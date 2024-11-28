تعيين Joe Depa في منصب مسؤول الابتكار العالمي بمؤسسة EY لقيادة استراتيجية الابتكار العالمية

يقود Depa عملية اكتشاف وتطبيق التقنيات الناشئة للمساعدة في مواجهة تحديات الأعمال وتشكيل المستقبل بثقة

يجلب معه خبرة كبيرة في تحديد طرق جديدة يمكن أن تساعد عمليًا في تحويل الأعمال من خلال عقلية الابتكار وتغيير الثقافة

لندن، 27 نوفمبر، 2024 / PRNewswire / -- أعلنت مؤسسة EY اليوم عن تعيين Joe Depa كمدير جديد للابتكار في EY Global، وذلك اعتبارًا من تاريخه. في هذا الدور، سيقود Depa الابتكار التطبيقي للمُساعدة في تحسين تقديم الخدمات وتوجيه فرق EY لمعالجة وحل التحديات التجارية.

ينضم Depa إلى مؤسسة EY في فترة محورية، حيث تعيد مجموعة من التقنيات الناشئة تشكيل الشركات والصناعات، مما يخلق العديد من التحديات والفرص الجديدة. تواصل مؤسسة EY القيام باستثمارات كبيرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي AI))، والحوسبة الكمية، وتقنية البلوكتشين، وقامت مؤخرًا بتشكيل مجلس استشاري عالمي للذكاء الاصطناعي تحت اسم EY.ai، لمواكبة التطورات.

سيقود Depa استراتيجية الابتكار العالمية للمؤسسة في منصبه الجديد، وسيكون ذلك من خلال الإشراف على الجهود المبذولة لتطبيق التقنيات الناشئة بنجاح في تطبيقات الأعمال العملية، سواء داخليًا أو عبر أعمال شركات EY الأعضاء مع العملاء.

وقال Raj Sharma، الشريك الإداري العالمي للنمو والابتكار في EY:

"في هذا الوقت الذي يتسم بالتغيُّرات المستمرة، يتطلب النجاح نهجًا يتسم بالتفكير المُستقبلي واستعدادًا لاتخاذ قرارات جريئة، والتي تُعَد جوهر عقلية الابتكار، ونحن متحمسون للغاية لتولي Joe، بخبرته ومعرفته الواسعة بالذكاء الاصطناعي والبيانات، قيادة نهجنا الاستراتيجي للابتكار حتى تتمكن فرق EY من مساعدة العملاء على تشكيل مستقبلهم بثقة أكبر".

على مدار العقد الماضي، عمل Depa بشكل وثيق مع قادة مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين لتقديم منتجات وخدمات مُبتكرة إلى السوق، وتحسين تجارب العملاء والموظفين، والمساعدة في تعزيز الكفاءات التشغيلية من خلال التكنولوجيا، وشغل مؤخرًا منصب أول مدير للبيانات والذكاء الاصطناعي في إحدى الجامعات الرائدة ومؤسسة للرعاية الصحية، وفي الجامعة، ساعد في تعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برنامج إدارة مسؤول للذكاء الاصطناعي، وتمكين قاعدة بيانات آمنة. قبل ذلك، عمل كمدير إداري أول ومسؤول عالمي عن البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة عالمية متعددة الجنسيات للخدمات المهنية، حيث قاد فريقًا من خبراء استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ومهندسي البيانات في تطوير وتنفيذ منتجات وخدمات جديدة.

يقول Joe Depa، الرئيس العالمي للابتكار في مؤسسة EY:

"أنا متحمس جدًا للانضمام إلى مؤسسة تُعطي كل ما لديها لالتزامها بالإمكانيات التحويلية للتقنيات الناشئة، وأتطلع إلى العمل مع فرق العمل في EY وعملائها لمساعدتهم على تطبيق الابتكار بطرق جديدة وجريئة تساهم في خلق قيمة للعملاء من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لجعل العالم مكانًا أفضل".

يُعرف Depa بأنه قائد فكري مرموق في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد تم تكريمه كواحد من "أفضل 50 قائدًا عالميًا" من قِبَل مؤتمر القمة العالمي للذكاء الاصطناعي، وحصل على جائزة "فكرة تُغَير العالم" من Fast Company، من بين جوائز أخرى.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة ey.com.

نُبذة عن EY

تسعى EY إلى بناء عالم أعمال أفضل من خلال خلق قيمة جديدة للعملاء، والموظفين، والمجتمع، وكوكب الأرض، مع بناء الثقة في أسواق رأس المال.

بفضل البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تساعد فِرَق EY عملائها على رسم مستقبل واثق وتطوير حلول لأكثر القضايا إلحاحًا اليوم وغدًا.

تعمل فرق EY عبر مجموعة كاملة من الخدمات في مجالات التدقيق والاستشارات، والضرائب، والاستراتيجيات، والمعاملات. تقوم فرق عمل EY بتقديم خدمات في أكثر من 150 دولة ومنطقة، مدعومة برؤى قطاعية، وشبكة عالمية مترابطة متعددة التخصصات، وشركاء نظام بيئي متنوع.

وكل ذلك لتشكيل المستقبل بثقة.

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صدر هذا البيان الصحفي من قبل EYGM المحدودة، وهي عضو في مؤسسة EY العالمية التي لا تقدم أي خدمات للعملاء أيضًا.

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