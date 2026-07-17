تعلن شركتا CCC وCrest Investment Company عن توقيع مذكرتي تفاهم لتأسيس شركتين في سوريا والعراق

هيوستن, 17 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- يسرّ كلًا من شركة اتحاد المقاولين (CCC) وCrest Investment Company، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة والتي تملك حضوراً في سوريا والعراق من خلال شركاتها التابعة، الإعلان عن توقيع مذكرتي تفاهم (MOU) لتأسيس شركتين للإنشاءات والتطوير مشتركة الملكية في الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق.

ستعمل هذه الشركات الجديدة بالتعاون الوثيق مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص لاغتنام الفرص التي تسهم في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز الازدهار في كلا البلدين، من خلال مشاريع استراتيجية في قطاعات النقل والكهرباء والمياه والطاقة والنفط والغاز والصناعة والإسكان والتجارة والاتصالات والقطاع العام.