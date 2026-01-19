تعيين شركة JLL شريكًا استشاريًا لـ BharathCloud لاستثمار ما قيمته 100 مليون دولار أمريكي في السحابة السيادية الجاهزة للذكاء الاصطناعي

حيدر آباد، الهند, 18 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة BharathCloud عن تعيين شركة JLL كشريك استشاري لدعم إنشاء بنية تحتية لسحابة سيادية جاهزة للذكاء الاصطناعي في المدن الكبرى بالهند وبعض المواقع الدولية المختارة.

BharathCloud and JLL leadership pose together to mark their strategic partnership for building AI-ready sovereign cloud infrastructure across India

تعتزم شركة BharathCloud الاستثمار بما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة، رهنًا بموافقة مجلس الإدارة، وترتيبات التمويل، والتصاريح التنظيمية، وظروف السوق السائدة. وكجزء من هذه الاتفاقية، ستعمل شركة JLL كشريك استشاري حصري، حيث ستدعم BharathCloud في تحديد مواقع الاستضافة المشتركة، وتقديم الاستشارات التصميمية، وتحسين محفظة المشاريع. تهدف الشركتان معًا إلى تقديم بنية تحتية لسحابة الحافة على مستوى عالمي في مدن مثل مومباي، وحيدر آباد، وبنغالور، وتشيناي، وإقليم العاصمة الوطنية دلهي (RNC)، وكولكاتا، وبوني، بالإضافة إلى المواقع من الفئة الثانية والثالثة.

استنادًا إلى شراكته السابقة مع DE-CIX India، المنصَّة العالمية الرائدة في الربط البيني، تعمل BharathCloud الآن على تعزيز تحالفها مع شركة JLL لتطوير مراكز السحابة. تمثل هذه الخطوة الاستراتيجية إطلاق "المثلث الرقمي" المتكامل في الهند للمرة الأولى، لتوفير قيمة غير مسبوقة. من خلال دمج منظومة الربط البيني العالمية المعروفة لشركة DE-CIX مع البنية التحتية الآمنة والسيادية لسحابة BharathCloud، تمكّن هذه الشراكة الشركات من التوسع بكفاءة مع المساهمة الفعلية في صياغة مستقبل الاتصال الرقمي في الهند.

قال Padma Reddy Sama، الشريك المؤسس لشركة BharathCloud: "تُمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع JLL محطة رئيسية في دفع عجلة تطوير بنية تحتية سحابية ذكية من فئة المؤسسات، مُصممة أولاً لتلبية احتياجات الهند. معًا، سنطلق مراكز سحابية سيادية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا بما لا يقل عن مركزين في كل مدينة كبرى، مع التوسع لاحقًا إلى المدن من الفئة الثانية والثالثة، مع ضمان أعلى مستويات الأمان، وقابلية التوسع، والكفاءة التشغيلية، والامتثال لمتطلبات سيادة البيانات في الهند".

قال Rachit Mohan، رئيس قسم تأجير مراكز البيانات المشتركة – منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) في JLL: "يشهد سوق مراكز السحابة طفرة كبيرة في ظل المشهد المتنامي لمراكز البيانات في الهند، حيث من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية من 1.25 جيجاواط في 2025 إلى 10.5 جيجاواط بحلول عام 2035 — ما يُمثل زيادة بمقدار ثمانية أضعاف خلال عقد واحد فقط. يشكِّل تلاقي جهود بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، وتوسع سوق الحوسبة السحابية، ونشر شبكات الجيل الخامس، والمبادرات الرقمية الحكومية، بيئة مثالية للفرص، لتجعل الهند ليس مجرد قوة إقليمية، بل مركزًا حيويًا في منظومة مراكز البيانات العالمية، حيث يُعيد تطوير البنية التحتية القابلة للتوسع والمستدامة تعريف الاقتصاد الرقمي".

نبذة عن BharathCloud: https://www.bharathcloud.com

نبذة عن JLL: jll.com

نبذة عن JLL India: https://www.jll.com/en-in/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2863448/BharathCloud_JLL_leadership.jpg