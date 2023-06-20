تعيين معالي عبدالله بن يحيى المعلمي رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة رسملة

رسملة تخطط لإجراء توسع كبير في المملكة العربية السعودية

دبي, 20 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة رسملة، وهي إحدى الشركات الرائدة في إدارة الاستثمارات البديلة، عن تعيين معالي عبد الله بن يحيى المعلمي، وهو رجل أعمال سعودي بارز ودبلوماسي كبير، رئيساً لمجلس إدارة المجموعة.

شغل المعلمي منصب الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة حتى عام 2022، كما شغل منصب سفير المملكة العربية السعودية في بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، وعمدة جدة، كما كان عضوًا في مجلس الشورى السعودي.

H.E. Abdallah Yahya Al-Mouallimi appointed Chairman of Rasmala Group

إن تعيين المعلمي سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ خطط نمو وتوسع رسملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إنشاء شركة تابعة جديدة لإدارة الاستثمارات مرخصة من هيئة السوق المالية، كما أن تواجد رسملة في المملكة سيثمر عن دعم قدرتها على تهيئة فرص استثمارية لجذب المستثمرين الدوليين واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة، وبناء شراكات محلية، وإنشاء وتنمية قاعدة عملائها في المملكة العربية السعودية.

وقد سبق وأن شغل المعلمي العديد من المناصب في القطاع الخاص، من بينها منصب رئيس الغرفة التجارية بجدة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان للتمويل، والعضو المنتدب لشركة تعبئة كوكاكولا بالمملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على تعيينه، صرح المعلمي: "لقد عرفت فريق رسملة وعملت معه لسنوات عديدة، وأتطلع إلى دعم مساعي الشركة لربط المستثمرين في الخليج بفرص استثمارية دولية، وأنا متحمس بشكل خاص لدعم الخطط التي وضعتها رسملة للتوسع الكبيرة في المملكة العربية السعودية، وهوأكبر اقتصاد وسوق مالي في المنطقة".

ومع تعيين المعلمي، يتنحى زاك الحيدري عن منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة مع استمراره في العمل عضواً في مجلس الإدارة ورئيساً للجنة الاستثمار.

وصرّح الحيدري: "يسعدنا أن نرحب بمعالي عبدالله بن يحيى المعلمي رئيساً لمجلس الإدارة، إذ أن المعرفة والخبرات الهائلة التي سيدعمنا بها لا تقدر بثمن في إطار سعي الشركة إلى تسريع وتيرة تنفيذ خطط نموها".

ومن المتوقع إجراء تعيينات إضافية في المستقبل القريب.

نبذة عن مجموعة رسملة

مجموعة رسملة هي إحدى الشركات الرائدة في إدارة الاستثمارات البديلة وتعمل في الأسواق العالمية منذ عام 1999. وهي تستثمر بشكل مباشر وبالاشتراك مع المؤسسات الاستثمارية الخليجية بما في ذلك البنوك وصناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات العائلية والشركات والمؤسسات الحكومية. يقع مقر بنك رسملة للاستثمار المحدود في مركز دبي المالي العالمي ويخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وهي شركة تابعة تملكها مجموعة رسملة بالكامل. يشار إلى الشركات التابعة الرئيسية لمجموعة رسملة بالتبادل باسم "رسملة" و "مجموعة رسملة". للحصول على مزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة www.rasmala.com.

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