تفتتح شركة Forward Global مقراً جديداً في أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)

يشكّل هذا الافتتاح مرحلة بارزة ضمن جهود الشركة للتوسع عالمياً .

ويُبرز التزامها الدائم بمساندة الشركات والحكومات وصنّاع القرار في التعامل مع التحديات العابرة للحدود، سواء كانت مرتبطة بالسمعة أو الجوانب القانونية أو الاقتصادية .

أبوظبي, 19 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Forward Global ،وهي شركة دولية متخصصة في إدارة المخاطر والسمعة ولها مكاتب في باريس وبروكسل ولندن وواشنطن العاصمة ونيويورك وميامي ولوس أنجلوس وأبيدجان، عن افتتاح فرعها الجديد في أبوظبي، بالشراكة مع سعادة الشيخ خليفة خالد أحمد حامد الحامد والسيدة دوللي تابت (الرئيس التنفيذيلمجموعةRoyal Diamond)

يجتهد فرع أبوظبي بتقديم الخبرات الجوهرية للشركة في مجالات الاتصال الاستراتيجي العالمي وإدارة المخاطر، مانحاً العملاء الأدوات والحلول التي تمكّنهم من حماية وتعزيز تأثيرهم وقدرتهم على استباق المخاطر .

كما سيقدم Forward Global أبوظبي خدمات تشمل : الاستشارات المتعلقة بالأزمات والنزاعات، والعلاقات العامة والشؤون الحكومية، والمسائل التنظيمية والجيوسياسية، والسمعة الرقمية وصناعة المحتوى الفكري،

إضافة إلى خدمات التقصّي وإجراء تقييمات العناية المهنية اللازمة .

قال ماتيو كرو، الرئيس التنفيذي لشركة Forward Globa l

" مع صعود أبوظبي كـعاصمة رؤوس الأموال وكقوة مالية متنامية، فإن افتتاح مكتب لنا هنا لا يبدو خطوة طبيعية فحسب، بل ضرورياً أيضاً؛ إذ سيتيح لنا خدمة عملائنا في المنطقة بشكل أفضل والمساهمة في دينامية اقتصادَي الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ".

وأضاف جان تيليناك، الشريك في Forward Global والموكل بإدارة فرع أبوظبي :

" بعد سنوات طويلة من العمل في المنطقة، تعمل Forward Global اليوم على تعزيز حضورها من خلال إنشاء مركز إقليمي مخصص . انطلاقاً من أبوظبي، سنربط الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا والغرب، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للإمارات لترسيخ حضور علامة Forward Global في دول مجلس التعاون الخليجي ".

صرّح سعادة الشيخ خليفة خالد أحمد حامد آل حامد قائلاً: «تعتبر Forward Global شركة رائدة في السوق، تمتلك سجلاً مميزاً مع عملائها وقدرات فريدة تجمع بين إدارة المخاطر وحماية السمعة. نحن سعداء بانضمام Forward إلى أبوظبي، وواثقون بأن خبرتها ستقدّم قيمة حقيقية للمؤسسات والقادة في المنطقة ».

ويأتي إطلاق الشركة في أبوظبي بعد شراكتها الأخيرة مع شركة Ballard Partners الأمريكية الرائدة في الضغط السياسي، وتوسعها إلى نيويورك وميامي ولوس أنجلوس، حيث انضم إلى فريقها نخبة من الخبراء في الاتصالات والشؤون العامة والامتثال، وهم مارك ياكلوفسكي، خوسيه ماليا، آشلي هانسن وسفين ستومباور، لتعزيز النمو وتنويع خدمات الشركة.

