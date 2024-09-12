تقارير شركة Miami International Holdings عن نتائج التداول لشهر أغسطس 2024؛ حيث بلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه (YTD) إلى مستويات قياسية في بورصات الأسهم لشركات MIAX Options وMIAX Emerald وMIAX Pearl

إطلاق MIAX Sapphire Electronic Options Exchange في 12 أغسطس 2024

MIAMI AND PRINCETON, N.J.‏, 12 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings Inc (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تعمل على بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة اليوم عن نتائج التداول لشهر أغسطس 2024 لشركاتها التابعة للبورصة الأمريكية - MIAX®‎، وMIAX Pearl‎®، وMIAX Emerald®‎، و MIAX SapphireTM (يُشار إليها معًا باسم مجموعة MIAX Exchange Group)، وMinneapolis Grain Exchange (MGEX™).

أبرز النقاط حول حجم التداول وحصة السوق في شهر أغسطس 2024 ومن بداية العام حتى تاريخه

بلغ إجمالي حجم الخيارات متعددة الإدراج لمجموعة MIAX Exchange Group 130.7 مليون عقد، بنسبة انخفاض تقدر بـ 5.3% على أساس سنوي ( YoY ). وصلت حصة السوق في أغسطس 2024 إلى 13.6%، بانخفاض قدره 8.6% على أساس سنوي YoY . بلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه (YTD) 1.1 مليار عقد، بنسبة انخفاض تقدر بـ 1.1% عن الفترة نفسها من عام 2023.

في 12 أغسطس، أطلقت MIH MIAX Sapphire ، وهي بورصة الأوراق المالية الوطنية الرابعة للخيارات المتعددة المدرجة في الولايات المتحدة، مع طرح الخيارات في فئتها الأولى، IBM . وستقدم منصة MIAX Sapphire خدمات التداول في فئات إضافية على مراحل متعددة وفق جدول أسبوعي يبدأ في 21 أكتوبر 2024. بلغ الحجم الشهري لـ 97 فئة متاحة للتداول في أغسطس 1.1 مليون عقد.

وبلغت شركة MIAX Options حجم تداول شهري يقدر بـ 61.0 مليون عقد، بزيادة قدرها 10.6% على أساس سنوي YoY . وصلت حصة السوق في يونيو 2024 إلى 6.3%، بزيادة قدرها 6.8% على أساس سنوي YoY . وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتي تاريخه 453.5 مليون عقد، بزيادة قدرها 3.7% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت شركة MIAX Pearl Options حجم تداول شهري يقدر بـ 30.6 مليون عقد، بنسبة انخفاض تقدر بـ 47.4% على أساس سنوي YoY . وصلت حصة السوق في يونيو 2024 إلى 3.2%، بانخفاض قدره 49.2% على أساس سنوي YoY . وبلغ إجمالي حجم التداول YTD منذ بداية العام 343.2 مليون عقد، بانخفاض قدره 23.9% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت شركة MIAX Emerald Options حجم تداول شهري يقدر بـ 39.0 مليون عقد، بزيادة قدرها 58.2% على أساس سنوي YoY . وصلت حصة السوق في يونيو 2024 إلى 4.1%، بزيادة قدرها 52.7% على أساس سنوي YoY . وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتي تاريخه 283.1 مليون عقد، بزيادة قدرها 38.5% عن الفترة نفسها من عام 2023.

في الأسهم الأمريكية، حققت MIAX Pearl Equities™ ‎ حجم تداول شهري قدره 4.0 مليار سهم بنسبة انخفاض سنوية YoY قدرها 5.1% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 1.6%، بنسبة انخفاض سنوية YoY قدرها 8.9%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتي تاريخه رقما قياسيا بلغ 33.8 مليار سهم، بزيادة قدرها 18.1% عن الفترة نفسها من عام 2023. وصلت الحصة السوقية منذ بداية العام حتي تاريخه إلى مستوى قياسي بلغ 1.7%، بزيادة قدرها 11.4% عن نفس الفترة من عام 2023.

فيما يتعلق بالعقود الآجلة الأمريكية، حققت MGEX ، وهي إحدى أسواق العقود المحددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( (DCO ، حجم تداول شهري بلغ 373,659 عقد، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 13.4% مقارنة بالعام السابق YoY .

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق لمجموعة MIAX Exchange Group ومجموعة MGEX.



حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الخيارات المتعددة المدرجة العقود أغسطس-24 أغسطس-23 % صرف يوليو-24 % صرف أغسطس-24 أغسطس-23 % صرف أيام التداول 22 23

22

168 ‎167

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 962386101 929123718 3.6 % 1003350471 -4.1 % 7257418331 ‎6 797 022 243 6.8 % مجموعة MIAX Exchange Group 130654104 137982535 -5.3 % 138203905 -5.5 % 1080900653 ‎1 093 133 331 -1.1 % MIAX Options 61027610 55161173 10.6 % 60991448 0.1 % 453471662 ‎437 401 595 3.7 % MIAX Pearl 30611320 58153595 -47.4 % 33933367 -9.8 % 343245586 ‎451 314 015 -23.9 % MIAX Emerald 39015174 24667767 58.2 % 43279090 -9.9 % 283131693 ‎204 417 721 38.5 % MIAX Sapphire(1)‎ 1051712 - - - - 1051712 - - متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات المدرجة متعددة القوائم أغسطس-24 أغسطس-23 % صرف يوليو-24 % صرف أغسطس-24 أغسطس-23 % صرف صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 43744823 40396683 8.3 % 45606840 -4.1 % 43198919 ‎40 700 732 6.1 % مجموعة MIAX Exchange Group 5938823 5999241 -1.0 % 6281996 -5.5 % 6433932 ‎6 545 709 -1.7 % MIAX Options 2773982 2398312 15.7 % 2772339 0.1 % 2699236 ‎2 619 171 3.1 % MIAX Pearl 1391424 2528417 -45.0 % 1542426 -9.8 % 2043128 ‎2 702 479 -24.4 % MIAX Emerald 1773417 1072512 65.4 % 1967231 -9.9 % 1685308 ‎1 224 058 37.7 % MIAX Sapphire(1)‎ 47805 - - - - 6260 - -

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم الخاصة بمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية للخيارات متعددة السهم أغسطس-24 أغسطس-23 % صرف يوليو-24 % صرف أغسطس-24 أغسطس-23 % صرف مجموعة MIAX Exchange Group 13.58 % 14.85 % -8.6 % 13.77 % -1.4 % 14.89 % 16.08 % -7.4 % MIAX Options 6.34 % 5.94 % 6.8 % 6.08 % 4.3 % 6.25 % 6.44 % -2.9 % MIAX Pearl 3.18 % 6.26 % -49.2 % 3.38 % -6.0 % 4.73 % 6.64 % -28.8 % MIAX Emerald 4.05 % 2.65 % 52.7 % 4.31 % -6.0 % 3.90 % 3.01 % 29.7 % MIAX Sapphire(1)‎ 0.11 % - - - - 0.01 % - - ‎(1) أطلقت منصة MIAX Sapphire التداول في 12 أغسطس، حيث أدرجت فئة واحدة في الأسبوع الأول، تليها سبع فئات إضافية في أسبوع 19 أغسطس، و 89 فئة إضافية في أسبوع 26 أغسطس. ستقدم منصة MIAX Sapphire التداول في فئات إضافية في مراحل متعددة على جدول زمني أسبوعي يكمل إطلاق أكثر من 3800 فئة في أسبوع 21 أكتوبر.























حجم تداول الأسهم لشركة MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) أغسطس-24 أغسطس-23 % صرف يوليو-24 % صرف أغسطس-24 أغسطس-23 % صرف أيام التداول 22 23

22

168 ‎167

صناعة الأسهم الأمريكية 252333 242103 4.2 % 246723 2.3 % 1957736 ‎1 847 930 5.9 % حجم تداول MIAX Pearl 4003 4216 -5.1 % 3970 0.8 % 33820 ‎28 646 18.1 % متوسط الحجم اليومي لشركة MIAX Pearl 182 183 -0.7 % 180 0.8 % 201 ‎172 17.4 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 1.59 % 1.74 % -8.9 % 1.61 % -1.4 % 1.73 % 1.55 % 11.4 %



حجم تداول العقود الآجلة والخيارات والفائدة المفتوحة لشركة MGEX الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة أغسطس-24 أغسطس-23 % صرف يوليو-24 % صرف أغسطس-24 أغسطس-23 % صرف أيام التداول 22 23

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168 ‎167

حجم العقود الآجلة MGEX 373653 329483 13.4 % 225249 65.9 % 2226430 ‎1 999 459 11.4 % متوسط حجم التداول اليومي لـ MGEX 16984 14325 18.6 % 10239 65.9 % 13253 ‎11 973 10.7 % الفائدة المفتوحة لشركة MGEX 81709 63217 29.3 % 85383 -4.3 %



نبذة عن MIAX

تعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكل من شركة Miami International Holdings Inc، وتمتلك Miami International Securities Exchange LLC (MIAX®)، و(MIAX PEARL LLC (MIAX Pearl®، وMIAX Emerald LLC (MIAX Emerald®)، وكذلك MIAX Sapphire LLC (MIAX Sapphire™)، وMinneapolis Grain Exchange LLC (MGEX™)، وLedger X LLC d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx™)، وBermuda Stock Exchange (BSX™)، وDorman Trading LLC (Dorman Trading).

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald وكذلك MIAX Sapphire هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المدمجة داخليا والمملوكة لها. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربعة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الطلب السلكي. وتمثل MIAX أيضًا مكان تبادل حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشرSPIKES® Volatility Index (رمز التداول: (SPIKEهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم SPDR® S&P 500® صندوق الاستثمارات المتداولة ETF في البورصة (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لـ Hard Red Spring Wheat. MGEX هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة DCM، ومنظمة لمقاصة المشتقات DCO ومرفق تنفيذ المبادلة SEF لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هو سوق أوراق مالية دولي إلكتروني بالكامل ومتكامل رأسياً، يقع مقره الرئيسي في برمودا وتأسس عام 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد حول MGEX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة www.miaxdx.com.

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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