ومن اللافت للنظر أن براعم الفول السوداني تنمو بمقدار 3.5 أضعاف وزنها في خمسة أيام فقط. وقد طورت USC هذه التكنولوجيا الفعالة من حيث التكلفة لتوسيع الإنتاج بسرعة، والتغلب على التحديات التي غالبًا ما تظهر في الطرق التقليدية، مثل المشكلات البكتيرية والفطرية. ويؤكد البروفيسور تشيو، المعروف باسم "ملك الفول السوداني" في تايوان، أن الفول السوداني المتأثر بهذه الملوثات يواجه صعوبة في النمو.

يقول تشانغ، مخترع بِـUSC: "إن براعم الفول السوداني نادرة في السوق، وزراعتها محفوفة بالتحديات ومعدلات فشل عالية، مما يؤدي إلى ندرتها".

تعتبر براعم الفول السوداني نعمة حقيقية للصحة، فهي تتميز بوفرة من مادة الريسفيراترول، وهو مركب بتركيزات أكبر 100 مرة من تلك الموجودة في الفول السوداني، وبمحتوى دهني أقل بكثير. لقد عزت الدراسات التي راجعها النظراء العديد من الفوائد الصحية إلى ريسفيراترول، بدءًا من مكافحة الشيخوخة إلى حماية القلب وما بعدها، مما يؤكد على إمكاناته الكبيرة لإطالة العمر.

صممت USC ببراعة أربعة نماذج متميزة لزراعة مختلف الخضروات والفواكه، بما في ذلك براعم الفاصوليا (MS001) ، وبراعم الفول السوداني (PS101) ، والخضروات الورقية (LV201) ، وخضروات وفواكه الكرمة (VV301). في السابق، نجحت شركة USC في تسويق منشآت براعم فول المونج في تايوان والبر الرئيسي للصين، بقدرة إنتاجية يومية تبلغ 37500 كجم عبر 25 خط نمو. ويباع الآن في العديد من المتاجر، بما في ذلك كارفور تايوان. تلتزم USC بتقديم براعم طازجة إلى السوق التايوانية، وهي متعة طهي مغذية ومحيرة. هذه براعم اليوم الأول من حبوب المونج والفاصوليا السوداء وفول الصويا، وهي نادرة حاليًا في السوق. براعم اليوم الأول هذه ليست طازجة وغنية بالعناصر الغذائية فحسب، بل إنها أيضًا خالية من أي استخدام للمضافات الكيميائية.

بالإضافة إلى العمل بشكل مستقل أو بالتعاون مع الشركاء الذين يقومون بزراعة الخضروات والفواكه، سنقوم أيضًا بمعالجة هذه الأطعمة وتحويلها إلى منتجات متنوعة مثل الوجبات الخفيفة والكعك والحلويات والفطائر المالحة والمخللات والمزيد.

قال مايكل لاي، مؤسس USC: "سنعمل بشكل أساسي على تطوير أعمالنا الخاصة بالخضروات في جميع أنحاء العالم. لكننا نبحث أيضًا عن شركاء يرغبون في الحصول على مشروع مشترك أو ترخيص أو حتى شراء منشأتنا. ومن خلال تطبيق تقنية Ubisprouting الخاصة بنا، يمكننا جميعًا معًا إجراء زراعة أفضل وصديقة للبيئة لإنتاج المزيد من الأغذية المتنوعة لمواطن كوكبنا الرائع."

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول شركة Ubiquity Sprouting Corporation وحلولنا الزراعية المبتكرة، يرجى زيارة موقعنا www.ubisprout.com .

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للتواصل: Ubiquity Sprouting Corporation، بريد إلكتروني: [email protected]،

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