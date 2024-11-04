تقديم KUMI U5 Pro: الساعة الذكية المتينة بشكل مذهل مع تقنية متقدمة لا مثيل لها

شنتشن، الصين, 4 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- تفخر KUMI، العلامة التجارية الرائدة في تكنولوجيا الساعات الذكية، بإطلاق أحدث منتجاتها المبتكرة: U5 Pro، المصممة لتعزيز تجربتك اليومية وتحسين مغامراتك في الهواء الطلق.

KUMI U5Pro

تتميز KUMI U5 Pro كونها الساعة الذكية الرائدة من KUMI، حيث تدمج بسلاسة بين التكنولوجيا المتطورة وتصميم متين ولكنه مصقول. تم اختبار هذه الساعة الذكية بدقة لتحمل الظروف القاسية، حيث تظل سليمة حتى بعد السقوط من ارتفاعات عالية وتأثيرات الضغط العالي. كما أنها تؤدي بشكل استثنائي في الظروف المغبرة والموحلة، وتتحمل الاستخدام تحت الماء (مثل السباحة، والغوص، والمطر)، وتحافظ على استقرارها حتى في درجات الحرارة القصوى (من -30 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية). مع تقنية GPS الدقيقة وقدرات ChatGPT، فإن U5 Pro هي جهاز متعدد الوظائف موثوق وقوي ومبتكر.

استمتع بجمالية صعبة لا مثيل لها وجودة عرض نهائية.

مصنوعة من سبيكة الزنك والألمنيوم الممتازة وخلائط الفولاذ المقاوم للصدأ، تتميز U5 Pro بسطح خارجي قوي ثلاثي الطبقات يجسد الجمالية القاسية. يسمح التاج الكبير وزرّي الوظائف الجانبيين بالتحكم القابل للتخصيص. تعرض شاشة AMOLED المذهلة بحجم 1.43 بوصة، المحمية بزجاج Corning، صورًا حيوية تُظهر كل التفاصيل بوضوح.

مصممة للروح المغامرة.

تدعم تقنية GPS المتقدمة ستة أنظمة تحديد مواقع عالمية مع قدرة ثنائية التردد، مما يوفر خدمات مواقع سريعة ودقيقة. سواء كنت تتنزه في البرية أو تستكشف المدينة، فهي تضمن تتبع المسار بدقة. مع أكثر من 170 وضع رياضي مثير للإعجاب، تتعرف U5 Pro تلقائيًا على أنشطتك، مما يساعدك على تحقيق الأداء الأمثل وتحقيق أهدافك اللياقية.

ما يميز U5 Pro حقًا هو ميزاتها الاستثنائية في الهواء الطلق والذكاء الاصطناعي.

تتضمن بوصلة مدمجة، ومقياس ارتفاع، ومقياس الضغط الجوي، مما يجعلها الرفيق المثالي للمستكشفين. بالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تدعم ميزة ChatGPT لها الإجابة على جميع استفساراتك. تدعم وظيفة واجهة الساعة القابلة للتخصيص بالذكاء الاصطناعي الإدخال الصوتي لتلبية الاحتياجات الشخصية، مما يُولد واجهات ساعات مخصصة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك إدارة المهام والوصول إلى المعلومات بسلاسة، مما يحول U5 Pro إلى مساعدك الشخصي على معصمك.

حول الأسعار والتوافر

كرائدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تلتزم KUMI بتحسين الحياة اليومية من خلال الأجهزة القابلة للارتداء المبتكرة. ستقدم KUMI عروضًا حصرية على AliExpress من 29 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2024. استخدم رمز القسيمة JWW6SWTTYRYD للحصول على خصم بقيمة 40 دولارًا على U5 Pro، مما يخفض السعر إلى 109.99 دولار فقط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://en.kumi.top/

للتواصل:

يا لي، [email protected]

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2547987/U5PRO.mp4