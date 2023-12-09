تقارير Miami International Holdings نتائج التداول لشهر نوفمبر 2023؛ لا يزال حجم التداول والأسهم للعام حتى الآن عند مستويات قياسية

برينستون، نيوجيرسي, 9 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة (MIH) اليوم عن نتائج التداول في نوفمبر 2023 لفروعها في البورصة الأمريكية - MIAX®، وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم مجموعة مياكس® للصرافة™)، ومينيابوليس لتبادل الحبوب (MGEX™).

نوفمبر 2023 وحجم التداول من العام حتى تاريخه وحصة السوق البارزة

بلغ إجمالي حجم التداول الشهري متعدد الإدراج لـ MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا بلغ 120.8 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 5.0% وتمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 14.75%، بزيادة سنوية قدرها 8.8%. بلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه ( YTD ) رقما قياسيا بلغ 1.5 مليار عقد، بزيادة قدرها 23.3% عن الفترة نفسها من عام 2022.

وقد وصلت MIAX Options إلى حجم تداول شهري بلغ 48.4 مليون عقد، بانخفاض بنسبة 5.4% على أساس سنوي، وهو ما يمثل حصة سوقية شهرية بنسبة 5.91%، بانخفاض سنوي بنسبة 2.0%. وصلت MIAX Options إلى حجم تداول قياسي منذ بداية العام بلغ 582.6 مليون عقد، بزيادة 16.2% عن نفس الفترة من عام 2022.

بلغت MIAX Pearl Options لحجم تداول شهري قدره 48.2 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 28.1% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 5.88%، بزيادة سنوية قدرها 32.8%. وصلت MIAX Pearl Options إلى حجم تداول قياسي منذ بداية العام بلغ 600.8 مليون عقد، بزيادة 53.1% عن نفس الفترة من عام 2022.

في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities ™ حجم تداول شهري قياسي قدره 4.6 مليار سهم بزيادة سنوية قدرها 77.6% وحصة سوقية شهرية قياسية قدرها 2.08%، بزيادة سنوية قدرها 89.0%. وصلت MIAX Pearl Equities إلى حجم تداول قياسي منذ بداية العام بلغ 42.5 مليون سهم، بزيادة 55.2% عن نفس الفترة من عام 2022.

في العقود الآجلة بالولايات المتحدة، أبلغت MGEX ، وهي سوق عقود محددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( DCO )، عن حجم تداول شهري بلغ 328252 عقدًا، بنسبة زيادة سنوية قدرها 39.4% وزيادة بنسبة 37.7% عن أكتوبر 2023.

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق لـ MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للصرافة) وMGEX.



حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بشركة MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للصرافة)، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن

عقود خيارات متعددة القوائم نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف أكتوبر 23 % صرف نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف

أيام التداول 21 21

22

230 230



صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 819,353,114 849,328,703 -3.5 % 881,187,563 -7.0 % 9,260,697,779 8,801,910,138 5.2 %

MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للصرافة) 120,847,771 115,108,818 5.0 % 128,285,624 -5.8 % 1,458,725,010 1,183,525,471 23.3 %

MIAX Options 48,435,412 51,219,220 -5.4 % 50,250,770 -3.6 % 582,625,524 501,205,712 16.2 %

MIAX Pearl 48,184,598 37,617,916 28.1 % 53,356,464 -9.7 % 600,756,195 392,385,775 53.1 %

MIAX Emerald 24,227,761 26,271,682 -7.8 % 24,678,390 -1.8 % 275,343,291 289,933,984 -5.0 %

متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات متعددة القوائم نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف أكتوبر 23 % صرف نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 39,016,815 40,444,224 -3.5 % 40,053,980 -2.6 % 40,263,903 38,269,175 5.2 %

MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للصرافة) 5,754,656 5,481,372 5.0 % 5,831,165 -1.3 % 6,342,283 5,145,763 23.3 %

MIAX Options 2,306,448 2,439,010 -5.4 % 2,284,126 1.0 % 2,533,154 2,179,155 16.2 %

MIAX Pearl 2,294,505 1,791,329 28.1 % 2,425,294 -5.4 % 2,611,983 1,706,025 53.1 %

MIAX Emerald 1,153,703 1,251,032 -7.8 % 1,121,745 2.8 % 1,197,145 1,260,583 -5.0 %



الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للصرافة)، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف أكتوبر 23 % صرف نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف

MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للصرافة) 14.75 % 13.55 % 8.8 % 14.56 % 1.3 % 15.75 % 13.45 % 17.1 %

MIAX Options 5.91 % 6.03 % -2.0 % 5.70 % 3.7 % 6.29 % 5.69 % 10.5 %

MIAX Pearl 5.88 % 4.43 % 32.8 % 6.06 % -2.9 % 6.49 % 4.46 % 45.5 %

MIAX Emerald 2.96 % 3.09 % -4.4 % 2.80 % 5.6 % 2.97 % 3.29 % -9.7 %





حجم تداول الأسهم لـ أسهم MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف أكتوبر 23 % صرف نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف أيام التداول 21 21

22

230 230

صناعة الأسهم الأمريكية 221,781 236,072 -6.1 % 234,073 -5.3 % 2,510,615 2,753,705 -8.8 % حجم تداول MIAX Pearl 4,609 2,595 77.6 % 5,562 -17.1 % 42,548 27,406 55.2 % متوسط الحجم اليومي لـ MIAX Pearl 219 124 77.6 % 253 -13.2 % 185 119 55.2 % الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 2.08 % 1.10 % 89.0 % 2.38 % -12.5 % 1.69 % 1.00 % 70.3 %



حجم تداول العقود الآجلة والخيارات المفتوحة الفائدة على MGEX، الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف أكتوبر 23 % صرف نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف



أيام التداول 21 21

22

230 230





إجمالي MGEX 328,252 235,460 39.4 % 238,404 37.7 % 2,758,179 3,130,896 -11.9 %



القمح الربيعي الأحمر الصلب – العقود الآجلة 319,559 197,433 61.8 % 221,592 44.2 % 2,451,456 2,313,580 6.0 %



القمح الربيعي الأحمر الصلب – الخيارات 5,704 3,935 45.5 % 3,560 60.2 % 71,392 65,181 9.5 %



مؤشر التقلب SPIKES – العقود الآجلة 2,989 34,092 -91.3 % 13,252 -77.4 % 235,331 752,135 -68.7 %



متوسط الحجم اليومي نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف أكتوبر 23 % صرف نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف



إجمالي MGEX 15,631 11,212 39.4 % 10,837 44.2 % 11,992 13,613 -11.9 %



القمح الربيعي الأحمر الصلب – العقود الآجلة 15,217 9,402 61.8 % 10,072 51.1 % 10,659 10,059 6.0 %



القمح الربيعي الأحمر الصلب – الخيارات 272 187 45.5 % 162 67.9 % 310 283 9.5 %



مؤشر التقلب SPIKES – العقود الآجلة 142 1,623 -91.3 % 602 -76.4 % 1,023 3,270 -68.7 %



الفائدة المفتوحة نوفمبر -23 نوفمبر -22 % صرف أكتوبر 23 % صرف





إجمالي MGEX 68,716 47,695 44.1 % 88,132 -22.0 %





القمح الربيعي الأحمر الصلب – العقود الآجلة 62,620 43,648 43.5 % 78,416 -20.1 %





القمح الربيعي الأحمر الصلب – الخيارات 5,988 3,591 66.8 % 9,186 -34.8 %





مؤشر التقلب SPIKES – العقود الآجلة 108 456 -76.3 % 530 -79.6 %







نبذة عن شركة MIAX

تعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكل من Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire, LLC (MIAX SapphireTM)، وMinneapolis Grain Exchange, LLC (MGEXTM)، وLedgerX LLC (LedgerX)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى مجلس الأوراق المالية الأمريكي (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم إنشاء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي ((SPY .

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب. MGEX هي سوق العقود المعين (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) في إطار ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM و DCO في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة ومقاصة منظمة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة ((DCM، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المقايضة (SEF) مع هيئة تداول السلع الآجلة.

BSX هي سوق إلكتروني متكامل رأسيًا للسندات المالية العالمية، مقرها في برمودا تأسّست في 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في ميامي، فلوريدا تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة .www.miaxglobal.com

لمعرفة المزيد عن MGEX، تفضّل بزيارة .www.mgex.com

لمعرفة المزيد عن LedgerX، تفضّل بزيارة .www.ledgerx.com

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة .www.bsx.com

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة .www.dormantrading.com

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يُتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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