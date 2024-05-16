تقدم Chatime 'أكواب البهجة' للمستهلكين في جميع أنحاء العالم مع تحديث العلامة التجارية

Chatime brand refresh captures the vibrant and youthful spirit that appeals to Gen Z around the world

هسينشو في 16 مايو 2024 / PRNewswire / -- أعلنت Chatime، وهي علامة تجارية عالمية رائدة في شاي الفقاعات والمشروبات المبتكرة، اليوم عن تجديد العلامة التجارية المُرتكزة على وعد العلامة التجارية الجديد، "أكواب البهجة". فمنذ عام 2010، ساعدت في تكوين ثقافة عالمية عن شرب شاي الفقاعات من خلال شركائها في الامتياز في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك في إندونيسيا، والفلبين، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، والإمارات العربية المتحدة، وموريشيوس، مع التوسع الأخير في الهند وتايلاند. ويعكس تحديث العلامة التجارية الروح المفعمة بالحياة والشبابية للشركة ويجذب جيل ما بعد الألفية في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن فرص للابتكار والاحتفال في حياتهم اليومية.

تؤكد قيم Chatime ومعتقداتها على الالتزام بتعزيز الشمولية والإبداع والشعور بمجتمع مترابط عالميًا من أجل العملاء. بدءً من الشعار والعبارة الترويجية المُحدَّثين وحتى خيارات قائمة المشروبات الجديدة، والتعبئة والتغليف الحديث، وتصاميم المحلات الجديدة، صُممت جميع عناصر تجديد العلامة التجارية لإشراك العملاء الجدد والمحبين القدامى على المستوى العاطفي، وتكوين اتصالات أعمق لأنها تقدم التجارب الممتعة واللذيذة التي يتوقون إليها.

قال Henry Wang، رئيس Chatime "في عالم متغير ومليء بالتحديات، تمنح Chatime الناس سببًا للتجمع مع بعضهم البعض والاحتفال بجميع لحظاتهم الكبيرة والصغيرة. وصُممت علامتنا التجارية المُحدّثة للفت انتباه المستهلكين وتحفيز حب استطلاعهم وتشويقهم ليكافئوا أنفسهم بكوب مليء بالبهجة".

وقالت Teresa Wang، المؤسس المشارك لشركة Chatime."تؤكد العلامة التجارية الجديدة لـ Chatime أننا ملتزمون بتقديم تجربة عملاء شاملة في كل كوب، حيث أننا نحتضن اختيارات عملائنا ونخلق جوًا في المجتمع أينما يمكنهم التعبير عن أنفسهم بحرية وبجرأة وبثقة". "تقدم مشروباتنا فائدة وتخدم العديد من أغراض المستهلك اليوم، سواء كان يبحث عن لحظة استرخاء من أجل صحتهم النفسية، أو منفذ اجتماعي لقضاء الوقت مع أحبائهم، أو ببساطة وسيلة لإعادة شحن طاقتهم للغد. نحن هنا لدعم عملائنا مع أكواب البهجة".

تقدم العديد من منشآت Chatime خيارات قابلة للتخصيص بما في ذلك العصائر الخالية من السكر، وبدائل الحليب الخالية من الألبان، أو القائمة على الصويا التي تسهم في تزايد شعبية المشروب. ومع استمرار إضافة المشروبات إلى قوائم Chatime، فإن العلامة التجارية في وضع جيد لتلبية تفضيلات المزيد من المستهلكين والمحافظة على التنافسية في سوق المشروبات الأوسع.

لمعرفة المزيد عن Chatime وفرص الامتياز الخاصة به، قم بزيارة Chatime.com.tw/en/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2413378/Chatime_brand_refresh_captures_the_vibrant_and_youthful_spirit_that_appeals_to_Gen_Z_around_the_worl.jpg

جهة الاتصال: Candice Yeh ،[email protected]