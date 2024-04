Chris Brearton को AGBO का भागीदार नामित किया गया

कंपनी के नवप्रवर्तनशील विश्व-निर्माण के अगले चरण के लिए मंच तैयार करने हेतु Russo Brothers के पावरहाउस स्वतंत्र स्टूडियो ने गेमिंग ग्राउंडब्रेकर Donald Mustard के बाद Brearton को जोड़ा है

लॉस एंजेल्स, 15 अप्रैल, 2024 /PRNewswire/ -- AGBO, सह-संस्थापकों और पुरस्कार विजेता निदेशकों Anthony और Joe Russo और पार्टनर Donald Mustard द्वारा संचालित कलाकार-नेतृत्व वाली मीडिया कंपनी, ने घोषणा की है कि Chris Brearton पार्टनर के रूप में कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। Brearton कंपनी की व्यावसायिक रणनीति, परिचालन और विकास के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे।

व्यवसाय रणनीति और परिचालन में, उद्योग जगत के एक अत्यंत प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, Brearton का विलय तथा अधिग्रहण, फिल्म और टेलीविजन वित्तपोषण, लाइसेंसिंग, उद्योग के कुछ प्रमुख रचनात्मक कार्यों को विकसित करना और संयुक्त उद्यम सहित, 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हाल ही में, Brearton ने Amazon MGM Studios में कॉर्पोरेट रणनीति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने Prime Video और Amazon Studios में Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) के एकीकरण की अगुआई की और Prime Video Studios के लिए कॉर्पोरेट रणनीति का नेतृत्व किया। उन्होंने MGM+ को एक वैश्विक स्ट्रीमिंग सेवा के रूप में भी लॉन्च किया और MGM के टेलीविजन व्यवसाय की देखरेख की। पूर्व में, Brearton, सीधे बोर्ड अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हुए, MGM के मुख्य परिचालन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, तथा Amazon को 8.5 बिलियन डॉलर की बिक्री सहित स्टूडियो के वैश्विक परिचालन और रणनीतिक विकास पहलों की देखरेख करते थे। MGM से पहले, वे वैश्विक कानूनी फर्म Latham & Watkins के प्रबंध भागीदार थे और Century City कार्यालय का नेतृत्व करते थे।

AGBO के सह-संस्थापक Anthony Russo ने कहा, "उद्योग में Chris एक गतिशील और विश्वसनीय नेता हैं, तथा उनमें परिवर्तनकारी रणनीतिक पहलों का नेतृत्व करने, परिचालन उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने और रचनात्मकता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रमाणित दक्षता है।" "हमारे वर्चुअल, गेमिंग और लीनियर मीडिया परिदृश्य में त्वरित विकास के इस महत्वपूर्ण चरण में आगे बढ़ते हुए उनकी विशेषज्ञता और व्यावसायिक कौशल महत्वपूर्ण होंगे।"

Brearton एक बढ़ती हुई टीम में ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें इतिहास में सबसे अधिक लाभदायक गेमिंग फ़्रैंचाइज़ी में से कुछ के पीछे रचनात्मक दूरदर्शी Donald Mustard सहित Fortnite फ़्रैंचाइज़ी और Shadow Complex सम्मिलित हैं, जिन्होंने नवंबर 2023 में भागीदार के रूप में AGBO में ज्वाइन किया था। पूर्व में, Mustard ने Epic Games में मुख्य क्रिएटिव ऑफिसर और ChAIR Entertainment के सह-संस्थापक की भूमिका में कार्य किया था, जो 2008 में Epic Games की एक अधिग्रहीत सहायक कंपनी बन गई थी। Epic Games में अपने कार्यकाल के दौरान, Mustard ने Fortnite को एक वैश्विक वीडियो गेम की प्रभावशाली शक्ति बनाने में सहायता की, जिसमें वर्तमान में करोड़ों खिलाड़ी हैं और जो कई बिलियन डॉलर का राजस्व कमा रही है। वर्तमान में, Mustard द्वारा AGBO के खेलों और वर्चुअल विश्व में समुदाय-संचालित इंटरैक्टिव और इमर्सिव अनुभवों के विस्तार की देखरेख की जा रही है।

सह-संस्थापक Joe Russo ने कहा, "खेलों को Donald का ग्राउन्डब्रेकिंग रचनात्मक दृष्टिकोण सांस्कृतिक घटनाओं और रिकॉर्ड-तोड़ सफलताओं में बदल देता है।" "अपने-अपने क्षेत्रों में अनुभवी होने के नाते, Donald और Chris लगातार विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों और कथानक वर्णन के तरीके प्रस्तुत जटिलता और अवसर दोनों को स्वीकार करते हैं। उनकी विशेषज्ञता के साथ, हम अपनी रचनात्मक मशीनरी का उपयोग करते हुए सर्वश्रेष्ठ विश्व-निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के मीडिया में अभिव्यक्तियों का विकास, निर्माण और विमोचन करेंगे।"

Mustard ने कहा, "मैंने हमेशा से Russos और AGBO के कथानक का वर्णन करने और तकनीकी नवाचार के आधुनिक दृष्टिकोण की सराहना की है।" "हम क्रांतिकारी विषय-वस्तु और अनुभवों के प्रति पूरे विश्व के लोगों को प्रेरित और प्रसन्न करने वाला जुनून साझा करते हैं। Chris के हमारे साथ जुड़ने से AGBO को अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मनोरंजन के क्षेत्र में यथासंभव पुन:परिभाषित करने का अवसर मिलेगा।"

Brearton ने कहा, "Anthony, Joe और Donald इस उद्योग में अग्रणी हैं, और AGBO एक अग्रणी स्टूडियो के रूप में नए मीडिया क्षेत्र में अग्रणी है।" "मैं इस नवप्रवर्तनशील टीम के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूं, क्योंकि वह सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर परिवर्तनकारी विश्व-निर्माण और वैश्विक फ्रेंचाइजी को गति देने के अपने महत्वाकांक्षी और रचनात्मक दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदल रही है।"

भागीदार Brearton, Mustard, Russos और मुख्य रचनात्मक अधिकारी Angela Russos-Otstot, प्रमुख व्यवसाय, कथानक वर्णन और टेक्नोलॉजी वर्टिकलों में AGBO के नेतृत्व को और मजबूत करते हैं, जिससे कंपनी के रचनात्मक सहयोग और ब्रह्मांड निर्माण के लिए प्रमुख गंतव्य बनने का मिशन विकसित होता है।

सह-संस्थापक Anthony और Joe Russo ने कहा, "हम AGBO में जो टीम बना रहे हैं, वह कथानक रचयिताओं और प्रतिभाओं को पूरे विश्व के जनसमूह के साथ जोड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपकरणों और तकनीकों तक पहुंच प्रदान करती है।" "हम इस विश्व स्तरीय टीम के साथ मिलकर महत्वपूर्ण विकास के अवसर सृजित करने और भविष्य के लिए निर्माण करने के लिए तत्पर हैं।"

AGBO ने एक शक्तिशाली स्वतंत्र स्टूडियो के रूप में अपनी विश्वव्यापी स्तर की सामग्री के साथ लगातार जनसमूह के रिकॉर्ड तोड़े हैं। कंपनी ने फिल्म और TV, दोनों क्षेत्रों में हिट फिल्मों के संग्रह के क्षेत्र में विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। Prime Video के लिए एक्शन-थ्रिलर शैली में एक मूल IP लॉन्च करने वाला "Citadel" तुरंत ही LOTR के बाद अमेरिका के बाहर प्लेटफॉर्म का दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला शीर्षक बन गया है। इस प्रमुख श्रृंखला ने इंटरकनेक्टेड तथा स्थानीय रूप से निर्मित श्रृंखलाओं का साहसपूर्वक एक ग्राउन्ब्रैकिंग मॉडल प्रस्तुत किया, जो विश्व भर में फैला हुआ है, तथा यह फ्रेंचाइज़ी इस वर्ष के अंत में इटली और भारत से AGBO द्वारा निर्मित अतिरिक्त प्रकरणों को जारी करने के लिए तैयार है। Joe Russo द्वारा निर्देशित "Citadel" के दूसरे सीज़न का निर्माण इस शरद ऋतु में शुरू होगा। Netflix पर, अभिनेता Chris Hemsworth की EXTRACTION ने मार्क्विस के कुशल व्यावहारिक स्टंट पर केंद्रित एक नई फ्रेंचाइजी प्रस्तुत की है, जिसके कथानक नए वैश्विक स्थानों पर आधारित हैं और इसमें स्थानीय प्रतिभाएं शामिल हैं। इस ग्रीष्म ऋतु में EXTRACTION 2 के रिलीज के साथ, यह फ्रेंचाइज़ी प्लेटफॉर्म की अब तक की सबसे सफल फ्रेंचाइजी बन गई है तथा EXTRACTION 3 की योजनाओं की पहले ही घोषणा की जा चुकी है। पिछले वर्षों की अन्य उल्लेखनीय सफलताओं में Russo Brothers द्वारा निर्देशित फिल्म THE GRAY MAN शामिल है, जो Netflix की "अब तक की सबसे अधिक देखी गई" सूची में शीर्ष पांच में है, और AGBO द्वारा निर्मित फिल्म EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE, ने A24 के लिए रिकॉर्ड तोड़ा और 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता है। सराहनीय निदेशकों Anthony और Joe Russo द्वारा 2017 में स्थापित, AGBO का मिशन फिल्म, TV, गेमिंग और प्रकाशन अभिव्यक्तियों में शैली-संचालित बौद्धिक संपदाओं का विकास और निर्माण करके कथानक वर्णन के अगले युग का अग्रणी बनाने और इसे आगे बढ़ाना है।

