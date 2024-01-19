تعلن مجموعة مترا Metra Groupعن شراكة استراتيجية كموزع رئيسي بدول مجلس التعاون الخليجي مع شركة استريكوس Astrikos.ai المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

دبي , 18 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- دخلت مجموعة مترا Metra Group - الشركة الرائدة في مجال توفير تقنيات وحلول المعلومات في المنطقة والتي تتمتع بإرث يمتد لأكثر من أربعة عقود – مؤخرًا باتفاقية شراكة ذات قيمة مضافة مع Astrikos.ai – استريكوس وهي شركة هندية رائدة في مجال التحليلات المعرفية التي تدعم التعلم الآلي (ML) ومنصة البرامج التكنولوجية للذكاء الاصطناعي (AI) للبنى التحتية غير المتجانسة مثل المدن الذكية ومراكز بيانات NextGen والمناطق/المباني الذكية و البنية التحتية للرعاية الصحية.

At the signing ceremony: From LEFT TO RIGHT, Mr. Adib Rajji, VP Vendor Strategy and Business Development of Metra Group, Mr. Maan Al Saleh VP Sales and Business Development - Aquila Clouds, Mr. Puneet Kaura VP Sales and Operations - Aquila Clouds, Mr Chinmay Hegde - CEO Astrikos

يقدر القطاع الناشئ الواعد لعمليات البنية التحتية والمدن الذكية ومنطقة البنية التحتية المعرفية التي تدعم إنترنت الأشياء عالميًا بأكثر من 160 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10٪ على أساس سنوي ليتجاوز 600 مليار دولار بحلول عام 2019. 2032. لتحسين عمليات البنية التحتية وإدارتها وقياسات الاستدامة والإجراءات الاستباقية، بالنسبة لمديري البنية التحتية، من المهم استخدام قوة ذكاء البيانات وفك الأنماط الخفية لمناطق المشاكل والتنبؤ والتنبؤ لاتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة بمنتهى الدقة.

وأوضح الدكتور تشينماي هيغدي - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Astrikos.ai، الذي كان حاضراً في هذه المناسبة، كيف يساعد المغتربون العالميون في مجال الذكاء المعرفي بقوة Gen-AI المدن الذكية على أن تصبح مساحات حضرية ذكية ومعرفية غنية بالتنوع. مراكز البيانات. كما حذر أيضًا من مخاطر الحمل الزائد للبيانات والمعلومات وأوضح أيضًا كيف تتعامل منصات Astrikos.ai مع هذه المجموعة الكبيرة من البيانات وتوفر دعم القرار الموجه / المكثف القائم على الذكاء الاصطناعي للمدن / إدارة البنية التحتية لتقديم قيمة شاملة للمستفيدين والمواطنين، مع الامتثال لأهداف التنمية المستدامة.

تحدث السيد أديب راجي، نائب الرئيس لشركة مجموعة مترا Metra Group لاستراتيجية الموردين وتطوير الأعمال في مجموعة ميترا، عن متطلبات سوق دول مجلس التعاون الخليجي الناشئة للمدن الذكية والمناطق الذكية المدعومة بالتحليلات الحضرية وسحابة بيانات المدينة وشدد على الحاجة إلى التقنيات التي يمكن أن توفر سبل معيشة أفضل وبيئية أفضل. ومؤشرات الاستدامة والسلامة والأمن للمواطنين و المقيمين مع تقليل الهفوات التشغيلية من خلال توصيات فعالة يتم إنشاؤها آليًا.

علاوة على ذلك، تحدث أيضًا عن القيمة الرئيسية لهذه الشراكة وكيف أنها فريدة من نوعها بطبيعتها لإحداث الفرق.

حضر المؤتمر خبراء الصناعة وقادة الفكر في مجالات المدن الذكية والإدارة الحضرية وتطوير البنية التحتية:

السيد بونيت كورا نائب الرئيس لقسم المبيعات والعمليات Aquila Cloud لشركة اقيلا كلاودس

السيد معن الصالح نائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال لشركة اقيلا كلاودس Aquila Clouds

نبذة عن مجموعة مترا:

تعد مجموعة مترا Metra المزود الأول لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات في المنطقة منذ عام 1982، لتصبح أسرع موزع لتكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة نموًا في المنطقة مع أكثر من 30 بائعًا و500 موظف و6500 شريك وبائع. تتفوق مجموعة Metra Computer Group في إنشاء شبكات التوزيع مع التركيز الشديد على الخدمات اللوجستية والخدمات وتجميع المنتجات والصيانة والدعم الفني.

شرعت مجموعة مترا (https://metragroup.com) في رحلة التوسع الدولي بدخول سوق المملكة العربية السعودية في عام 1991. وفي وقت لاحق، أسست الشركة وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1993 ودبي في عام 1998. وقد شكلت هذه المشاريع تحديات كبيرة أدت في النهاية إلى غذت نمو المجموعة ونجاحها. خلال العقد الثاني من تأسيسها، شهدت مجموعة Metra نموًا قويًا، تميزت بشراكات استراتيجية مع عمالقة الصناعة مثل Acer، وDell، وHP، وIBM، وIntel. وقد ساهمت هذه التعاونات في توسع الشركة في قطر والبحرين والأردن والكويت والعراق. ومع دخول مجموعة Metra عقدها الثالث من التشغيل، فقد أقامت تحالفات مع مزودي تكنولوجيا إضافيين، بما في ذلك Cisco وOracle وDell. وقد أدى ذلك إلى تعزيز حضور الشركة في جميع أنحاء المنطقة. مع مرور العقد الخامس، تواصل مجموعة مترا تقدمها وتوسعها المطرد.

نبذة عن Astrikos.ai:

Astrikos.ai (https://astrikos.ai) – تأسست منصات برمجيات الذكاء الاصطناعي القائمة على تعلم الآلة على مبادئ الجمع بين المنصة التعاونية والنماذج الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للقرن الحادي والعشرين مع تأثير واسع النطاق، ومعالجة تحديات البنية التحتية الرئيسية في مجالات مثل الصحة البنية التحتية، ومراكز بيانات الجيل التالي، والمنافذ الذكية، والحرم الجامعي، والتحليلات الحضرية للمدينة الذكية، والبنية التحتية الذكية والصناعة 4.0/5.0. الهدف من منصات Astrikos.ai هو إحداث التغيير السلوكي في عمليات البنية التحتية من آلية الاستجابة التفاعلية إلى التخفيف الاستباقي القائم على الاستشارة.

تتمتع شركة Astrikos بموطئ قدم لها في السوق الهندية وسوق رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) مع نظرة مستقبلية قوية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع قاعدة عملاء مثبتة.

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