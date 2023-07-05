تقدم Privat 3 Money ميزات جديدة مقنعة لتطبيقها الاستثماري، مما يتيح للعملاء فرصًا مالية معززة

لندن, 5 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ مؤسسة Privat 3 Money (P3) المتخصصة في تكنولوجيا الثروات الرائدة في المملكة المتحدة، أعلنت عن تحسينات لمنصتها المتطورة للاستثمار عبر الهاتف المحمول.

بعد الإطلاق الناجح للمنصات مؤخرًا، تعمل P3 بلا كلل لتعزيز تجربة المستخدم وتزويد العملاء بفرص مالية أكثر ربحًا.

بناءً على التزامها بالابتكار، نفذت P3 التحديثات التالية لمنشآتها التجارية المدعومة من P3 Wealth و DriveWealth:

P3’s slick and sophisticated investment app interface

1.اربح توزيع الأرباح الشهرية مع عمليات المسح لسوق المال (MM): يمكن للعملاء المؤهلين الآن كسب أرباح شهرية على الأرصدة النقدية غير المستثمرة بالدولار الأمريكي من خلال حسابهم للوساطة الذي يدعم P3. مع استقرار معدل صندوق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليًا عند حوالي 5%، يمكّن P3 العملاء من كسب عائد قوي تلقائيًا دون بذل جهد كبير. صندوق سوق المال، المقدم بالتعاون مع DriveWealth، يتميز بعائد حالي ليوم واحد بنسبة 4.86% (انظر نشرة الإصدار للحصول على التفاصيل).

2.واجهة مستخدم محسنة مع خطوط خدمة مُخصصة: يتميز تطبيق التداول P3 الآن بخطين واضحين للخدمة ضمن تطبيق واحد، مما يوفر للعملاء تجربة مبسطة. تتضمن الواجهة المحدثة نظامًا بيئيًا مخصصًا للنقود الإلكترونية وواجهة استثمار مُخصصة.

3.المقاييس المتقدمة للإدارة النقدية المستنيرة: استجابةً لتعليقات المستخدمين القيمة، يُمكن للعملاء الآن الوصول إلى معلومات مهمة مثل القوة الشرائية والأموال المتاحة ورصيد الحساب الإجمالي في واجهة الاستثمار. توفر هذه المقاييس القيمة نظرة عامة شاملة على المراكز المالية، مما يمكّن العملاء من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

4.الحوسبة الفورية للقوة الشرائية: بمجرد إيداع الأموال في حساب الاستثمار، تصبح القوة الشرائية متاحة على الفور. هذا يعني أنه يمكن للعملاء اغتنام فرص الاستثمار دون تأخير، مما يضمن عدم تفويت آفاق التداول المربحة. بالإضافة إلى ذلك، عند بيع موقع في محفظة العميل، يتم تحديث القوة الشرائية على الفور وإتاحتها لمزيد من الاستثمار دون الحاجة إلى انتظار وقت تسوية T+2 المعتاد.

تم تسهيل شراكة DriveWealth مع P3 من خلال الشراكة مع P3 Wealth، وهي شركة استثمار خاضعة للرقابة من هيئة السلوك المالي (FCA) وهي مملوكة بالكامل لـ Reda Bedjaoui، مؤسس P3. هذه العلاقة هي التي تسمح لعملاء P3 الذين تم ضمهم إلى DriveWealth بالقيام بالمعاملات بسبب الترخيص المقدم من P3 Wealth.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع Privat 3 Money على https://www.privat3money.com/.

حاليًا، لا تتوفر خدمة تداول واستثمار الأسهم الخاصة بـ P3 إلا للعملاء المحترفين وفقًا لقواعد تصنيف العملاء الخاصة بـ FCA .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2146638/P3_investment_app.jpg

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