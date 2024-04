تعيين كريس بريارتون شريكًا فAGBO

استوديو الإخوة روسو Russo Brothers القوي المستقل يضيف بريارتون بعد تعيين رائد الألعاب دونالد موستارد لتمهيد الطريق للمرحلة التالية من بناء العالم الابتكاري للشركة.

لوس أنجلوس، 16 أبريل/نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت AGBO، الشركة الإعلامية التي يقودها الفنانون والتي يديرها أنتوني وجو روسو والشريك دونالد موستارد، المؤسسون المشاركون والمخرجون الحائزون على جوائز، أن كريس بريارتون سينضم إلى الشركة كشريك. سيشرف بريارتون على جميع جوانب استراتيجية أعمال الشركة وعملياتها ونموها للمضي قدمًا.

Chris Brearton | Courtesy of AGBO | Photo Credit Paul Abell L to R: Joe Russo, Donald Mustard, Chris Brearton, Anthony Russo, Angela Russo-Otstot | Courtesy of AGBO | Photo Credit Paul Abell

يتمتع بريارتون، وهو خبير مرموق في الصناعة، بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في استراتيجية الأعمال والعمليات، وهو متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ، وتمويل الأفلام والتلفزيون، والترخيص، وتنمية بعض التصميمات الرائدة في الصناعة، والمشاريع المشتركة. في الآونة الأخيرة، شغل بريارتون منصب نائب الرئيس لاستراتيجية الشركة في Amazon MGM Studios، حيث رعى دمج Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) في Prime Video وAmazon Studios وقاد استراتيجية الشركة لـ Prime Video Studios. أطلق أيضًا MGM+ كخدمة بث عالمية وأشرف على أعمال تلفزيون MGM. في السابق، كان بريارتون يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في MGM، وكان يقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة، ويشرف على العمليات العالمية للاستوديو ومبادرات النمو الاستراتيجي، بما في ذلك البيع إلى Amazon مقابل 8.5 مليار دولار. قبل انضمامه إلى MGM، كان شريكًا إداريًا لشركة المحاماة العالمية Latham & Watkins وقاد مكتب Century City.

قال أنتوني روسو، المؤسس المشارك لشركة AGBO: "يعد كريس قائدًا ديناميكيًا وموثوقًا في الصناعة ويتمتع بقدرة مثبتة على قيادة المبادرات الإستراتيجية التحويلية، ودفع التميز التشغيلي، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار". "ستكون خبرته وفطنته التجارية مفيدة بينما نبدأ في هذه المرحلة المحورية من النمو المتسارع عبر المناظر الطبيعية للوسائط الافتراضية والألعاب والوسائط الخطية."

ينضم بريارتون إلى فريق متنامٍ يضم دونالد موستارد، صاحب الرؤية الإبداعية وراء بعض امتيازات الألعاب الأكثر ربحية في التاريخ، بما في ذلك امتياز Fortnite وShadow Complex، الذي انضم إلى AGBO كشريك في نونبر/تشرين الثاني 2023. في السابق، شغل موستارد منصب المدير الإبداعي في Epic Games والمؤسس المشارك لشركة ChAIR Entertainment، التي أصبحت شركة فرعية مستحوذ عليها لشركة Epic Games في عام 2008. خلال فترة عمله في Epic Games، ساعد موستارد في بناء Fortnite لتصبح قوة عملاقة لألعاب الفيديو العالمية تضم حاليًا مئات الملايين من اللاعبين، وتدر إيرادات تبلغ عشرات المليارات من الدولارات. حاليًا، يشرف موستارد على توسيع AGBO للتجارب التفاعلية والغامرة التي يقودها المجتمع في الألعاب والعوالم الافتراضية.

أضاف المؤسس المشارك جو روسو: "إن نهج دونالد الإبداعي الرائد يحول الألعاب إلى ظواهر ثقافية ونجاحات قياسية". "باعتبارهم قدامى المحاربين في مجالات تخصصهم، يحتضن دونالد وكريس كلا من التعقيد والفرصة التي توفرها التقنيات وأساليب رواية القصص المتطورة باستمرار. ومن خلال خبرتهم، سنستفيد من آليتنا الإبداعية لدعم البناء العالمي الأفضل في فئته بينما نقوم في الوقت نفسه بتطوير وإنتاج وإصدار التعبيرات عبر أنواع متعددة من الوسائط.

قال موستارد: "لطالما أعجبت بالنهج الحديث الذي يتبعه روسو وAGBO في رواية القصص والابتكار التكنولوجي". "نحن نشارك شغفنا بالمحتوى الثوري والتجارب التي تلهم وتسعد الناس في جميع أنحاء العالم. إن انضمام كريس إلى شراكتنا يسمح لـ AGBO بمواصلة دفع الحدود وإعادة تعريف ما هو ممكن في عالم الترفيه العالمي.

قال بريارتون: "أنتوني وجو ودونالد هم رواد في هذه الصناعة، وتقف AGBO في طليعة الحدود الإعلامية الجديدة كاستوديو رائد". "أنا متحمس للعمل مع هذا الفريق المبتكر وهم يحولون رؤيته الطموحة والإبداعية لتسريع بناء العالم التحويلي والامتيازات العالمية عبر جميع المنصات الإعلامية إلى حقيقة واقعة."

يعمل الشركاء بريارتون وموستارد روسو والمديرة الإبداعية أنجيلا روسو أوستوت على تعزيز قيادة AGBO عبر قطاعات الأعمال الرئيسية وسرد القصص والتكنولوجيا، مما يعزز مهمة الشركة لتصبح الوجهة الأولى للتعاون الإبداعي وبناء الكون.

قال المؤسسان المشاركان أنتوني وجو روسو: "إن الفريق الذي نجمعه عبر AGBO يمنح رواة القصص والمواهب إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأدوات والتقنيات الأكثر دقة لإشراك الجماهير في جميع أنحاء العالم". "نحن نتطلع إلى التعاون مع هذا الفريق العالمي لخلق فرص نمو كبيرة والبناء للمستقبل."

نبذة عن AGBO

وباعتبارها استوديو مستقلاً قويًا، فقد حطمت شركة AGBO باستمرار الأرقام القياسية للجمهور بمحتواها الذي يلقى صدى عالميًا. لقد تميزت الشركة بشكل خاص بمجموعة من النجاحات في كل من السينما والتلفزيون. "Citadel"، الذي أطلق عنوان IP أصليًا في نوع الإثارة والحركة لـ Prime Video، أصبح على الفور ثاني عنوان من حيث عدد المشاهدات على المنصة خارج الولايات المتحدة بعد LOTR. قدمت هذه السلسلة الرئيسية بجرأة نموذجا مبتكرا للسلسلة المترابطة محلية الصنع والتي تمتد حول العالم، ومن المقرر أن يصدر الامتياز فصولًا إضافية من إنتاج AGBO من إيطاليا والهند في وقت لاحق من هذا العام. سيبدأ إنتاج الموسم الثاني من مسلسل Citadel للمخرج جو روسو هذا الخريف. على نتفلكس Netflix، قدم فيلم EXTRACTION من بطولة كريس هيمسوورث امتيازًا جديدًا يتمحور حول الأعمال المثيرة العملية البارعة للماركيز مع قصص تدور أحداثها في مناطق عالمية غير مستغلة وتتميز بمواهب محلية. مع إصدار EXTRACTION 2 هذا الصيف، تم ترسيخ الامتياز باعتباره الأكثر نجاحًا على المنصة حتى الآن وتم الإعلان بالفعل عن خطط لإنتاج EXTRACTION 3. تشمل النجاحات الأخرى الجديرة بالملاحظة في السنوات السابقة فيلم The GRAY MAN من إخراج الإخوة روسو Russo Brothers، والذي يقع ضمن الخمسة الأوائل في قائمة "الأكثر مشاهدة على الإطلاق" على نتفلكس Netflix، والفيلم EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE الذي أنتجته AGBO، والذي حطم الأرقام القياسية لـ A24 وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام 2023. تأسست شركة AGBO في عام 2017 على يد المخرجين المشهورين أنتوني وجو روسو، وتتمثل في الريادة ودفع العصر التالي من رواية القصص من خلال تطوير وإنتاج حقوق فكرية تعتمد على النوع والتي تشمل تعبيرات الأفلام والتلفزيون والألعاب والنشر.