تقدم شركة WEKA أجهزة WEKApod الجديدة لتسريع عمليات نشر الذكاء الاصطناعي في المؤسسات

تقدم WEKApod Nitro وWEKApod Prime للعملاء حلولًا مرنة وميسورة التكلفة وقابلة للتوسع لتسريع ا لابتكار في الذكاء الاصطناعي

كامببيل، كاليفورنيا، 30 أكتوبر 2024 //PRNewswire -- كشفت شركة WekaIO (WEKA) ، هي شركة منصة بيانات معتمدة على الذكاء الاصطناعي، اليوم عن جهازين جديدين من منصة البيانات الخاصة بها WEKApod™ هما WEKApod Nitro لنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المؤسسات وWEKApod Prime لنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق أصغر ولحالات استخدام البيانات عالية الأداء متعددة الأغراض. توفر أجهزة منصة بيانات WEKApod حلولًا جاهزة تجمع بين برنامج WEKA® Data Platform وأفضل الأجهزة عالية الأداء، لتقديم قاعدة بيانات قوية تسهم في تسريع الذكاء الاصطناعي وأحمال العمل الحديثة التي تتطلب أداءً عاليًا.

توفر منصة بيانات WEKA بنية تحتية قابلة للتوسع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أحمال العمل الأكثر تطلبًا، مما يعزز من استخدام وحدات معالجة الرسومات (GPU) وخطوط بيانات RAG (الاسترجاع المعزز بالتوليد) بكفاءة واستدامة، مع توفير أداء كتابة فعال لتسجيل نقاط تفتيش نماذج الذكاء الاصطناعي (AI model checkpointing).كما تتيح هندستها المتقدمة المعتمدة على السحابة تحقيق أقصى قدر من مرونة النشر، وسهولة نقل البيانات، وقدرة قوية على العمل في بيئات السحابة الهجينة.

توفر WEKApod جميع الإمكانيات والفوائد لبرنامج WEKA Data Platform في جهاز سهل النشر، مثالي للمنظمات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحمال العمل الأخرى التي تتطلب أداءً عاليًا عبر مجموعة واسعة من الصناعات. وتشمل الفوائد الرئيسية ما يلي:

WEKApod Nitro: يوفر أداءً استثنائيًا وكثافة عالية على نطاق واسع، حيث يقدم أكثر من 18 مليون عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) في مجموعة واحدة، ما يجعله مثاليًا لنشر حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ولموفري حلول الذكاء الاصطناعي الذين يقومون بتدريب وتعديل واستنتاج النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) الأساسية. تم اعتماد WEKA Nitpodro لمنصة البنية التحتية لمراكز البيانات ™ NVIDIA DGX SuperPOD . تبدأ السعة من نصف بيتابايت من البيانات القابلة للاستخدام ويمكن زيادتها على زيادات من نصف بيتابايت.

WEKA Primepod: يتعامل بسلاسة مع تدفق البيانات عالي الأداء لأغراض الحوسبة عالية الأداء (HPC) وتدريب واستنتاج الذكاء الاصطناعي، ما يجعله مثاليًا للمنظمات التي ترغب في توسيع بنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مع الحفاظ على كفاءة التكلفة وتوازن السعر مع الأداء. تقدم WEKApod Prime تكوينات مرنة تصل إلى 320 جيجابايت/ثانية لعرض النطاق الترددي للقراءة، و96 جيجابايت/ثانية لعرض النطاق الترددي للكتابة، وحتى 12 مليون عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) للعملاء الذين لديهم متطلبات معالجة بيانات أقل تطرفًا من حيث الأداء. يتيح ذلك للمنظمات تخصيص التكوينات مع الإضافات الاختيارية، بحيث يدفعون فقط مقابل ما يحتاجون إليه ويتجنبون توفير مكونات غير ضرورية. تبدأ السعة من 0.4 بيتابايت من البيانات القابلة للاستخدام مع خيارات تمتد حتى 1.4 بيتابايت.

قال Nilesh Patel،مدير المنتجات في WEKA: "تسارعت وتيرة اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي واسترجاع البيانات المعزز بالتوليد عبر أنماط متعددة بشكل أسرع مما توقعه أي شخص، مما أدى إلى الحاجة إلى حلول بنية تحتية للبيانات تكون ميسورة التكلفة وعالية الأداء ومرنة، حيث تقدم زمن استجابة منخفض للغاية، وتقلل بشكل كبير من تكلفة الرموز المُنتَجة، وقادرة على التوسع لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنظمات مع تطور مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي". "حيث يوفر كل من WEKApod Nitro وWEKApod Prime مرونة وخيارات لا مثيل لها مع توفير أداء استثنائي وكفاءة في استخدام الطاقة وقيمة لتسريع مشاريع الذكاء الاصطناعي في أي مكان وفي كل مكان يحتاجون إلى تشغيلهما".

لمعرفة المزيد عن أجهزة منصة البيانات WEKApod،تفضل بزيارة: .https://www.weka.io/wekapod

نُبذة عن WEKA

شركة WEKA هي شركة منصة البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تحدد المعايير للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تقدم الحل البرمجي الوحيد في الصناعة الذي لا يعتمد على السحابة أو الأجهزة، ويستهدف التطبيقات التي تتطلب أداءً عالياً. منصة بيانات WEKA® تقدم أداءً غير مسبوق على نطاق واسع. تحول البيانات الراكدة في خزانات البيانات إلى خطوط بيانات ديناميكية تساعد في تسريع كفاءات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وأحمال العمل الخاصة بوحدات معالجة الرسومات (GPU)، ما يوفر وصولًا سلسًا للبيانات سواء في مواقع العمل، أو في السحابة، أو في الموقع الذي جُمعت منه (الحوسبة على الحافة)، أو في بيئات السحابة الهجينة والمتعددة. تساعد WEKA مئات من الشركات الرائدة عالميًا والمنظمات البحثية المتميزة في التغلب على تحديات البيانات المعقدة للوصول إلى الاكتشافات والرؤى والنتائج بشكل أسرع، بما في ذلك 12 من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 50. تعرف على المزيد من المعلومات في www.weka.io تواصل معنا على لينكد إن ، و X ، و فيسبوك .

تم الاعتراف بـ WEKA كرائد في منصات تخزين الكائنات والملفات من Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 - اقرأ التقرير .

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