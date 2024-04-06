تقارير Miami International Holdings عن نتائج التداول لشهر مارس 2024؛ أحجام أسهم MIAX Pearl وحصة السوق عند مستويات قياسية منذ بداية العام وحتى الوقت الحالي

برنستون، نيو جيرسي. 6 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings ، Inc. (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة، اليوم عن نتائج التداول في مارس 2024 لشركاتها التابعة للبورصة الأمريكية MIAX®، MIAX Pearl® وMIAX Emerald® (يُشار إليها مجتمعة باسم مجموعة MIAX Exchange Group) و .(MGEX™) Minneapolis Grain Exchange

مارس 2024 وحجم التداول من العام حتى تاريخه وحصة السوق البارزة

بلغ إجمالي حجم التداول الشهري متعدد الإدراج لـ MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا بلغ 137.0 مليون عقد، بانخفاض بنسبة 15.1% على أساس سنوي ويمثل انخفاضًا بنسبة 5.7% عن فبراير 2024. وصلت حصة السوق في مارس 2024 إلى 15.9٪، بانخفاض قدره 5.0٪ على أساس سنوي. بلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه ( YTD ) رقما قياسيا بلغ 422.7 مليون عقد، بانخفاض قدره 2.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وصلت خيارات MIAX إلى حجم شهري يبلغ 55.1 مليون عقد، بانخفاض بنسبة 13.9٪ على أساس سنوي وانخفاض بنسبة 5.5٪ عن فبراير 2024. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 170.3 مليون عقدً، بانخفاض قدره 2.0% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وصلت خيارات MIAX Pearl إلى حجم شهري قدره 48.3 مليون عقد، بانخفاض بنسبة 27.0٪ على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 9.4٪ من فبراير 2024. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 153.5 مليون عقد، بانخفاض قدره 13.9% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وصلت خيارات MIAX Emerald إلى حجم شهري قدره 33.6 مليون عقد، بزيادة بنسبة 7.6٪ على أساس سنوي وانخفاض بنسبة 0.2٪ من فبراير 2024. وصلت حصة السوق في مارس 2024 إلى 3.9٪، بزيادة 20.3٪ على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 98.9 مليون عقد، بزيادة قدرها 20.8% عن الفترة نفسها من عام 2023.

في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities™ حجم تداول شهري قياسي قدره 4.5 مليار سهم بزيادة سنوية قدرها 1.1% وحصة سوقية شهرية قياسية قدرها 1.87%، بزيادة سنوية قدرها 20.8%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام رقما قياسيا بلغ 13.2 مليار سهم، بزيادة قدرها 39.6% عن الفترة نفسها من عام 2023. وصلت الحصة السوقية منذ بداية العام إلى مستوى قياسي بلغ 1.83%، بزيادة قدرها 42.1% عن نفس الفترة من عام 2023.

في العقود الآجلة بالولايات المتحدة، بلغت MGEX ، وهي سوق عقود مخصصة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) ، عن حجم تداول بلغ 171307 عقد، بنسبة انخفاض سنوية قدرها 29.4% وانخفاض بنسبة 48.1% عن فبراير 2024.

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق لـمجموعة MIAX Exchange Group ومجموعة .MGEX



حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بشركة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن

الخيارات المتعددة المدرجة العقود مارس -24 مارس 23 % صرف -24-فبراير % صرف مارس-24 مارس-23 % صرف

أيام التداول 20 23

20

61 62



صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 861,219,614 963,375,498 -10.6 % 888,779,369 -3.1 % 2,641,960,518 2,630,831,722 0.4 %

MIAX Exchange Group 136,950,995 161,313,643 -15.1 % 145,254,160 -5.7 % 422,730,969 433,956,534 -2.6 %

MIAX Options 55,108,636 63,968,591 -13.9 % 58,313,579 -5.5 % 170,277,384 173,801,092 -2.0 %

MIAX Pearl 48,290,830 66,151,794 -27.0 % 53,312,809 -9.4 % 153,535,300 178,258,282 -13.9 %

MIAX Emerald 33,551,529 31,193,258 7.6 % 33,627,772 -0.2 % 98,918,285 81,897,160 20.8 %

متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات المدرجة متعددة القوائم مارس -24 مارس-23 % صرف -24-فبراير % صرف مارس -24 مارس-23 % صرف

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 43,060,981 41,885,891 2.8 % 44,438,968 -3.1 % 43,310,828 42,432,770 2.1 %

MIAX Exchange Group 6,847,550 7,013,637 -2.4 % 7,262,708 -5.7 % 6,930,016 6,999,299 -1.0 %

MIAX Options 2,755,432 2,781,243 -0.9 % 2,915,679 -5.5 % 2,791,433 2,803,243 -0.4 %

MIAX Pearl 2,414,542 2,876,165 -16.0 % 2,665,640 -9.4 % 2,516,972 2,875,134 -12.5 %

MIAX Emerald 1,677,576 1,356,229 23.7 % 1,681,389 -0.2 % 1,621,611 1,320,922 22.8 %



الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن

الحصة السوقية للخيارات متعددة السهم مارس -24 مارس-23 % صرف -24-فبراير % صرف مارس -24 مارس-23 % صرف

MIAX Exchange Group 15.90 % 16.74 % -5.0 % 16.34 % -2.7 % 16.00 % 16.50 % -3.0 %

MIAX Options 6.40 % 6.64 % -3.6 % 6.56 % -2.5 % 6.45 % 6.61 % -2.4 %

MIAX Pearl 5.61 % 6.87 % -18.3 % 6.00 % -6.5 % 5.81 % 6.78 % -14.2 %

MIAX Emerald 3.90 % 3.24 % 20.3 % 3.78 % 3.0 % 3.74 % 3.11 % 20.3 %





حجم تداول الأسهم لـ أسهم MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) مارس -24 مارس-23 % صرف -24-فبراير % صرف مارس -24 مارس-23 % صرف أيام التداول 20 23

20

61 62

صناعة الأسهم الأمريكية 240,460 287,366 -16.3 % 234,704 2.5 % 717,786 730,610 -1.8 % حجم تداول MIAX Pearl 4,485 4,438 1.1 % 4,062 10.4 % 13,152 9,424 39.6 % متوسط الحجم اليومي لـ MIAX Pearl 224 193 16.2 % 203 10.4 % 216 152 41.8 % الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 1.87 % 1.54 % 20.8 % 1.73 % 7.8 % 1.83 % 1.29 % 42.1 %



حجم تداول العقود الآجلة والخيارات والفائدة المفتوحة لشركة MGEX الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة مارس -24 مارس-23 % صرف -24-فبراير % صرف مارس -24 مارس-23 % صرف أيام التداول 20 23

20

61 62

إجمالي MGEX 171,307 242,712 -29.4 % 329,921 -48.1 % 721,254 661,586 9.0 % متوسط الحجم اليومي لشركة MGEX 8,565 10,553 -18.8 % 16,496 -48.1 % 11,824 10,671 10.8 % الفائدة المفتوحة لشركة MGEX 75,737 73,365 2.9 % 71,095 6.5 %



نبذة عن شركة MIAX

تعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكل من Miami International Holdings, Inc، وMiami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، وشركة (MIAX Pearl®) MIAX PEARL LLC، وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وشركة MIAXSapphire LLC (MIAX Sapphire TM)، إلي جانب Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™)، وLedgerX LLC (LedgerX)، وكذلك شركة The Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading) LLC Dorman Trading).

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المدمجة داخليا والمملوكة لها. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities™. تم إنشاء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الطلب السلكي. وتمثلMIAX أيضًا مكان تبادل حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشرSPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا في أسهم SPDR® ®S&P 500 صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لـ MGEX .Hard Red Spring Wheat هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقاتDCO)) تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM و DCO في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هو سوق أوراق مالية دولي إلكتروني بالكامل ومتكامل رأسياً، يقع مقره الرئيسي في برمودا تأسس عام 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في العقود الآجلة، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برنستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة .www.miaxglobal.com

لمعرفة المزيد حول MGEX تفضّل بزيارة .www.miaxglobal.com/mgex

لمعرفة المزيد عن LedgerX، تفضّل بزيارة .www.ledgerx.com

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة .www.bsx.com

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة .www.dormantrading.com

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

لا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وعادة ما تسبقها كلمات مثل "قد" أو "مستقبل" أو "خطة" أو "مخطط" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "يُتوقع" أو "مسودة" أو "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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