تعلن شركتا Experlogix Digital Commerce وBoyum IT عن شراكتهما الجديدة لتقديم تجارة رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي إلى السوق

دبلن، 8 نوفمبر /PRNewswire/ -- يَسُرّ Experlogix Digital Commerce، الشركة الرائدة في منصات التجارة الرقمية وCPQ (التكوين-السعر-العرض) وأتمتة الوثائق، أن تعلن عن إقامة شراكة إستراتيجية مع Boyum IT، وهي شركة برمجيات عالمية تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحويل منتجاتها إلى واقع ملموس. تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من نقاط القوة لكتلا المنظمتَين لتوفير منتجات تجارة رقمية مبتكرة تتكامل بسلاسة مع SAP Business One وMicrosoft Dynamics 365 وتوفيرها لعملاء Boyum وExperlogix في جميع أنحاء العالم.

Experlogix Logo Boyum IT Logo

تشتهر Experlogix Digital Commerce، المعروفة سابقًا باسم Aphix، وBoyum IT بخبرتهما والتزامهما بتوفير حلول عالية الجودة تعمل على توسيع وظائف نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP). وقد اجتمعت المنظمتان بهدف دمج حل Perfion PIM الأفضل من فئته الذي تقدمه شركة Boyum IT مع حلول التجارة الرقمية من Experlogix. والنتيجة هي تجارة إلكترونية استطاعت اكتساح هذه الصناعة ومساعدة الشركات على تبسيط وتحسين إدارة بيانات منتجاتها وعمليات البيع عبر الإنترنت وتحسين تجارب العملاء ودفع النمو. ومع التركيز على التكامل في الوقت الفعلي وقابلية التوسع، تُمَكِّن قوة هذه المنتجات مجتمعةً الشركات من بناء متاجر إلكترونية بين الشركات B2B عبر الإنترنت بسرعة، وتتكامل بسلاسة مع نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) الحالي لديها؛ مما يزيد من النتائج ويقلل العمليات اليدوية قدر الإمكان.

تركّز الشراكة بين Experlogix وBoyum IT على المجالات الرئيسية التالية:

قدرات التكامل المعززة: من خلال الجمع بين منصة التجارة الرقمية من Experlogix مع إضافات Boyum IT ، ولا سيما منتج PIM الشهير، Perfion ، سيستفيد العملاء من تكامل أقوى وأسلس للتجارة الإلكترونية، وأكثر تعمقًا في نظام تخطيط موارد المؤسسة ( ERP )؛ مما يضمن اتساق البيانات وكفاءة التشغيل.



الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي : سيفتح التعاون الباب أمام حلول التجارة الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، وبوابة العملاء التي تتضمن أحدث ميزات وتطورات الذكاء الاصطناعي، والتي ستعمل على تعزيز سوق Boyum من الإضافات.



الدعم المعزز: سيحصل عملاء كل من Experlogix و Boyum IT على إمكانية الوصول إلى دعم وخدمات موسعة، بما في ذلك التدريب الشامل، وفرق دعم مخصصة، والكثير من الموارد لتحقيق أقصى قيمة لاستثماراتهم في نظام تخطيط موارد المؤسسة ( ERP ).



الوصول العالمي: هذه الشراكة ستوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى تجارة إلكترونية قابلة للتوسع ستساعدهم على النمو وتوسيع نطاق أعمالهم على مستوى العالم.

صرّح Graham O'Rourke، رئيس المنتجات في Experlogix Digital Commerce، قائلًا: "نحن سعداء بالشراكة مع Boyum IT، وهي شركة تشاركنا التزامنا بالتميز والابتكار. معًا، سنقدم منتجات تجارة إلكترونية سلسة لعملائنا؛ الأمر الذي من شأنه مساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم وتعظيم الاستثمار في نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) الأساسي الخاص بهم من SAP أو Microsoft 365".

وأضاف Carlos Herrero، مدير الأمن (CSO) في Boyum IT: "هذه الشراكة تمثل علامة بارزة لكلتا شركتَينا. ومن خلال توحيد نقاط قوتنا، نحن على استعداد لنقدم لعملاء Boyum حلًّا متكاملًا يعزز قدراتهم التجارية الرقمية ويدفع التميز التجاري".

تؤكد الشراكة بين Experlogix وBoyum IT التزامهما المشترك بتمكين الشركات من الأدوات والتقنيات التي تحتاجها للنجاح في السوق التنافسية اليوم. ومع تقدم الشراكة، يمكن للعملاء أن يتوقعوا مجموعة من الحلول الجديدة والخدمات المحسنة المصممة لمساعدتهم على الازدهار.

لمزيد من المعلومات حول هذه الشراكة والحلول التي تقدمها Experlogix Digital Commerce وBoyum IT، يرجى زيارة مواقعهما الإلكترونية على: Experlogix Digital Commerce وBoyum IT.

نبذة عن Experlogix Digital Commerce

Experlogix، وهي رائدة عالمية في مجال التجارة الرقمية وCPQ وأتمتة الوثائق، توفر للشركات منصات أتمتة قوية.

تقدم Experlogix Digital Commerce حلول تجارة رقمية قوية ومرنة تساعد الشركات على تبسيط عمليات بيعها عبر الإنترنت وتحسين تجارب العملاء ودفع النمو. عبر التكامل السلس مع نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) والتركيز على تطوير ميزات جديدة ومحسنة للذكاء الاصطناعي، تُمَكِّن Experlogix Digital Commerce الشركات من إقامة وجود ناجح عبر الإنترنت وإدارته.

حول Boyum IT

شركة Boyum IT هي شركة برمجيات عالمية متخصصة في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحويل منتجاتها إلى واقع ملموس، وإقامة علاقات مستدامة وهادفة مع العملاء. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة والالتزام بالابتكار، تقدم Boyum IT حلولًا بديهية وموثوقة تساعد الشركات على تحقيق آفاق جديدة.

للتواصل الإعلامي: Kevin Faulkner، مدير تسويق الشريك العالمي، Experlogix Digital Commerce، [email protected]

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