تقدم شركة Yeastar حل التعافي من الكوارث عبر المناطق للشركات التي تبحث عن مستوى أعلى من توفر اتصالات الأعمال

شيامن، الصين، 29 نونبر /PRNewswire -- أعلنت شركة Yeastar، المزود الرائد عالميًا للاتصالات الموحدة، اليوم عن حل التعافي من الكوارث لإصدار برنامج نظام الهاتف P-Series، مما يمكّن المؤسسات من خلال التكرار عبر المناطق للاتصالات دون انقطاع حتى في مواجهة الكوارث غير المتوقعة.

يتيح حل التعافي من الكوارث من Yeastar، الذي يستخدم نهجًا نشطًا/استعداديًا تكمله خدمة SD-WAN مدمجة آمنة، نشر نسخة طبق الأصل احتياطية من نظام PBX في موقع مختلف أو شبكة بعيدة. تدعم هذه البنية النسخ المتماثل للبيانات في الوقت الفعلي، والكشف التلقائي عن الفشل، وقدرات تجاوز الفشل بشكل سلس. يتم نقل المكالمات والبيانات بسرعة من الموقع الأساسي إلى الموقع الثانوي عندما يكون الخادم العامل غير متاح.

يعد حل التعافي من الكوارث مفيدًا بشكل خاص في حالة الكوارث الطبيعية والاضطرابات واسعة النطاق، ويمكن أن يعمل جنبًا إلى جنب مع ميزة أخرى عالية التوفر، وهي وضع الاستعداد السريع، الذي يعالج فشل الخادم وتعطل الأجهزة. يمكن للمؤسسات نشر كل من الاستعداد السريع المحلي والتعافي من الكوارث عبر المناطق من أجل خطة شاملة ومرنة لاستمرارية الأعمال.

وقال برينس كاي، نائب رئيس Yeastar: "مع الحل الجديد للتعافي من الكوارث، يمكن للشركات الآن الاستمتاع براحة البال مع العلم أن البنية التحتية للاتصالات الخاصة بها تعمل دائمًا، بغض النظر عن الظروف". "إنه يعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات في جميع أنحاء العالم."

بالنسبة للمؤسسات التي تتطلب موثوقية وأمانًا وتوافقًا متقدمًا مع البنى التحتية الحالية، يمكن لإصدار برامج P-Series استيعاب ما يصل إلى 10000 مستخدم عبر مواقع متعددة، مع الصوت والفيديو والدردشة الجماعية والمزيد في نظام أساسي واحد، بالإضافة إلى حل مركز الاتصال المتقدم والمراسلة الشاملة لتجربة عملاء رفيعة المستوى. وإلى جانب الحل عالي التوفر، فإنه يشتمل أيضًا على تدابير أمنية متعددة الطبقات، بدءًا من المصادقة والتحكم في الوصول إلى تشفير البيانات والدفاع عن الشبكة.

تعرف على المزيد حول حل التوفر العالي الخاص بـ Yeastar هنا.

نبذة عن Yeastar

تساعد Yeastar الشركات على تحقيق القيم الرقمية من خلال تسهيل الوصول إلى حلول الاتصالات وأماكن العمل بدءًا من الملكية والاعتماد وحتى الاستخدام والإدارة اليومية. لقد أثبتتYeastar نفسها كمزود رائد لحلول الاتصالات الموحدة مع شبكة شركاء عالمية وأكثر من 450000 عميل حول العالم. تلتزم Yeastar بتقديم التكنولوجيا المناسبة للشركات ذات القيمة، وتقدم منتجات وخدمات لِـUC&C، وجدولة مكان العمل، وأماكن العمل المختلطة لتمكينهم من الفوز في العالم الرقمي الحديث. لمزيد من المعلومات حول Yeastar أو لتصبح شريكًا فيYeastar، يرجى زيارة https://www.yeastar.com/.

للتواصل:

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