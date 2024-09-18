تقدم BingX مساعدات بقيمة مليار VND لدعم فيتنام في مواجهة تأثيرات إعصار ياجي

فيلنيوس، ليتوانيا, 18 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تُعلن مؤسسة BingX الخيرية، المؤسسه الخيرية التابعه لبورصة العملات الرقمية الرائدة عالميًا BingX، عن تبرعها بمبلغ 400 مليون VND لدعم جهود الإغاثة في شمال فيتنام بعد إعصار ياجي. يُعد هذا الإعصار الأشد التي تضرب البلاد خلال ثلاثة عقود، مما أدى إلى دمار واسع النطاق وأسفر عن مئات القتلى والمفقودين وآلاف المشردين.

BingX Provides 1 Billion VND Aid to Support Vietnam From Impacts of Typhoon Yagi.

في أعقاب الكارثة مباشرة، أطلقت BingX حملة تبرعات في 12 سبتمبر 2024، والتزمت بتبرع قدره 400,000,000 VND إلى اللجنة المركزية لجبهة الوطن الفيتنامية. يهدف هذا التبرع إلى تقديم المساعدة الأساسية للمتضررين من الإعصار والفيضانات والانهيارات الأرضية اللاحقة. وقد كانت حملة التبرعات من BingX، جنبًا إلى جنب مع المساهمات السخية من الجمهور، ضرورية في تقديم الإغاثة الفورية للمتضررين من الكارثة. ستساعد الأموال في إعادة بناء المجتمعات، واستعادة البنية التحتية، وتوفير الإمدادات الأساسية للعائلات التي فقدت منازلها وسبل عيشها.

في إطار التزام BingX بمساعدة ضحايا إعصار ياجي، قدمت BingX أيضًا مبادرة لمطابقة التبرعات. مقابل كل 1,000 VND يتبرع بها الجمهور إلى اللجنة المركزية لجبهة الوطن الفيتنامية، قامت BingX بمطابقة المبلغ. وقد اختتمت هذه المبادرة في 17 سبتمبر، مما زاد بشكل كبير من إجمالي الدعم المالي، ليصل المجموع الإجمالي إلى 1 مليار VND. ويشمل ذلك 600 مليون VND التي تم جمعها من خلال برنامج المطابقة و400 مليون VND من التبرع الأولي لـ BingX.

بالإضافة إلى تلك الجهود، ستنظم BingX أيضًا برنامجًا خيريًا في 18 سبتمبر، تجسيدًا لروح التضامن والمشاركة. سيُقام الحدث في قريتي نام خاب نغوي وترونغ دو، في كوميون باو نهاي، مقاطعة باك ها، محافظة لاو كاي، حيث سيتم توزيع 230 هدية خيرية على سكان المنطقة. هذه المنطقة، التي لا تزال تواجه تحديات عديدة بعد إعصار ياجي، يصعب الوصول إليها بسبب تضاريسها الوعرة، مما يحد من جهود الإغاثة. الهدايا الخيرية، بما في ذلك الاحتياجات الأساسية، تم تحضيرها بناءً على توصيات الحكومة المحلية لضمان تلبيتها للاحتياجات الفعلية للمجتمع. تأمل BingX أن يقدم هذا البرنامج دعمًا ماديًا بالإضافة إلى تعزيز الإيمان والأمل، مما يشجع السكان المحليين على التغلب على صعوباتهم الحالية. يهدف ذلك إلى نشر روح المحبة المتبادلة وإشعال شعلة الإنسانية في هذه الأوقات الصعبة.

وفي تعليقها على ذلك، صرحت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX، قائلةً: "لقد تأثرنا بعمق بالاستجابة الكبيرة من مجتمعنا خلال هذه الحملة. في BingX، نؤمن باستخدام منصتنا لتحقيق التغيير الإيجابي، وقد أتاحت لنا هذه المبادرة الوقوف إلى جانب شعب شمال فيتنام في وقت حاجتهم. نأمل أن تترك مساهماتنا، جنبًا إلى جنب مع مساهمات المتبرعين الكرام، تأثيرًا دائمًا على جهود التعافي."

تظل BingX ملتزمة بدعم المجتمعات العالمية في أوقات الأزمات، وتوجه الشركة شكرها لجميع الذين شاركوا في هذه الحملة الحيوية. تؤمن بورصة العملات الرقمية أنه من خلال الجهود الجماعية، يمكننا الاستمرار في بناء القدرة على الصمود في المناطق الضعيفة والاستعداد لتقديم المساعدة حيثما ومتى ما دعت الحاجة.

عن BingX

تأسست BingX في عام 2018، وهي بورصة رائدة للعملات الرقمية تخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. تقدم BingX مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك التداول الفوري، والعقود الآجلة، وتداول النسخ، وإدارة الأصول، جميعها مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين المتطورة، من المبتدئين إلى المحترفين. تلتزم BingX بتوفير منصة موثوقة تمكّن المستخدمين بأدوات وميزات مبتكرة لتعزيز كفاءتهم في التداول. في عام 2024، أصبحت BingX شريكًا رئيسيًا لنادي تشيلسي لكرة القدم، مما يمثل بداية مثيرة في عالم الرياضة.

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