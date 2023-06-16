تعمل Bui Power Authority على تحسين التغطية التشغيلية باستخدام حل eLTE من هواوي Huawei

أكرا، غانا، 16 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تقدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن قدرة الطاقة المتجددة في إفريقيا يمكن أن تصل إلى 310 جيجاوات بحلول عام 2030، مما يدفع بالقارة إلى المستوى الأعلى لإنتاج الطاقة الخضراء. تقود محطة Bui Power Authority (BPA) لتوليد الطاقة الهجينة المائية-الشمسية في غانا الطريق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من خلال خدمات الاتصالات الأساسية وإدارة العمليات المقدمة عبر شبكة eLTE عريضة النطاق من هواوي Huawei.

أكد وزير الطاقة الغاني الدكتور ماثيو أوبوكو بريمبيه على أهمية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير إدارة الطاقة الذكية الضرورية لضمان كفاءة توليد الطاقة وتشغيل محطات الطاقة وتوزيع الطاقة. إنها تمكن الطاقة المتجددة من الاندماج في الشبكة من أجل الوصول والإمداد الموثوق به والمستقر اللازم لتحقيق هدف البلاد المتمثل في الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2025.

أدلى الدكتور بريمبيه بهذا التصريح عندما قامت محطة Bui Power Authority بتشغيل شبكة خاصة ذات نطاق عريض أنشأتها هواوي Huawei في محطة التوليد الخاصة بها في بوي.

قال الوزير: "نظرًا لأن غانا تتقدم نحو تحقيق وصول شامل للكهرباء بحلول عام 2025، فمن المهم بالنسبة لنا إطلاق العنان للقوة التحويلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين العمليات في محطات الطاقة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة المتجددة، وضمان امدادات كهرباء مستقرة وفعالة من حيث التكلفة للعديد من المنازل على مستوى البلاد ".

قامت Bui Authority وهواوي Huawei ببناء شبكة eLTE الخاصة ذات النطاق العريض والتي تخترق الحواجز الخرسانية الكبيرة والبنية التحتية في محطة Bui Power في غانا. هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها هواوي Huawei حلول eLTE في صناعة الطاقة الكهرومائية. تتيح الشبكة، التي تنقل خدمات الصوت والفيديو والبيانات، الاتصال الفوري بين غرفة التحكم وموظفي الصيانة الذين يتنقلون في جميع أنحاء المصنع. تغطي، بدون كابلات وتركيبات كبيرة، مناطق العمل الداخلية والخارجية، بما في ذلك الطرق داخل السد وغرف المولدات ومناطق معيشة الموظفين داخل منطقة بوي المجاورة.

المزيد من التطبيقات الرقمية القادمة

مع ميزات مثل "اضغط لتتحدث" والمكالمات الجماعية بالصوت والفيديو، تجعل الشبكة الخاصة الصيانة الروتينية والتعامل مع حالات الطوارئ أسهل وأكثر كفاءة في محطة الطاقة.

قال مهندس من شركة هواوي Huawei: "الآن يمكن للموظفين التواصل عبر مكالمة فيديو لمواجهة تحديات الصيانة في وقت قياسي". "يوفر بناء الشبكات الحديثة أيضًا القدرة على النمو، مما يتيح التحول الرقمي الذكي للموقع في المستقبل."

نظام هجين مائي شمسي

أصبحت الطاقة النظيفة ذات أهمية متزايدة في المزيج الوطني للطاقة في غانا، حيث تهدف خطة الطاقة الوطنية في غانا إلى تحقيق انتشار الطاقة المتجددة بنسبة 10٪ بحلول عام 2030. تم تعزيز دور محطة Bui Generating كمزود مهم للطاقة الكهرومائية في البلاد واستكماله بتركيب جديد لقدرات توليد الطاقة الشمسية.

في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ، بدأ تشييد المرحلة الأولى من مشروع 250 ميجاوات مع تطوير منشأة للطاقة الشمسية الكهروضوئية. بالإضافة إلى ذلك، قامت Bui Power Authority (BPA) بتكليف محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 5 ميجاوات وهي الأولى في منطقة جنوب الصحراء الكبرى وتوفر الطاقة من خلال وحدة تخزين بوي إلى نظام النقل الوطني المترابط (NITS).

تنمية الطاقة في شمال غانا

محطة توليد بوي Bui Generating تنتج 404 ميجاوات من الطاقة المائية. يتم توليد 50 ميجاوات إضافية من الطاقة من التركيبات الشمسية في الموقع، حيث يساهم إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة بحوالي 6-7٪ من إجمالي الطاقة المولدة داخل الدولة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 47000 طن سنويًا.

تحرص الدولة على الاستفادة من الخزان الذي أنشأته محطة توليد بوي لتعزيز الصيد في الخزان وري أكثر من 30 ألف هكتار من الأراضي لزراعة المحاصيل، بما في ذلك الذرة والكاجو وقصب السكر.

تتعاون Bui Power Authority (BPA) مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص لتشغيل مصنع محلي لمعالجة الكاجو ومصنع للسكر في منطقة بوي المجاورة. يهدف هذا التدخل إلى تطوير الزراعة في غانا، وتعزيز العمالة، وبالتالي تحسين حياة السكان المحليين.

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