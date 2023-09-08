تقدم شركة TXOne Networks المحرك الجديد Edge بالاصدار الثاني المخصص للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية و الذي يتمتع بالقدرة الأولى في الصناعة لتوليد القواعد التلقائية، مما يتيح تجزئة الشبكة دون جهد

ستعرض شركة TXOne Networks في معرض SEMICON Taiwan 2023، الإصدار الثاني من محركها Edge الجديد، وهو أول حل برمجي عملي في الصناعة لتحديد القواعد بفعالية من حيث التكلفة عبر قطاعات شبكة التكنولوجيا التشغيلية لعزل الخروقات الأمنية وحماية العمليات الموثوقة

تايبيه, 8 أيلول/سبتمبر، 2023 -- /PRNewswire/أعلنت شركة TXOne Networks ، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني الصناعي، عن الجيل الثاني من محرك Edge للقضاء على انتشار عدوى شبكة التكنولوجيا التشغيلية (OT) وحماية العمليات الموثوقة. يعتبر الإصدار الثاني من المحرك Edge هو الحل البرمجي الصناعي الأول لتقديم توليد تلقائي للقواعد، مما يتيح تجزئة الشبكة دون جهد في بيئات التكنولوجيا التشغيلية المعقدة والكبيرة.

ستعرض شركة TXOne Networks أجهزتها الأمنية للتكنولوجيا التشغيلية المبنية خصيصًا لأغراض محرك Edge التي تستفيد من الإصدار الثاني لمحرك Edge الجديد في Booth P5322 في معرض SEMICON Taiwan 2023 ، المقرر عقده في 6-8 سبتمبر في تايبيه.

وقد صرّح Terence Liu، الرئيس التنفيذي لشركة TXOne Networks: "تساعد مجموعة حلول Edge التي نقدمها على ضمان موثوقية وسلامة وتوافر العمليات الصناعية والبنية التحتية من خلال توفير حماية استباقية لأصول التكنولوجيا التشغيلية والقضاء على الأعمال الخبيثة خلال مرحلة الإنتاج الحرجة". "إن إدخال قدرتنا الفريدة على توليد القواعد التلقائية في الإصدار الثاني لمحرك Edge هو طفرة لشركات ومنظمات أشباه الموصلات في قطاعات مثل التصنيع والنفط والغاز والسيارات والمستحضرات الصيدلانية. يختزل الإصدار الثاني لمحرك Edge شهورًا من الجهد اللازم لإعداد بيئة التكنولوجيا التشغيلية لتجزئة الشبكة الفعالة للحفاظ على تشغيل العمليات طوال أحداث الأمن السيبراني. "

غالبًا ما تكون بيئات التكنولوجيا التشغيلية عبارة عن شبكات عملاقة ومتنوعة وثابتة يمكن أن ينتشر فيها العطل من جهاز واحد بسرعة إلى جميع الأجهزة الأخرى المتصلة عبر الشبكة الداخلية. إن تجزئة الشبكة الفعال هي الخطوة الأولى الحاسمة للسيطرة على ضرر الأحداث الأمنية والتخفيف من حدته. ولكن نظرًا لأن كل جزء من أجزاء الشبكة يتميز عادةً بتطبيقات وبرامج وأجهزة مختلفة تعمل معًا لإنجاز مهام تكنولوجيا تشغيلية معينة، حيث كان فيما سبق، تنفيذ مهمة تحديد الآلاف من القواعد المحتملة حول بروتوكولات الشبكة والإشارات المسموح لها بالإرسال عبر جزء معين في حالة حدوث خرق أمني مضيعة للوقت وكثيف العمالة ومكلفة للغاية.

يتيح الإصدار الثاني لمحرك Edge تجزئة الشبكة دون جهد من خلال إنشاء القواعد الآلية والتعلم. يتعلم الحل البرمجي الذي تقدمه شركة TXOne Networks من حركة الاتصالات التي تمر عبر شبكة المؤسسة وينشئ قوائم ثقة لبروتوكول التكنولوجيا التشغيلية مخصصة لتلك البنية التحتية المحددة. تم تجهيز الإصدار الثاني لمحرك Edge بتصميم رؤية شبكة التكنولوجيا التشغيلية الموجهة نحو التشغيل وآلية نشر سياسة التكنولوجيا التشغيلية الذكية المتقدمة. يوفر الحل أيضًا تحديث جزئي افتراضي (رقعة) مضمن للحماية الاستباقية من نقاط الضعف دون وقت تعطل تشغيلي، ومرونة عامل الشكل لبناء وضعية دفاعية متعمقة وتحليل عميق عبر مجموعة هائلة من بروتوكولات الشبكة.

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نبذة عن TXOne Networks

تقدم TXOne Networks حلول الأمن السيبراني التي تضمن موثوقية وسلامة أنظمة التحكم الصناعية وبيئات التكنولوجيا التشغيلية. تعمل شركة TXOne Networks إلى جانب كل من الشركات المصنعة الرائدة ومشغلي البنية التحتية الأساسيين لتطوير مناهج عملية وسهلة الاستخدام للدفاع الإلكتروني. تقدم شركة TXOne Networks كلاً من المنتجات المستندة إلى الشبكة والمستندة إلى نقطة النهاية لتأمين شبكة التكنولوجيا التشغيلية والأجهزة ذات المهام الحرجة في الوقت الفعلي وبطريقة دفاعية متعمقة.

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