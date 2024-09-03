تقدم Tata AIA حلول التأمين على الحياة بالدولار الأمريكي للهنود غير المقيمين

• أطلقت الشركة فرعها الجديد في Gujarat International Finance Tech-City (مدينة GIFT)، وهو أول مركز خدمات مالية دولية في الهند (IFSC)

• يمكن للمستهلكين من NRI (الهنود غير المقيمين) الآن شراء وثائق التأمين المقوّمة بالدولار من موقع الشركة على الويب https://international.tataaia.com

أحمد آباد، الهند, 3 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركةTata AIA Life Insurance Co. Ltd. (Tata AIA)، إحدى شركات التأمين على الحياة الرائدة في الهند، عن إطلاق فرعها الخارجي فيGujarat International Finance Tech-City (مدينة GIFT)، وهو أول مركز خدمات مالية دولية في الهند (IFSC). سيعرض الفرع منتجات التأمين على الحياة مقوّمة بالدولار الأمريكي للهنود غير المقيمين (NRIs)، من خلال موقعه الإلكتروني، .https://international.tataaia.com

قال Venky Iyer، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة Tata AIA: "إن إنشاء مدينةIFSC GIFT هو خطوة رائعة من قبل حكومة الهند نحو توسيع نطاق الخدمات المالية الهندية، وهو يوفر فرصة كبيرة لشركات التأمين لتوفير المنتجات المقوّمة بالعملة الأجنبية. يسعدنا أن نقدم حلول التأمين على الحياة لمستهلكينا منNRI (الهنود غير المقيمين)، وهو ما سيمكنهم من تأمين عائلاتهم وتحقيق تطلعاتهم".

ستبدأ الشركة عملياتها بتقديم عرض فريد للآجل Life Protect Supreme (التأمين الشامل على الحياة) المقوّم بالدولار الأمريكي، مما يتيح مزايا التأمين بالدولار الأمريكي. تغطي الخطة مخاطر مثل الوفاة والحوادث والإعاقة والأمراض الحرجة حتى سن 100 عام. يمكن للمستهلكين منNRI (الهنود غير المقيمين) الاختيار من بين خمسة خيارات للخطط لتخصيص تغطيتهم وفقًا لأسلوب حياتهم وتاريخهم الطبي ومهنتهم. توفر خيارات الخطة المرونة لتشمل مزايا إضافية (Riders - مٌضافات) مثل تعويض الوفاة العرضية، وتغطية الأمراض الحرجة، والإعفاء من القسط في حالة الإعاقة الكاملة والدائمة العرضية.

تخطط الشركة أيضًا لإطلاق منتجات تأمين على الحياة مرتبطة بالوحدات قريبًا، مما يتيح للمستهلكين إمكانية الاستفادة من فرص الاستثمار المثيرة في أسواق الأسهم العالمية.

حول Tata AIA Life

شركة Tata AIA Life Insurance Company Limited (Tata AIA) هي شركة مشروع مشترك شكلتهاTata Sons Pvt. Ltd. و AIA Group Ltd. (AIA). تجمع Tata AIA Life بين موقع Tata القيادي البارز في الهند ووجود AIA بوصفها أكبر مجموعة مستقلة ومدرجة للتأمين على الحياة في جميع أنحاء آسيا في العالم، وتمتد عبر 18 سوقاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. موقع الويب: https://www.tataaia.com/

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2494377/Tata_AIA_Life_Insurance_Logo.jpg