تعلن شركتي Plusgrade وRoyal Jordanian Airlines عن إبرام اتفاقية شراكة موسعة ترتقي بتجربة نادي Royal Club إلى آفاق جديدة

ستتولى شركة Plusgrade إدارة حلول ولاء Buy و Gift و Elite الخاصة بنادي Royal Club ، مما يمنح الأعضاء مزيدًا من المرونة في كيفية كسب الأميال واستبدالها.

سيستفيد نادي Royal Club من خبرة شركة Plusgrade الواسعة الممتدة لعقود في مجال برامج الولاء، وتعزز تدفقات الإيرادات الإضافية.

تعمل شركة Plusgrade جنبًا إلى جنب مع شركائها العالميين الكرام في مجال السفر لتقديم الراحة والمرونة والتخصيص إلى عالم برامج الولاء، وذلك عبر إشراك أعضاء برامج الولاء من خلال بيع نقاط الولاء والأميال.

مونتريال, 18 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر شركة Plusgrade اليوم، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الإيرادات الإضافية لصناعة السفر، بالإعلان عن إبرام اتفاقية شراكة موسعة مع شركة Royal Jordanian Airlines ، شركة الطيران الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. ستتولى Points، الوحدة التجارية المتخصصة بالولاء ضمن شركة Plusgrade، إدارة حلول ولاء Buy وGift وElite لأعضاء نادي Royal Club، معززة بذلك مساعيهم لتحقيق أهداف المكافآت ومانحة إياهم المزيد من المرونة في استبدال الأميال.

يرتقي هذا التعاون ببرامج نادي Royal Club إلى مستويات أرقى، حيث يمنح الأعضاء القدرة على التسريع والاستفادة من تجارب سفر مميزة. وتتيح ميزة "Buy Miles" لأعضاء النادي تسريع وتيرة تحقيق أهداف المكافآت من خلال شراء فوري لكمية مجمعة من الأميال. كما تمكن ميزة "Gift Miles" الأعضاء من مشاركة سعادة السفر والتجارب المميزة مع أحبائهم من خلال منح المكافآت للعائلة والأصدقاء. أما بالنسبة لميزة Elite""، فهي تتيح لأعضاء النادي تحقيق أو المحافظة على أو ترقية مستوى عضويتهم بشكل ميسّر من خلال شراء فئة الأميال المطلوبة للترقية، وبالتالي فتح باب الاستفادة من باقة من المزايا الحصرية الراقية.

تعود علاقة الشراكة المثمرة بين Plusgrade وRoyal Jordanian إلى عام 2014 عندما تعاون الطرفان لتقديم خدمة Go" Crown"، وهي خدمة للترقية مدعومة من جانب شركة Plusgrade. توفر هذه الخدمة لركاب الدرجة الاقتصادية فرصة تقديم عطاءات للترقية إلى مقصورة درجة رجال الأعمال. وينعم الركاب الفائزون بالعطاء بمجموعة من وسائل الراحة المميزة تشمل تجربة تسجيل وصول مخصصة، والوصول إلى صالة كروان الملكية الأردنية، ومساحة أكبر وراحة أرقى على متن الطائرة.

وفي السياق ذاته، صرح السيد Ken Harris، مؤسس شركة Plusgrade والرئيس التنفيذي لها CEO، قائلًا: "يشرفنا أن نرتقي بشراكتنا مع Royal Jordanian Airlines إلى مستويات أسمى، وأن نوفر لها منظومة قوية من حلول الولاء التي من شأنها تعزيز ارتباط الأعضاء ومشاركتهم". وأضاف: "لقد صُممت هذه الأدوات الديناميكية بشكل استراتيجي لإحداث نقلة نوعية في تجربة أعضاء نادي Royal Club، وذلك من خلال منحهم مزيدًا من المرونة في كيفية كسب واستبدال الأميال، مع مواصلة دعم مسيرة تعزيز إيرادات شركة Royal Jordanian الإضافية الرئيسية".

يولي أعضاء برامج الولاء في عالم السفر المتنامي باستمرار أهمية قصوى للمرونة والتجارب المخصصة لإثراء رحلاتهم. وتؤكد هذه الشراكة على التزام شركتي Plusgrade وRoyal Jordanian بتلبية الاحتياجات المتغيرة للمسافرين من خلال تقديم مجموعة شاملة من الحلول التي تقدم قيمة ملموسة، مع تعزيز العلاقة بين شركة الطيران وأكثر عملائها ولاءً.

وأكد السيد Karim Makhlouf، الرئيس التجاري CCO لشركة Royal Jordanian Airlines، قائلًا: "نحن نتطلع إلى التأثير الإيجابي الذي ستحدثه هذه الشراكة للمسافرين الأكثر ولاءً لنا". وأضاف: "فبفضل الاستفادة من الخبرات الواسعة لشركة Plusgrade في مجال برامج الولاء، يمكننا الارتقاء بتجربة أعضاء نادي Royal Club من خلال مزايا عملية تضمن لهم مرونة أكبر في استغلال مكافآتهم، وتعزز تجربة سفرهم الشاملة معنا".

لأكثر من عقدين، تلعب Points، الوحدة التجارية المتخصصة بالولاء ضمن شركة Plusgrade، دورًا رياديًا في مساعدة برامج الولاء على بناء وتفعيل وتنمية أفضل التجارب من خلال الاستفادة من رؤى البيانات الاستراتيجية التي تعزز ارتباط الأعضاء. فمنذ تأسيسها، تضع الوحدة سالفة الذكر نصب أعينها الحفاظ على الولاء والثقة مع أكثر من 60 شريكًا في قطاعات الطيران والسفر والضيافة والبيع بالتجزئة والمال حول العالم.

لمعرفة المزيد حول حلول ولاء نادي Royal Club المطورة حديثًا، يرجى زيارة Buy Miles storefront التابع لشركة Royal Jordanian.

نبذة عن Plusgrade

تعمل Plusgrade على تمكين صناعة السفر العالمية من خلال محفظتها من حلول الإيرادات الإضافية الرائدة. أكثر من 200 شركة طيران وضيافة ورحلات بحرية وسكة حديد للركاب وشركات خدمات مالية تثق في Plusgrade لإنشاء مصادر دخل جديدة وذات مغزى من خلال تجارب العملاء المذهلة. بصفتها مركزًا إضافيًا للإيرادات، حققت Plusgrade مليارات الدولارات من فرص الإيرادات الجديدة عبر منصتها لشركائها، مع إنشاء تجارب سفر معززة لملايين الركاب والضيوف. تأسست Plusgrade في عام 2009 ومقرها في مونتريال ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة . Plusgrade.com

نبذة عن شركة Royal Jordanian:

Royal Jordanian هي شركة طيران رائدة وعضو في تحالف Oneworld العالمي. تمتد الشبكة الدولية الواسعة للشركة عبر أربع قارات، وتلتزم الشركة بتقديم خدمات استثنائية وشبكة تواصل متميزة للمسافرين.