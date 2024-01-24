تعيين Sankey Prasad من شركة Colliers رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Colliers في الهند وقادة المشاريع في الشرق الأوسط.

توسيع الدور القيادي لـSankey Prasad للاستفادة من الإمكانات المتنامية لسوق العقارات في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24يناير 2024 / PRNewswire/ — شركة عالمية متنوعة للخدمات المهنية وإدارة الاستثمار، Colliers – U+00A0 (NASDAQ: CIGI) (TSX: CIGI) أعلنت الشركة اليوم أن Sankey Prasad سيوسع دوره القيادي ليشمل قادة المشاريع في الشرق الأوسط.

Colliers’ Sankey Prasad appointed Chairman and Managing Director for India & Colliers Project Leaders Middle East

وبمجرد صدور القرار؛ أصبح السيد Prasad رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الهند وقادة المشاريع في الشرق الأوسط. كما سيحصل - بموجب القرار أيضًا - على حصة كبيرة في أعمال إدارة المشاريع سريعة النمو لشركة Colliers في الشرق الأوسط، وذلك لدعم سوق العقارات المزدهر في المنطقة بالتعاون مع أعمال الخدمات العقارية الحالية لشركة Colliers في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يعد السيد Prasad قائدًا بارزًا في صناعة العقارات في الهند. وكان السيد Prasad قد أسس أكبر شركة لإدارة المشاريع في الهند، وبعد الاستحواذ على شركة Colliers، تم تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب في الهند، ليقود فريقًا يضم أكثر من 3000 من المتخصصين في Colliers.

هذا وقد صرح السيد John Kenny، الرئيس التنفيذي لشركة Colliers لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلًا: "إن توسيع دور Prasad ليشمل عمليات قيادة المشاريع في الشرق الأوسط يبرهن على قدرات Colliers ومؤهلاتها وعلاقاتها في كل من الهند والشرق الأوسط، سعيًا لتقديم خدمة أفضل لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة".

"يمثل السيد Sankey تجسيدًا حيًا لثقافة شركة Colliers المغامرة؛ من خلال تعاونه وتصميمه على توسيع نطاق العمل واستكشاف آفاق جديدة. تمثل أهم أسباب نمونا في الهند في قيادة هذا الرجل لمضمار العمل، ويسعدنا أنه سيوسع الآن مجال تركيزه ليشمل الشرق الأوسط، وذلك سعيًا لتحقيق استراتيجية "النمو الطموح للمؤسسات 25" التابعة لشركة Colliers".

وفي إطار صلاحياته الجديدة المتوسعة، سيتعاون السيد Prasad بشكل وثيق مع يامن شهاب، نائب الرئيس لقادة المشاريع في الشرق الأوسط، لدعم توسيع نطاق العلامة التجارية لشركة Colliers وتقديم الخدمات في المشاريع الرأسمالية للعملاء. كما سيواصل السيد Prasad أيضًا الإشراف على النمو المذهل لأعمال Colliers في الهند جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي Badal Yagnik، الذي سيواصل قيادة العمليات اليومية وبناء نطاق الأعمال في الهند.

وقال السيد Prasad: "يشرفني كثيرًا أن تتاح لي الفرصة الرائعة لقيادة شركة Colliers في الهند وأن أكون قائدًا للمشاريع في الشرق الأوسط". "لقد سعيت بشغف مستمر لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائنا وموظفينا، وأنا محظوظ حقًا لأنني لعبت دورًا فعالًا في تشكيل قصة نجاح شركة Colliers الملهمة في الهند. والآن؛ فإنني أتطلع بفارغ الصبر إلى إحداث ذات الثورة في منطقة الشرق الأوسط، مع الاستمرار أيضًا في تنمية قصتنا في الهند.

"بفضل ما نمتلكه من مواهب استثنائية، جنبًا إلى جنب مع عملياتنا الفريدة، ونهجنا القوي الذي يركز على العملاء كأولوية؛ فإنني واثق من أننا سنعزز علاقاتنا مع عملائنا ونطاق أعمالنا، كما سننجح في إنهاء بعض المهام الأكثر تميزًا في هذه المناطق الجغرافية، وبالتالي توسيع العلامة التجارية لـColliers وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع العقارات."

يتمتع السيد Prasad بسمعة طيبة في قيادة الإستراتيجية والنمو، بفضل امتلاكه لما يقرب من أربعة عقود من الخبرة في مجال العقارات، وإنشاء فرق عالية الأداء قامت بتسليم بعض المشاريع الأكثر تعقيدًا وتحديًا للمستثمرين والمطورين وشاغلي العقارات. تنوعت مجالات أعمال شركة Colliers ورسخت وجودها في أسواق جديدة عديدة تحت قيادة السيد في الهند، كما قامت بتطوير عديد التقنيات المتقدمة، وتوسيع نطاق خدماتها؛ وتسليم أكثر من 130 مليون قدم مربع من مشاريع التطوير العقاري في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا؛ وتحقيق نمو بنسبة 30٪ على أساس سنوي في أربع سنوات.

حصل السيد Prasad على العديد من الأوسمة والجوائز، بما في ذلك وسام "القائد الأكثر إلهامًا" في قمة الأعمال الهندية الخليجية 2023، وجائزة "الرمز الهندي العالمي لعام 2023" في معرض العقارات الهندي 2023، وجائزة "إيكونوميك تايمز" لـ"أفضل رجل أعمال واعد، الهند 2016".

للتواصل الإعلامي:

سوكانيا داسغوبتا

رئيسة قسم التسويق والاتصالات | IndiaSukanya

.dasgupta@colliers.com +91 9811 867 682

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2322175/Sankey_Prasad_Colliers.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2147073/Colliers_New_Logo.jpg