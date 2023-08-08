تقارير شركة ميامي الدولية القابضة لنتائج التداول في شهر يوليو 2023 ؛ تظهر أن شركة MIAX Exchange Group للصرافة وصلت إلى أحجام تداول قياسية منذ بداية العام على عقود الخيارات وبورصات الأسهم

برينستون، نيوجيرسي، 8 أغسطس، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة (MIH) اليوم عن نتائج التداول في يوليو 2023 لفروعها في البورصة الأمريكية - MIAX®، وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم مجموعة مياكس® للتداول™)، ومينيابوليس لتبادل الحبوب (MGEX™).

أبرز مؤشرات حجم التداول لشهر يوليو 2023 ومن بداية العام حتى تاريخه

بلغ إجمالي حجم التداول الشهري متعدد الإدراج لـ MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا بلغ 125.3 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 34.7% وتمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 15.58%، بزيادة سنوية قدرها 14.9%. بلغ إجمالي حجم عقود العام حتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ 955.2 مليون عقد، بزيادة قدرها 26.4% على أساس سنوي.

وصلت MIAX Options لحجم تداول شهري بلغ 51.1 مليون عقد، بزيادة سنوية تبلغ 26.6% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 6.36%، بزيادة سنوية قدرها 7.9%. وصلت MIAX Options إلى حجم تداول قياسي منذ بداية العام بلغ 382.2 مليون عقد، بزيادة 21.9 ٪ عن نفس الفترة من عام 2022.

بلغت MIAX Pearl Options لحجم تداول شهري قدره 50.6 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 58.7% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 6.30%، بزيادة سنوية قدرها 35.3%. وصلت MIAX Options إلى حجم تداول قياسي منذ بداية العام بلغ 393.2 مليون عقد، بزيادة 57.1% عن نفس الفترة من عام 2022.

كما وصلت MIAX Emerald لحجم تداول شهري قدره 23.5 مليون عقد، بانخفاض سنوي قدره 13.7% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 2.92%، بانخفاض سنوي قدره 3.1%.

في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities™ حجم تداول شهري قياسي قدره 3.6 مليار سهم بزيادة سنوية قدرها 82.6% وحصة سوقية شهرية قياسية قدرها 1.72%، بزيادة سنوية قدرها 87.8%. سجلت MIAX Pearl Equities رقماً قياسياً بلغ 24.4 مليار سهم حتى تاريخه، بزيادة سنوية قدرها 41.8٪.

في العقود الآجلة بالولايات المتحدة، أبلغت MGEX ، وهي سوق عقود محددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( (DCO ، عن حجم تداول بلغ 245080 عقدًا، بنسبة انخفاض سنوية قدرها 3.4% وزيادة بنسبة 9.7% عن يناير 2023.

إجمالي حجم العقود الآجلة لشركة SPIKES® بلغ 15906 عقدًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 62.4% سنويًا ومتوسط حجم يومي قدره 795 عقدًا.

يتم تسليط الضوء على مزيد من الأرقام القياسية لحجم التداول لـ MIAX Exchange Group في الجداول أدناه.



حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بشركة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن عقود الخيارات متعددة الإدراج يوليو-23 يوليو-22 % صرف يونيو-23 % صرف يوليو-23 يوليو-22 % صرف

أيام التداول ‎20 ‎20

21

‎144 ‎144



صناعة عقود الخيارات الأسهم الأمريكية 803,919,985 685,359,630 17.3 % 875,309,560 -8.2 % 5,867,898,525 5,440,700,855 7.9 %

مجموعة مياكس للتداول 125,287,676 92,981,667 34.7 % 142,120,689 -11.8 % 955,150,796 755,738,037 26.4 %

MIAX Options 51,143,921 40,410,802 26.6 % 57,183,100 -10.6 % 382,240,422 313,644,630 21.9 %

MIAX Pearl 50,643,890 31,905,134 58.7 % 59,058,771 -14.2 % 393,160,420 250,339,980 57.1 %

MIAX Emerald 23,499,865 20,665,731 13.7 % 25,878,818 -9.2 % 179,749,954 191,753,427 -6.3 %

متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات متعددة القوائم يوليو-23 يوليو-22 % صرف يونيو-23 % صرف يوليو-23 يوليو-22 % صرف

صناعة عقود الخيارات الأسهم الأمريكية 40,195,999 34,267,982 17.3 % 41,681,408 -3.6 % 40,749,295 37,782,645 7.9 %

مجموعة مياكس للتداول 6,264,384 4,649,083 34.7 % 6,767,652 -7.4 % 6,632,992 5,248,181 26.4 %

MIAX Options 2,557,196 2,020,540 26.6 % 2,723,005 -6.1 % 2,654,447 2,178,088 21.9 %

MIAX Pearl 2,532,195 1,595,257 58.7 % 2,812,322 -10.0 % 2,730,281 1,738,472 57.1 %

MIAX Emerald 1,174,993 1,033,287 13.7 % 1,232,325 -4.7 % 1,248,264 1,331,621 -6.3 %



الحصة السوقية لعقود الخيارات متعددة القوائم MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية لعقود الخيارات متعددة القوائم يوليو-23 يوليو-22 % صرف يونيو-23 % صرف يوليو-23 يوليو-22 % صرف

مجموعة مياكس للتداول 15.58 % 13.57 % 14.9 % 16.24 % -4.0 % 16.28 % 13.89 % 17.2 %

MIAX Options 6.36 % 5.90 % 7.9 % 6.53 % -2.6 % 6.51 % 5.76 % 13.0 %

MIAX Pearl 6.30 % 4.66 % 35.3 % 6.75 % -6.6 % 6.70 % 4.60 % 45.6 %

MIAX Emerald 2.92 % 3.02 % -3.1 % 2.96 % -1.1 % 3.06 % 3.52 % -13.1 %





حجم تداول الأسهم لـ أسهم MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) يوليو-23 يوليو-22 % صرف يونيو-23 % صرف يوليو-23 يوليو-22 % صرف أيام التداول ‎20 ‎20

21

‎144 ‎144

صناعة عقود الخيارات الأسهم الأمريكي 208,905 214,812 -2.7 % 236,192 -11.6 % 1,605,827 1,793,657 -10.5 % حجم تداول MIAX Pearl 3,583 1,962 82.6 % 4,395 -18.5 % 24,429 17,228 41.8 % متوسط حجم التداول اليومي لـ MIAX Pearl 179 98 82.6 % 209 -14.4 % 170 120 41.8 % الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 1.72 % 0.91 % 87.8 % 1.86 % -7.8 % 1.52 % 0.96 % 58.4 %



حجم تداول العقود الآجلة وعقود الخيارات لـ MGEX في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة وعقود الخيارات يوليو-23 يوليو-22 % صرف يونيو-23 % صرف يوليو-23 يوليو-22 % صرف أيام التداول ‎20 ‎20

21

‎144 ‎144

حجم العقود الآجلة MGEX 245,080 236,941 3.4 % 271,495 -9.7 % 1,669,976 2,023,955 -17.5 % متوسط حجم التداول اليومي لـ MGEX 12,254 11,847 3.4 % 12,928 -5.2 % 11,597 14,055 -17.5 %

نبذة عن "MIAX"

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc، وهي الشركة الأم القابضة لشركة MIAX، شركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX‎®‎‎) وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ (MIAX Pearl®) وشركة MIAX Emerald, LLC (‎‎‎MIAX Emerald®) وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™) وبورصة برمودا (BSX™) وDorman Trading، LLC.

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى مجلس الأوراق المالية الأمريكي (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم إنشاء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (SPDR) إس أند بي 500 (S&P 500) صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الربيعي الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. MGEX هي سوق العقود المعين (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) في إطار ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM و DCO في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة ومقاصة منظمة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة ((DCM، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المقايضة (SEF) مع هيئة تداول السلع الآجلة.

BSX هي سوق إلكتروني متكامل رأسيًا للسندات المالية العالمية، مقرها في برمودا تأسّست في 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتوجدُ مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في ميامي، فلوريدا توجدُ مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. توجدُ مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. توجدُ مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد عن MGEX، تفضّل بزيارة www.mgex.com.

لمعرفة المزيد عن LedgerX، تفضّل بزيارة www.ledgerx.com.

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

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يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يُتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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