تعمل شركة UL Solutions على دفع برنامج Verified Healthy Building لتعزيز جودة البيئة الداخلية في المنشآت العقارية الجديدة

تم تصميم علامة Verified Healthy Building Mark المعتمدة من UL للإنشاءات الجديدة لمشاريع التشييد التجارية والسكنية والصناعية الجديدة لمساعدة العملاء في تمييز مشروعاتهم وجذب المشترين المحتملين من خلال إظهار الالتزام بجودة بيئية داخلية أفضل.

نورثبروك، إلينوي، 12 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة UL Solutions، وهي شركة عالمية رائدة في علوم السلامة التطبيقية، عن علامة Verified Healthy Building Mark من UL للإنشاءات العقارية الجديدة، والتي تمكن أصحاب المباني والمتخصصين في الصناعة من تمييز مشروعاتهم الإنشائية الجديدة ودعم صحة وعافية ساكنيها في المستقبل. تتوفر خدمة التحقق الجديدة للعديد من مشاريع البناء الجديد أو إعادة التطوير أو التحسين امن أجل لمستأجرين، بما في ذلك المباني التجارية والصناعية والسكنية المتعددة الأسر.

UL Solutions launched its new UL Verified Healthy Building Mark for New Construction, which empowers building owners and industry professionals to differentiate their new construction projects and support the health and wellness of future occupants.

قال Joel Ritschel، مدير استدامة المؤسسات في الولايات المتحدة: "لقد أصبح الجمهور أكثر وعيًا بمدى تأثير الهواء الداخلي والماء والعوامل الأخرى في صحتهم، بدءًا من المستأجرين المحتملين الذين يفكرون في استئجار شقة إلى الشركات العالمية التي تبحث عن مساحات مكتبية. وإظهار الالتزام بجودة بيئية داخلية أفضل يمكن أن يضيف قيمة للمباني الجديدة والمعاد تطويرها، مما يساعد في تمييز المشروع بين شاغليه المستقبليين وتلبية التوقعات المتزايدة لتحسين الصحة والعافية في البيئة المبنية."

وكجزء من عملية التحقق، تعمل UL Solutions على تمكين المطورين من اتخاذ خيارات رئيسية لتحسين الصحة البيئية الداخلية والعافية منذ المراحل الأولى للمشروع، مما قد يؤدي إلى تجنب التغييرات الأكثر تكلفة والمستهلكة للوقت بعد الانتهاء من البناء أو التحسينات. ومن خلال برنامج Verified Healthy Building Mark من UL للإنشاءات الجديدة، يمكن للعملاء تحقيق أحد خيارات التحقق الأربعة:

Verified Healthy Building (مبنى صحي معتمد) من UL للإنشاءات الأساسية والهيكلية الجديدة

Verified Healthy Building (مبنى صحي معتمد) من UL للهواء الداخلي في البناء الجديد

Verified Healthy Building (مبنى صحي معتمد) بشأن الماء والهواء الداخلي في البناء الجديد

Verified Healthy Building (مبنى صحي معتمد) من UL للبناء السكني الجديد

تعد علامات التحقق من UL معترفًا بها عالميًا، وتتضمن عملية التحقق قياسات في الموقع وعمليات فحص بصرية من خلال منهج علمي بقيادة الخبراء لجودة البيئة الداخلية (IEQ). ومع أكثر من 40 عامًا من الخبرة في IEQ، تتعاون UL Solutions بشكل استباقي مع فرق مشروع العملاء لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم وتحقيق خيار التحقق الأمثل لبيئتهم المبنية. تم تصميم علامة Verified Healthy Building Mark من UL للإنشاءات الجديدة بحيث تتماشى مع برامج اعتماد الجهات الخارجية للمباني المستدامة، بما في ذلك منهجية التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء (BREEAM) و ENERGY STAR®‎و Fitwel والريادة في تصميم الطاقة والبيئة (LEED) ومعيار WELL Building والمزيد.

تعرف على المزيد عن علامة Verified Healthy Building Mark من UL للإنشاءات الجديدة.

معلومات عن UL Solutions

تعمل شركة UL Solutions، الرائدة عالميًا في علوم السلامة التطبيقية، على التصدي لتحديات السلامة والأمن والاستدامة وتحويلها إلى فرص للعملاء في أكثر من 100 دولة. وتقدم UL Solutions خدمات الاختبار والفحص وإصدار الشهادات، إلى جانب منتجات البرمجيات والعروض الاستشارية، التي تدعم ابتكار منتجات عملائنا ونمو الأعمال. تُعد علامات اعتماد UL رمزًا معترفًا به للثقة في منتجات عملائنا وتعكس التزامًا ثابتًا بتعزيز مهمة السلامة لدينا. نحن نساعد عملائنا في الابتكار، وإصدار منتجات وخدمات جديدة، والتنقل في الأسواق العالمية وسلاسل التوريد المعقدة، والنمو بشكل مستدام ومسؤول في المستقبل. حقق مصالحك بالاعتماد على علومنا.

جهات الاتصال الصحفية:

Tyler Khan

UL Solutions

[email protected]

هاتف: ‎+1 (847) 664.2139

Steven Brewster

UL Solutions

[email protected]

هاتف: ‎+1 (847) 664.8425

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