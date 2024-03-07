تعمل Optty على توسيع نطاق ريادتها من خلال تحفيز الابتكارات في مجال المدفوعات

تعيين خبراء المدفوعات Marie-Elise Droga في مجلس الإدارة، وSteven Ritchie في فريق القيادة

سنغافورة، ولندن، ونيويورك، 7 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Optty™، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات ومقرها في سنغافورة، عن إضافة أعضاء جدد لفريقها التنفيذي ومجلس إدارتها. تمثل هذه التعيينات خطوة فارقة في رحلة Optty نحو إحداث ثورة في مجال المدفوعات الديناميكية وترسيخ مكانتها الرائدة في الصناعة. تساعد واجهة المستخدم الثورية المتكاملة من Optty التجار وتوفر تكاليف عمليات التكامل وتلبي بكفاءة المتطلبات سريعة التغيّر في مجال تقنيات المدفوعات الحديثة.

ترحب Natasha Zurnamer ، الرئيس التنفيذي لشركة Optty، بـانضمام Marie-Elise Droga، الخبيرة الدولية في مجال المدفوعات وتحليل بيانات العملاء، إلى مجلس الإدارة، كما يسرها الإعلان عن تعيين Steve Ritchie مبتكر التجارة الإلكترونية في منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المنتجات والمعلومات. وعلقت: "يسعدنا دومًا جذب المواهب الاستثنائية، حيث تعمل Optty على تحفيز تطبيق رؤيتها المتمثلة في تبسيط عمليات الدفع للتجار والمستهلكين عبر استخدام التكنولوجيا شديدة التطور. ستلعب خبرة Droga وRitchie الواسعة دورًا محوريًا في رحلتنا وستساهم في توسيع مجال عروض منتجاتنا وترسيخ وجودنا العالمي."

Optty هي شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات، وتتمتع باتصالات تكاملية مع أكثر من 750 نوعًا مميزًا من أنواع المدفوعات، مما يمنحها مكانة رائدة عالمية في مجال المدفوعات، والعلامات التجارية، والبلدان، والعملات الأكثر فعالية من حيث التكلفة.

وصرحت Droga: "يسعدني الانضمام إلى مجلس إدارة هذه الشركة المبتكرة ذات الرؤية المستقبلية وأن أساهم في إحداث ثورة في مجال المدفوعات. تعمل Optty على إنشاء نظام دفع آمن، ومتطور، وسهل الاستخدام يمزج بين التصميم الدقيق والتكنولوجيا لتحقيق الفائدة لكل أطراف المعاملات." تشغل Droga حاليًا منصب كبير المسؤولين التجاريين لشركة Consumer Edge، وقد شغلت سابقًا العديد من المناصب القيادية العليا فيWestern Union، وعملت مؤخرًا كنائب الرئيس الأول ورئيس شراكات التكنولوجيا المالية العالمية في Visa.

وعلّق Ritchie مؤكدًا على نهج Optty الرائد: "تتمثل مهمة Optty في قلب الموازين وتغيير مجال المدفوعات من خلال تقديم مجموعة واسعة من خيارات وأساليب المدفوعات. وتعمل Optty على تذليل العقبات التي تمنع تزويد التجار بأساس متين في مجال التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في الوقت الفعلي، وذلك عبر إعطاء الأولوية للكفاءة والبساطة والسرعة وقابلية التوسع العالمية".

وصرحت Zurnamer مؤسسة شركة Optty: "إن عرض علامة الدفع التجارية لم يعد خيار التاجر؛ بل أصبح الآن في يد المستهلك. تمكنت Optty من حل مشكلة تغافل التجار عن الدفع عبر توفير المزيد من طرق الدفع، وهو أمر بالغ الأهمية لكسب الولاء وضمان فعالية تحويل المبيعات. نحن نضع المعايير ونقود الوتيرة في هذه الصناعة، مما يمنح شركائنا الفرصة ليكونوا دائمًا في الطليعة.

ستغير حلولنا الشاملة والمبتكرة ذات التكلفة المعقولة الموازين للتجار والمستهلكين من جميع أنحاء العالم." وأضافت: "لقد تم تصميم واجهتنا بدقة شديدة لتوفر على التجار الكثير من تكاليف التكامل وإدارة المدفوعات مع التركيز على الطبيعة الديناميكية لطرق الدفع الحديثة والمبتكرة ودعم التوسع العالمي".

يعتمد الكثير من مقدمي خدمات الدفع والبوابات والمخططات والبنوك على Optty بشكل هائل، ووقع اختيارهم على منصة Optty ذات العلامة البيضاء. تتميز Optty بقدرتها على دمج علامات الدفع التجارية الناشئة والحفاظ على جودتها بعيدًا عن التعقيدات. لا يؤثر نهج الدمج الفريد الذي تتبعه Optty على تدفق الأموال ولكنه يتيح التسوية الفورية والآمنة، وهو ما يميز Optty عن منسقي المدفوعات السابقين.

حول Optty:

Optty هي شركة عالمية تعمل في مجال تكنولوجيا المدفوعات ومقرها في سنغافورة، وهي حائزة على شهادة B Corp. تمكنت Optty بفضل التكنولوجيا شديدة التطور من إنشاء أول منصة مدفوعات عالمية في العالم تتيح الوصول إلى مجموعة شاملة من خيارات الدفع من خلال التكامل البسيط والفعال الذي تتميز به واجهة برمجة التطبيقات (API). تُحدث Optty ثورة في التجارة العالمية والمحلية من خلال مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من بفضل اتصالاتها الواسعة مع تسعة هياكل للمدفوعات، وأكثر من 125 من خدمات الشراء الفوري والدفع الآجل (Buy Now, Pay Later)، وخدمات الدفع البديلة، والشبكات المصرفية المفتوحة. تعمل Optty في 140 دولة، وتدعم أكثر من 120 عملة للدفع.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2355812/4579054/Optty_Logo.jpg