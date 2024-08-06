تعيد foundit تعريف عملية التوظيف عبر الوصول الموسع إلى المواهب والملفات الشخصية الفائقة والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

• تم إطلاق حل التوظيف المتطور لـ foundit بنجاح في الشرق الأوسط - الإمارات العربية المتحدة (UAE) والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعمان ومصر والكويت. يتيح هذا الحل الوصول الشامل إلى أكثر من 27.3 مليون ملف شخصي في منطقة الشرق الأوسط.

• توفر ميزة الملفات الشخصية الفائقة (Super Profiles) للموظفين المسؤولين عن التوظيف معلومات شاملة ومُثرية عن المرشحين إلى جانب الرؤى الذكية Smart Insights))، وهي ميزة رائدة في الصناعة.

• يزيد هذا الابتكار التكنولوجي إنتاجية الموظفين بنسبة تصل إلى 80٪ ويخفض تكاليف التوظيف.

• يوفر البحث السحري (Magic Search) المدعوم بالذكاء الاصطناعي نتائج بحث ذات صلة عالية مخصصة حسب المؤسسة، ويتيح التواصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي التخصيص الجماعي لضمان معدل استجابة أعلى للمرشحين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة

6 أغسطس / آب 2024

/PRNewswire/ -- أطلقت foundit (سابقًا Monster APAC & ME) - وهي منصة رائدة للمواهب تضم أكثر من 100 مليون طالب عمل مسجل و 8000 عميل - بنجاح حلًا مبتكرًا للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط. يهدف الحل إلى تشكيل مستقبل التوظيف وإعادة رسم طريقة توظيف المواهب. أطلقت foundit المنتج بالفعل في الهند وجنوب شرق آسيا، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 80٪ وانخفاض في تكاليف التوظيف.

بعد نجاحها المذهل في الهند ومناطقSEA (جنوب شرق آسيا)، أدخلت foundit حل التوظيف المبتكر إلى الشرق الأوسط.

يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة رئيسية أخرى في مهمة foundit لإحداث نقلة نوعية في عملية التوظيف. يأتي ذلك في وقت تستثمر فيه أقسام الموارد البشرية تدريجياً في أدوات اكتساب المواهب القائمة على التكنولوجية لتحسين عمليات التوظيف الخاصة بها. يتضمن الآن أحدث حلول التوظيف من foundit مجموعة موسعة من المواهب تتألف من الباحثين عن العمل النشطين، بالإضافة إلى المرشحين المستهدفين.

سيعطي المنتج إمكانية الوصول إلى أكثر من 27 مليون ملف شخصي من المرشحين في منطقة الشرق الأوسط. كما يضم مجموعة من الميزات، بما في ذلك معلومات المرشحين المُثرية والمحدثة عبر منصات متعددة؛ بحث سحري مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لمنظمتك؛ رؤى ذكية ينشؤها النظام عن المرشحين متفوقة على سيرهم الذاتية؛ وتواصل قائم على الذكاء الاصطناعي يتيح ميزة التخصيص الجماعي، مما يؤدي إلى زيادة تصل إلى 10 أضعاف في معدل استجابة المرشحين.

في حديثه عن الإطلاق، قال Sekhar Garisa، الرئيس التنفيذي، foundit (سابقاً Monster APAC & ME) ، "يواجه الموظفون المسؤولون عن التوظيف اليوم تحديات متعددة — البحث المضني في منصات التوظيف المتعددة، وغربلة نتائج البحث غير ذات الصلة، والصراع مع مشاكل التواصل غير الفعالة. يعالج أحدث ابتكاراتنا التكنولوجية هذه التحديات مباشرة. مع إمكانية الوصول إلى المواهب داخل السوق وخارجه، وملفات المرشحين مع الرؤى الذكية، والبحث السحري المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يتم تخصيصه حسب المنظمة، وميزات التواصل والتعاون المتقدمة، أصبح لدى الموظفين المسؤولين عن التوظيف الآن حل شامل ليصبحوا أكثر مرونة وكفاءة. منذ إعادة تسمية العلامة التجارية في عام 2022، التزمنا بالانتقال من حل المشاكل فحسب إلى توقع المستقبل والبناء لأجله".

يمثل هذا الإطلاق بعد إعادة تسمية العلامة التجارية من Monster APAC & ME إلى foundit في عام 2022 علامة فارقة رئيسية في رؤية الشركة لتمكين وتوصيل المواهب الصحيحة بالفرص الصحيحة باستخدام الابتكارات التكنولوجية التي ستحدد مستقبل التوظيف.

كجزء من التزامها بتطوير مشهد التوظيف، استثمرت foundit استراتيجياً في تطوير هذا الحل وأقدمت على قفزة عملاقة لتحديد مستقبل التوظيف.

حول foundit في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط

مؤسسة foundit، التي كانت تعرف سابقًا باسم Monster (APAC & ME)، هي منصة رائدة للمواهب تقدم حلول توظيف شاملة للموظفين المسؤولين عن التوظيف والباحثين عن عمل في جميع أنحاء منطقة APAC & ME (آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط). منذ إنشائها، ساعدت الشركة أكثر من 100 مليون مستخدم مسجل في العثور على وظائف وتطوير مهاراتهم وربطهم بالفرص المناسبة في 18 دولة.

كانت الشركة على مدار العقدين الماضيين محفزًا للتطوير في عالم حلول التوظيف باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وسعت إلى سد فجوة المواهب بكفاءة عبر مختلف القطاعات الصناعية ومستويات الخبرة المتفاوتة والجغرافيات. تلتزم اليوم foundit بتمكين وربط المواهب الصحيحة بالفرص الصحيحة من خلال تسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة.

لمعرفة المزيد حول، foundit في منطقة APAC & Gulf (آسيا والمحيط الهادئ والخليج)، تفضل بزيارة:

الخليج: https://www.founditgulf.com

الفلبين: https://www.foundit.com.ph

ماليزيا: https://www.foundit.my

الهند: https://www.foundit.in

سنغافورة: https://www.foundit.sg

هونغ كونغ: https://www.foundit.com.hk

إندونيسيا: https://www.foundit.id

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2475313/foundit_Logo.jpg