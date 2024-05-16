تقارير Redington يسجل إيرادات للربع السنوي الرابع بقيمة 22,513 كرور روبية، وارتفاعًا في الإيرادات السنوية بقيمة 89,610 كرور روبية

• إيرادات السنة المالية 2024 تتجاوز 89,600 كرور روبية

• الربع السنوي الرابع من السنة المالية 2024 يشهد نموًا في الإيرادات بنسبة 3%؛ والربح بعد الضريبة يزداد إلى 5%

• السنة المالية 2024 تحقق نموًا بمعدل 13% من الإيرادات

تشيناي، الهند, 16 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلت شركة ‎ NSE) Redington Ltd : REDINGTON) اليوم عن نتائجها المالية للربع السنوي المنتهي في 31 مارس 2024 (الربع السنوي الرابع من السنة المالية 2024) والسنة المالية الكاملة 24 وتحقق أداءً قويًا تجاه الصناعة في جميع قطاعات الأعمال.

وصلت الإيرادات العالمية للربع السنوب الرابع بشكلٍ عام إلى 22,513، وهو معدل الأداء الأعلى على الإطلاق مقارنة بأي ربع سنوي رابع من أي عام، ما يعني نمو سنوي بنسبة 3%. بالإضافة إلى ذلك، فإن الربح بعد الضريبة للعام نفسه قد نما إلى 326 كرور روبية، أي بنسبة 5%. بالنسبة إلى السنة المالية الكاملة 2024، فقد أبلغت الشركة عن إيرادات قدرها 89,610 كرور روبية وهو نمو سنوي بنسبة 13% وأرباح بعد الضرائب قدرها 1,219 كرور روبية.

بدعم من التنفيذ الجيد عبر الشركات والمناطق الجغرافية، تستمر Redington في الحصول على حصة وتأمين فرص جديدة في الأسواق التي تتنافس فيها.

في الربع السنوي الرابع، نمت المقرات الرئيسية للشركة بشكلٍ جيد؛ فعلى سبيل المثال، ينمو المقر الهندي بنسبة 9% والسعودي بنسبة 15% سنويًا. أكدت الشركة أن هذا الأداء القياسي هو نتيجة للاستثمارات المستمرة في تحسين نهجنا تجاه قدرات السوق، وبناء علاقات أعمق مع العلامات التجارية، وجعل العروض أكثر شمولاً، فضلاً عن الابتكارات في نموذج الأعمال.

"زيادةً على الزخم القوي الذي تحقق في الربع السنوي الثالث، تعكس نتائج الربع السنوي الرابع والسنة المالية لعام 2024 لشركة Redington النجاح المستمر لجهودنا الرامية إلى تعزيز النمو المربح. تكيّفنا مع التركيز على جغرافيات النمو المربحة والاستثمار في مصادر الإيرادات الجديدة وتعزيز قدراتنا. تتميز هذه السنة المالية بتحقيق نمو مستقر عبر جميع وحدات الأعمال مع الاستمرار في الحفاظ على مركزنا الريادي. في حين أن التوزيع التكنولوجي لا يزال قوتنا الأساسية، فقد تم تمكين نمو الأعمال السحابية عبر اعتماد أعمال الاشتراك والاستهلاك بشكلٍ أسرع، مع تعزيز الخدمات المهنية. بفضل مشاركتنا القوية مع العلامات التجارية من خلال المبادرات، والخطط التجارية، والتوجهات المختلفة إلى السوق، فضلاً عن الحلول لكثيرة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي يطلقها البائعين ونتولى نحن توزيعها، تصبح شركة Redington رائدة في مجال للنمو المستدام والمشاركة في حصة السوق خلال السنوات المقبلة،" قال في إس هاريهاران، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة Redington Ltd.

*يمكنك الوصول إلى التقرير المالي المُفصّل للسنة المالية 2023 عبر هذا الرابط: https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/6491f885-b5cd-48de-91cd-ba69af88e664.pdf

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نبذة عن Redington Ltd:

شركة Redington هي مزود للحلول التكنولوجية المتكاملة وهي شركة مصنفة ضمن Fortune 500، تمكّن الشركات في رحلاتهم في التحول الرقمي من خلال معالجة الاحتكاك التكنولوجي - الفجوة بين الابتكار والتبني. من خلال تواجدها في 38 سوقًا من خلال 60 مكتبًا فرعيًا، وأكثر من 300 شراكات العلامة التجارية، و 43000 من شركاء القنوات، تتيح شركة Redington التوزيع السلس والشامل لجميع فئات منتجات تكنولوجيا المعلومات/ITeS و Telecom و Lifestyle والطاقة الشمسية في الهند وسنغافورة وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. من خلال تركيزها على التكنولوجيا والابتكارات والشراكات، تعد شركة Redington واحدة من أكثر الموزعين الموثوق بهم للمنتجات والخدمات والحلول في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://redingtongroup.com/

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