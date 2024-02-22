تعيين يامن شهاب عضوًا منتدبًا لشركة Colliers Project Leaders- Middle East

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة Colliers Project Leaders- Middle East، وهي مزود الخدمات العقارية المتنوعة المعروف، بترقية يامن شهاب إلى منصب العضو المنتدب. انضم يامن إلى الشركة في عام 2011 في كالجاري، كندا، ثم تولى قيادة أعمال شركة Colliers Project Leaders في الشرق الأوسط في عام 2015. وهو يتمتع بخبرة كبيرة في وضع الميزانيات، وتخطيط المشاريع، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، والتوجيه الإستراتيجي، وقد نجح في قيادة مهام معقدة وواسعة النطاق للعملاء العالميين والمحليين على مر السنين.

Yamin Shihab elevated to Managing Director for Colliers Project Leaders- Middle East.

وبالانتقال إلى دور أكثر شمولاً، سيشرف يامن في هذه المرحلة على تطوير الأعمال الجديدة والعمليات التجارية في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط. يشهد العديد من الأسواق الإقليمية ارتفاعًا في الطلب على الأصول العقارية في مختلف القطاعات؛ حيث تشهد فئات الأصول المتعددة الاستخدامات، والضيافة، وتجارة التجزئة، والمكاتب، والأصول الصناعية، والسكنية، والعديد من فئات الأصول البديلة نموًا مطردًا. ولقد قامت الشركة بتوسيع قدراتها وتقديم الخدمات لتلبية متطلبات القطاع وتعزيز مكانتها في السوق، وكونها شركة رائدة تتمتع بفهم عميق للأعمال والسوق، فقد تم تعيين يامن شهاب لبناء نطاق العلاقات التجارية وتعزيزه في المنطقة.

يقول Sankey Prasad، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ Colliers Project Leaders في الهند والشرق الأوسط: "ستكون مرحلة النمو التالية لدى Colliers Project Leaders- Middle East مثيرة، ويامن هو القائد المناسب لتوجيه عجلة الأعمال نحو الأمام. لقد عمل في الشركة فترة طويلة، ويعي أدق التفاصيل في العمل وسوق الشرق الأوسط. ووسط حالة الاضطراب العالمية السائدة، تتعافى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جيد وتشهد طلبًا متزايدًا على المساحات العقارية المتميزة في مختلف فئات الأصول. ومن المؤكد أن قدراتنا المشتركة وباقة الخدمات المعززة التي نتمتع بها ستلبي احتياجات عملائنا. وأنا واثق بأن يامن سيستمر في توجيه فرقنا وتنمية العلاقات التجارية وإيجاد قيمة أعلى للشركة."

ومن جانبه، قال يامن شهاب: "أنا ممتن للقيادة العليا على الدعم الذي قدمته لي على مر السنين، وعلى ثقتها بي في هذا الدور الرفيع. هذا هو الوقت المناسب لإنماء سوق العقارات في كل أنحاء الشرق الأوسط حيث يتجه العديد من المطورين والمستثمرين والمالكين نحو هذه الأسواق، نظرًا لمرونتها وإمكانات نموها. ومن خلال القدرات المحسنة وعروض القيمة المحسنة للعملاء، يغمرني الحماس للعب هذا الدور الجديد وأتطلع إلى إسراع وتيرة نجاح أصحاب المصلحة وفرق عملنا."

للتواصل الإعلامي:

Sukanya Dasgupta

رئيسة قسم التسويق والاتصالات

[email protected] ‎+91 9811867682

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2344295/Colliers_Yamin_Shihab.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2147073/Colliers_New_Logo.jpg