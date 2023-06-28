هونغ كونغ, 28 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- نشرت منصة OKX ، ثاني أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول والمنصة الرائدة في مجال تقنيات Web3، دليل الاحتياطيات (PoR) الرائد في المجال للمرة الثامنة على التوالي، حيث أظهرت أرصدة قدرها 11.3 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات لعملات BTC و ETH و USDT.

يُظهر أحدث PoR لدى منصة OKX، والذي يغطي 22 أصلًا رقميًا مستخدمًا على نطاق واسع، أن منصة OKX حافظت باستمرار على نسبة احتياطي تتجاوز %100 لمدة ثمانية أشهر متتالية. بالإضافة إلى BTC و ETH و USDT، فإن الأصول المدرجة في دليل احتياطيات OKX هي: USDC و XRP و DOGE و SOL و OKB و APT و DASH و DOT و ELF و EOS و ETC و FIL و LINK و LTC و OKT و PEOPLE و TON و TRX و UNI.

تقوم OKX بتخزين غالبية احتياطياتها في محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت، مما يساهم بتوفير أعلى مستوى من الأمان للأصول الرقمية للمستخدمين. منذ نشر أول دليل للاحتياطيات، شاهدت OKX مئات الآلاف من المستخدمين يتفاعلون مع PoR، ويزورون صفحة دليل الاحتياطيات ويستعرضون عمليات المراجعة الذاتية الخاصة بهم.

نسب الاحتياطي الحالية لـ OKX هي كما يلي:



• BTC: 103%

• ETH: 103%

• USDT: 103%

صرح Lennix Lai، رئيس التسويق العالمي لمنصة OKX، قائلًا: "الأمان والشفافية والثقة هي المبادئ الأساسية لفلسفة عمليات OKX. لهذا السبب نحن ملتزمون بالعمل بشفافية كاملة وتقديم مراجعات PoR المنتظمة التي يمكن للمستخدمين التحقق منها بشكل مستقل. نأمل أن تؤدي جهودنا إلى رفع المستوى العام لصناعة الأصول الرقمية ووضع معايير جديدة للشفافية والأمان.

ستستمر منصة OKX في نشر PoR مع إصدارات PoR الشهرية وأداة المراجعة الذاتية التي تم توفيرها لجميع المستخدمين بعد تقديم تقنية دليل التحقق دون الحاجة إلى المعرفة القابل للتطوير (zk-STARK) في شهر أبريل 2023.

تتيح أداة التحقق مفتوحة المصدر للمستخدمين التحقق بشكل مستقل من ملاءة OKX المالية وتأكيد أن أصولهم مدعومة باحتياطيات OKX مع الحفاظ على خصوصيتهم. حتى الآن، نشرت OKX أكثر من 210,000 عنوان لبرنامج PoR الخاص بها، وستستمر في السماح للجمهور بمشاهدة تحركات أصولها. يمكن للمستخدمين عرض أحدث تقرير PoR ونسب الاحتياطي والتحقق من ملاءة OKX المالية هنا.





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عن منصة OKX

منصة OKX هي ثاني أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وهي منصة رائدة في نظام Web3 البيئي. تشتهر OKX بأنها أسرع تطبيقات تداول العملات الرقمية وأكثرها موثوقية لدى المتداولين في كل مكان، لذلك فهي تحظى بدعم 50 مليون مستخدم حول العالم.



كشريك رئيسي لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي و McLaren Formula 1 و لاعب الجولف Ian Poulter و اللاعب الأوليمبي Scotty James و سائق F1 الشهير Daniel Ricciardo، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المعجبين بفرص مشاركة جديدة. OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجذب المزيد من المبدعين إلى web3.



بجانب منصة OKX، تعد OKX Wallet أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم NFTs و Metaverse أثناء تداول عملات GameFi و DeFi الرمزية.



تلتزم OKX بالشفافية والأمان وتنشر دليل الاحتياطيات بشكل شهري.



لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتحميل التطبيق أو بزيارة: okx.com



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