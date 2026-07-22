تعيين هافيير أنطونيو حداد في منصب قيادي لإدارة قنوات البيع والشركاء في أسواق كومفولت الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

بعد مرور عام في منصبه، أكتسب حداد التقدير على آدائه الاستثنائي، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية لمنظومة القنوات والتوزيع في المنطقة.

دبي, 22 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت كومفولت (NASDAQ: CVLT)، الرائدة في مجال المرونة والصمود السيبراني للمؤسسات، اليوم عن ترقية هافيير أنطونيو إل حداد إلى منصب نائب الرئيس الإقليمي لمبيعات القنوات – الأسواق الناشئة، في قرار يضع القنوات كأولوية استراتيجية رئيسية لكومفولت في مناطق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META)، ورابطة الدول المستقلة (CIS)، وأوروبا الوسطى والشرقية (CEE). ويأتي هذا الإعلان نتيجة للمساهمات القوية التي قدمها حداد للأعمال خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

Havier Antonio El Haddad

منذ انضمامه إلى الشركة في أبريل 2025، عمل حداد بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين، حيث قام بتطوير المنظومة والارتقاء بها وتجهيزها لتلبية احتياجات عملاء المؤسسات بالأدوات الصحيحة، مع توعيتهم أيضاً بكيفية التعامل مع التحديات المتزايدة المحيطة بالمرونة السيبرانية. ومن خلال قيادته، تمكن حداد والفريق المحلي الذي بناه من تحقيق نتائج قوية باستمرار عبر تمكين الشركاء الإقليميين من اتباع نهج منظم وعالي القيمة في التعامل مع العملاء.

وفي دوره الجديد الشامل، سيواصل حداد قيادة وتوسيع نطاق استراتيجية القنوات وتنفيذها داخل المنطقة للتعامل مع التهديدات السيبرانية المتزايدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي التي تواجه المؤسسات. وقد أسفر أسلوب حداد القيادي، الذي يجمع بين التعاون المشترك والتواصل الواضح والمثابرة والجدية، عن نتائج قوية في جميع أنحاء المنطقة، من خلال عدة التزامات استراتيجية كبرى والتقدم بشكل واضح على المنافسين.

«تلعب كومفولت دوراً حاسماً في المرونة السيبرانية، وهي ضرورية للمؤسسات في الأسواق الناشئة التي يجب أن تبقى في حالة استمرارية أعمال دائمة عند حدوث انقطاع أو هجوم سيبراني»، قال حداد. «يسعدني التقدير الممنوح من قبل الشركة بمساهماتي؛ فإدارة الشركاء في قنوات التوزيع مهمة للغاية لطريقة عملنا، والقدرة على فتح مزيد من الحوارات الرئيسية مع صناع القرار في المؤسسات التى تعمل تدريجياً على تحسين حالة المرونة السيبرانية في جميع أنحاء المنطقة.»

«بدأ هافيير عمله في كومفولت برؤية منذ ما يزيد قليلاً على عام، وخلال هذه الفترة قام بعمل رائع في مواءمة شركائنا الرئيسيين وفرقنا الداخلية في سعيه نحو التميز»، قال جيمي فاريللي، نائب الرئيس لمبيعات القنوات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كومفولت. «إنه يفكر على منظور شمولى، ويبني فرقاً تنفذ بكفاءه، بتوافق التنفيذ مع الخطة. إن قيادة هافيير تُحدث فرقاً كبيراً وتعكس بشكل حقيقي الاتجاه الذي نريد أن نمضي إليه كشركة، مع استثمار واضح في قادة قنواتنا الذين يواصلون تمكين شركائنا من الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء المنطقة من خلال تقنياتنا وادوراتنا فى إدارة عمليات المرونة.»

«لقد كان من دواعي سروري العمل عن كثب مع هافيير في جميع أنحاء منطقة الأسواق الناشئة، حيث أظهر باستمرار قيادة استثنائية في بناء وتعزيز منظومة شركائنا الاستراتيجيين»، قال فادي ريتشماني، نائب الرئيس المؤسسي، الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كومفولت. «إن ترقيته مستحقة تماماً وتعكس كلاً من مساهماته البارزة والدور الحاسم الذي تلعبه منظومة شركائنا في دفع النمو في جميع أنحاء المنطقة. وقد كان هافيير محورياً في تمكين الشركاء من توضيح قيمة منصة عمليات المرونة من كومفولت، ومساعدة العملاء على التعامل مع مشهد تهديدات سيبرانية يزداد تعقيداً، واعتماد نهج استباقي تجاه المرونة السيبرانية.»

نبذة عن كومفولت

كومفولت (NASDAQ: CVLT) هي شركة رائدة في المرونة والصمود السيبراني على نطاق المؤسسات. وفي ظل مشهد تهديدات يتطور باستمرار، تحافظ كومفولت على جاهزية العملاء من خلال توحيد أمن البيانات ومرونة الهوية والتعافي السيبراني، على منصة واحدة سحابية الأصل وممكّنة بالذكاء الاصطناعي. ويثق العملاء بكومفولت لتنفيذ أسرع عمليات التعافي وأكثرها اكتمالاً – ليس لبياناتهم فقط، بل لأعمالهم بالكامل. وباعتبارها مصممة خصيصاً للمؤسسة الوكيلة القائمة على الأنظمة الذكية، تمكّن كومفولت المؤسسات أيضاً من تبني الذكاء الاصطناعي بأمان مع الحماية من التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.