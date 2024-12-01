تعلن شركة ثيمس Themis عن إطلاق شركة تثبّت Tathabbat: الشركة الأولى في المملكة العربية السعودية لمكافحة غسيل الأموال وممارسات اعرف شؤونك المالية (KYF) واعرف عميلك (KYC) التي تساعد في حماية التوسع الاقتصادي للمملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 1 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- تعلن شركة ثيمس Themis، الشركة الرائدة عالميًا في مجال مكافحة الجرائم المالية، عن الإطلاق الرسمي لشركة تثبّت Tathabbat. حيث يمثل ذلك خطوة مهمة في مشهد الامتثال في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 ومساعي المملكة لاعتماد معايير ممارسات اعرف شؤونك المالية (KYF) ذات المستوى العالمي.

تهدف شركة تثبّت Tathabbat إلى تمكين المؤسسات المالية السعودية والشركات والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) من خلال تقديم أحدث الأدوات والحلول الخاصة بممارسات اعرف شؤونك المالية (KYF) واعرف عميلك (KYC). كما ستؤدي الشركة دورًا حاسمًا في تعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) في المملكة، وتعزيز الشفافية والامتثال التنظيمي في الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية لتقييم مجموعة العمل المالي لعام 2026.

أعرب ديكون جونستون، الرئيس التنفيذي لشركة ثيمس Themis، عن ثقته في هذا التوسع، قائلا: "إن استثمارنا في المملكة العربية السعودية هو دليل على الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة. نحن ملتزمون مع شركة تثبّت Tathabbat ببناء نظام بيئي مالي أكثر أمانًا من خلال تزويد المؤسسات المحلية بأدوات متطورة لمكافحة الجرائم المالية."

كما أكد علي العسيري، الرئيس التنفيذي لشركة تثبّت Tathabbat، على التوافق مع الأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، قائلا: "تعمل رؤية السعودية 2030 على تحويل المنطقة إلى مركز مالي عالمي. ونحن سعداء بشراكتنا مع شركة ثيمس Themis لتقديم شركة تثبّت Tathabbat، والتي ستوفر دعماً لممارسات اعرف شؤونك المالية (KYF) الأساسية للمؤسسات في هذا السوق سريع التطور."

يشير إطلاق شركة تثبّت Tathabbat إلى التزام شركة ثيمس Themis الراسخ بمساعدة المؤسسات السعودية ليس فقط على تلبية معايير الامتثال، بل أيضاً على الازدهار في عالم يتسم بزيادة التشريعات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.tathabbat.ai

نبذة عن شركة تثبّت Tathabbat

تساعد شركة تثبّت Tathabbat المؤسسات في المملكة العربية السعودية على تحديد وإدارة مخاطر ممارسات اعرف شؤونك المالية (KYF) من خلال مزيج من التكنولوجيا المتطورة، التحريات المالية، الأبحاث، والبيانات المدعومة. تُدار شركة تثبّت Tathabbat بواسطة شركة ثيمس Themis، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحريات المالية، مما يضمن حماية أعمالك على جميع المستويات. تأسست شركة تثبّت Tathabbat في المملكة العربية السعودية. سجل تجاري رقم: 1009085146.